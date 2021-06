Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81aa7510-c252-4e5d-88a3-0169f0e069b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vakáció beköszöntével megható sorokkal üzentek tanáruknak az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola szeptembertől már felső tagozatos tanulói.","shortLead":"A vakáció beköszöntével megható sorokkal üzentek tanáruknak az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola...","id":"20210611_Koszonjuk_Zsuzsi_neni_hogy_mindig_meghallgattal_minket__plakaton_uzentek_a_diakok_kedvenc_tanaruknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81aa7510-c252-4e5d-88a3-0169f0e069b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a5116-c420-405a-aea4-0b55c6c79e81","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Koszonjuk_Zsuzsi_neni_hogy_mindig_meghallgattal_minket__plakaton_uzentek_a_diakok_kedvenc_tanaruknak","timestamp":"2021. június. 11. 10:49","title":"\"Köszönjük, Zsuzsi néni, hogy mindig meghallgattál minket!\" – plakáton búcsúznak kedvenc tanáruktól a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745990ab-ed9c-4fbb-b11c-d88ec5c59bfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cél viszont ugyanaz, mint nálunk, elvegyülni a forgalomban.","shortLead":"A cél viszont ugyanaz, mint nálunk, elvegyülni a forgalomban.","id":"20210611_Texasban_bizony_nem_Skodak_a_jeloletlen_kameras_rendorautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745990ab-ed9c-4fbb-b11c-d88ec5c59bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640b01de-612c-4b22-a377-9b59874d68d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Texasban_bizony_nem_Skodak_a_jeloletlen_kameras_rendorautok","timestamp":"2021. június. 11. 10:49","title":"Texasban bizony nem Skodák a jelöletlen, kamerás rendőrautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország leggazdagabb embere hálás a volt feleségének, és készül az esküvőjére.

","shortLead":"Magyarország leggazdagabb embere hálás a volt feleségének, és készül az esküvőjére.

","id":"20210611_Meszaros_Lorinc_Andival_nagyon_boldogok_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f11223-5088-45da-b770-5f547339b62f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Meszaros_Lorinc_Andival_nagyon_boldogok_vagyunk","timestamp":"2021. június. 11. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc: Andival nagyon boldogok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146353-8c42-4d7b-a1d1-088132cb503e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt hangsúlyozta Jens Stoltenberg főtitkár, aki néhány nappal a NATO-csúcs előtt nyilatkozott az olasz La Repubblica című lapnak.","shortLead":"Ezt hangsúlyozta Jens Stoltenberg főtitkár, aki néhány nappal a NATO-csúcs előtt nyilatkozott az olasz La Repubblica...","id":"20210610_A_NATO_szerint_egyre_komolyabb_kihivast_jelent_Kina_es_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d146353-8c42-4d7b-a1d1-088132cb503e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d366a2-4fa6-413d-b50c-25ce4d33c619","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_A_NATO_szerint_egyre_komolyabb_kihivast_jelent_Kina_es_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 10. 13:49","title":"A NATO szerint egyre komolyabb kihívást jelent Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","shortLead":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","id":"202123_hell_tele_energiaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078b5e5f-5192-4715-8270-c2a8d7535b2a","keywords":null,"link":"/360/202123_hell_tele_energiaval","timestamp":"2021. június. 10. 14:00","title":"Akkora lett az energitalos Hell, hogy több saját vagyonkezelő is kell neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A regisztrációt a szülőknek van joga elvégezni.","shortLead":"A regisztrációt a szülőknek van joga elvégezni.","id":"20210610_Mar_regisztralhatok_oltasra_a_1215_evesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972e7b5f-7e2d-4605-92c2-89e286502d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Mar_regisztralhatok_oltasra_a_1215_evesek","timestamp":"2021. június. 10. 18:58","title":"Már a 12-15 évesek is regisztrálhatók az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","shortLead":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","id":"20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7433ad6f-498d-44d5-958b-7b8a26d67349","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","timestamp":"2021. június. 10. 18:28","title":"Szélsőségesnek nyilvánították Navalnij szervezeteit, egy tagjuk sem indulhat választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal nő hallotta, ahogy a saját anyja beszél a meggyilkolásáról.","shortLead":"A fiatal nő hallotta, ahogy a saját anyja beszél a meggyilkolásáról.","id":"20210611_A_sajat_rokonai_fojtottak_meg_mert_szerelmes_volt__egy_becsuletgyilkossag_sokkolja_Olaszorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f933b21-4e48-4888-87dc-5e9bad3bffcc","keywords":null,"link":"/elet/20210611_A_sajat_rokonai_fojtottak_meg_mert_szerelmes_volt__egy_becsuletgyilkossag_sokkolja_Olaszorszagot","timestamp":"2021. június. 11. 08:37","title":"A saját rokonai fojtották meg, mert szerelmes volt – egy „becsületgyilkosság” sokkolja Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]