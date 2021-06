Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","shortLead":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","id":"20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454ebb9-a374-4a0b-adaa-ba21962c2896","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","timestamp":"2021. június. 16. 11:21","title":"Még egy magyar film ott lesz a cannes-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b85b22-def1-4050-9283-91453ad0105d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ramsey és Bale is sokat hibázott, de így is 2-0-ra nyertek Bakuban.","shortLead":"Ramsey és Bale is sokat hibázott, de így is 2-0-ra nyertek Bakuban.","id":"20210616_wales_torokorszag_eb2020_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7b85b22-def1-4050-9283-91453ad0105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6b139-26b1-4536-bec3-faac8ccb4f1b","keywords":null,"link":"/sport/20210616_wales_torokorszag_eb2020_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 16. 20:17","title":"Szinte mindent kihagytak, de így is győzni tudtak a walesiek a törökök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 320 beteget ápolnak, 45-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 320 beteget ápolnak, 45-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210617_Elhunyt_4_beteg_113_az_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ad6929-e2ce-4be5-818c-5ff586d86781","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Elhunyt_4_beteg_113_az_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. június. 17. 09:07","title":"Elhunyt 4 beteg, 113 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210616_Radar360_Allta_a_sarat_a_magyar_valogatott_atment_a_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42fc26-f21c-45f5-a0e3-0b4d5d30c579","keywords":null,"link":"/360/20210616_Radar360_Allta_a_sarat_a_magyar_valogatott_atment_a_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 07:59","title":"Radar360: Állta a sarat a magyar válogatott, átment a homofóbtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286fbc8f-33ff-433b-8399-09a11e362311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marjorie Taylor Greene hosszú hetekkel később kért bocsánatot a szavaiért.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene hosszú hetekkel később kért bocsánatot a szavaiért.","id":"20210616_A_holokauszthoz_hasonlitotta_a_kotelezo_maszkviselest_egy_amerikai_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286fbc8f-33ff-433b-8399-09a11e362311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632e7239-7183-45b0-bab1-fb6be78b4132","keywords":null,"link":"/elet/20210616_A_holokauszthoz_hasonlitotta_a_kotelezo_maszkviselest_egy_amerikai_kepviselo","timestamp":"2021. június. 16. 11:35","title":"A holokauszthoz hasonlította a kötelező maszkviselést egy amerikai képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben ezt igazságtalannak tartanák. ","shortLead":"A legtöbben ezt igazságtalannak tartanák. ","id":"20210616_gyermekvallas_nyugdij_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7070a4c0-26ea-4d15-81aa-e6ef2caf55dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_gyermekvallas_nyugdij_kutatas","timestamp":"2021. június. 16. 17:22","title":"A magyarok nem szeretnék, hogy a több gyereket nevelők magasabb nyugdíjat kapjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]