[{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A látogatószám még mindig nincs a közelében sem a békeidőbelinek, de miután kinyitott a legnagyobb hálózat, egy hét alatt jelentősen nőtt a mozizási kedv.","shortLead":"A látogatószám még mindig nincs a közelében sem a békeidőbelinek, de miután kinyitott a legnagyobb hálózat, egy hét...","id":"20210607_Megnyitottak_a_multiplexek_ket_es_felszer_tobben_moziztak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033bc64-26e3-4b55-96b8-5ebb342beee5","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Megnyitottak_a_multiplexek_ket_es_felszer_tobben_moziztak_Magyarorszagon","timestamp":"2021. június. 07. 18:16","title":"Megnyitottak a multiplexek, rögtön két és félszer többen moziztak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9facca2-52e1-44f5-9e25-a0c66c454716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németországban lopták el a luxusautót. ","shortLead":"Németországban lopták el a luxusautót. ","id":"20210608_25_millios_lopott_7es_BMWvel_probalkoztak_atjutni_Nagylakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9facca2-52e1-44f5-9e25-a0c66c454716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed145f3-f1f6-4634-8475-5362a7353c5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_25_millios_lopott_7es_BMWvel_probalkoztak_atjutni_Nagylakon","timestamp":"2021. június. 08. 13:59","title":"25 milliós, lopott 7-es BMW-vel próbálkoztak átjutni Nagylaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban azzal, hogy vannak, akiknek elegük lesz az iOS-es ökoszisztémából.","shortLead":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban...","id":"20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bed6fa-9a06-450e-9ee5-409d41765730","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","timestamp":"2021. június. 08. 11:03","title":"Elismerte az Apple: nem kevés iPhone-os vált Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár semmit sem bízott a véletlenre, amikor nevet keresett a második gyereknek.","shortLead":"A házaspár semmit sem bízott a véletlenre, amikor nevet keresett a második gyereknek.","id":"20210607_Mit_kell_tudni_Harry_es_Meghan_Markle_lanyanak_a_neverol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81409351-25e7-4588-b88a-6213e2c01a2f","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Mit_kell_tudni_Harry_es_Meghan_Markle_lanyanak_a_neverol","timestamp":"2021. június. 07. 09:29","title":"Mit kell tudni Harry és Meghan Markle lányának a nevéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","shortLead":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","id":"20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b58ed95-4b60-44ef-8894-b2d3c2b9f801","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","timestamp":"2021. június. 07. 11:23","title":"A Szerencsejáték kikutatta, hogy a magyar pályakezdőknek fontosabb a kellemes légkör, mint a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86496904-e47d-4c0d-95ea-fbb990c08dfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 11 és 13 éves gyerekeknek nem lett bajuk.","shortLead":"A 11 és 13 éves gyerekeknek nem lett bajuk.","id":"20210608_Kimentettek_ket_kislanyt_a_Tiszabol_a_vizirendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86496904-e47d-4c0d-95ea-fbb990c08dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0a43ff-662b-4605-9cf8-806cfdf465ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Kimentettek_ket_kislanyt_a_Tiszabol_a_vizirendorok","timestamp":"2021. június. 08. 14:40","title":"Kimentettek két kislányt a Tiszából a vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dfacc7-5169-423d-b011-3d6117c0cef7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesellték a pénzt az eladott autóért.","shortLead":"Kevesellték a pénzt az eladott autóért.","id":"20210608_mercedes_balhe_auto_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64dfacc7-5169-423d-b011-3d6117c0cef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3c195c-9eb6-43f8-b3f4-adaff2292165","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_mercedes_balhe_auto_vasarlas","timestamp":"2021. június. 08. 08:40","title":"Videó: a Kálvin térnél kirángatták egy Mercedes sofőrjét és az utasát, majd elhajtottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezetőt a focipályáról vitte el a mentő. ","shortLead":"A műsorvezetőt a focipályáról vitte el a mentő. ","id":"20210608_Baleset_Istenes_Bence_mutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746a4776-649f-4b76-9a8e-c041a686b9e9","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Baleset_Istenes_Bence_mutet","timestamp":"2021. június. 08. 17:35","title":"Baleset érte Istenes Bencét, meg kellett operálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]