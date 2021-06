Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"91880bcf-7578-4d7c-b551-3d72c01af989","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy évvel botránya után rendezőként tér vissza a színházi világba Eszenyi Enikő. Kecskeméten ő állítja színpadra a Cirkuszhercegnőt. Cseke Péter elárulta, miért adott munkát a Vígszínház korábbi igazgatójának.\r

\r

","shortLead":"Egy évvel botránya után rendezőként tér vissza a színházi világba Eszenyi Enikő. Kecskeméten ő állítja színpadra...","id":"20210619_Cseke_Peter_Nem_velemenyezte_a_tarsulat_Eszenyi_meghivasat_de_bizom_a_megbocsatas_erejeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91880bcf-7578-4d7c-b551-3d72c01af989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7058ec-4079-40c2-9693-13eaec3714c1","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_Cseke_Peter_Nem_velemenyezte_a_tarsulat_Eszenyi_meghivasat_de_bizom_a_megbocsatas_erejeben","timestamp":"2021. június. 19. 10:46","title":"Cseke Péter: Nem véleményezte a társulat Eszenyi meghívását, de bízom a megbocsátás erejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","shortLead":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","id":"20210619_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3a32e9-216f-44c7-a714-54fbcaa7dbb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210619_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. június. 19. 20:54","title":"Tizenegy magyar lett ma milliomos, a foci helyett a lottónak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","shortLead":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","id":"20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adddd906-a69d-4250-8a02-a5ab65f7a864","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","timestamp":"2021. június. 18. 19:50","title":"Késésben van az uniós vakcinaútlevéllel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt az új koronavírusos megbetegedések száma, és egyre terjed az indiai vírusmutáció is.","shortLead":"Az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt az új koronavírusos megbetegedések száma, és egyre terjed az indiai...","id":"20210618_lisszabon_vesztegzar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d47a13-d687-4ad3-b8f4-9e65954706dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_lisszabon_vesztegzar_koronavirus","timestamp":"2021. június. 18. 21:16","title":"Vesztegzár alá helyezték Lisszabont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144de2f5-d5d0-4b67-8358-5f62f67b73ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légi permetezés csupán időleges megoldást nyújt és a felnőtt szúnyogok számát nem csökkenti érdemben – írta a virológus.","shortLead":"A légi permetezés csupán időleges megoldást nyújt és a felnőtt szúnyogok számát nem csökkenti érdemben – írta...","id":"20210618_kemenesi_gabor_szunyoggyerites_szunyogirtas_levegobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=144de2f5-d5d0-4b67-8358-5f62f67b73ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b306d1d6-ee55-44fd-8a41-93244dfaffc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_kemenesi_gabor_szunyoggyerites_szunyogirtas_levegobol","timestamp":"2021. június. 18. 19:29","title":"Kemenesi: A szúnyogok légi kémiai gyérítése káros az ökoszisztémára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","shortLead":"Egy furgon, egy autó és egy gumipók kell a szlovák utakon bemutatott technikához. Ne próbálják ki.","id":"20210619_horrorkaravan_Szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c91c6f-896d-458f-bd64-f96354ebe6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ccd0c-ecf9-4886-b924-800722ec6add","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_horrorkaravan_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 19. 15:44","title":"Új szintre emelték a horrorkaraván fogalmát Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset érintettje szerint a börtönben az ő szintjén gyilkosok vannak, miközben ő egy gondatlan baleset miatt áll a bíróság előtt.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset érintettje szerint a börtönben az ő szintjén gyilkosok vannak, miközben ő egy gondatlan...","id":"20210618_m_richard_targyalas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad1190-df5e-49dd-a980-8c102973255a","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_m_richard_targyalas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. június. 18. 16:35","title":"M. Richárd szerint a médiának is köszönhető, hogy \"túl van lihegve\" az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Unió most már végképp nem tűrheti tovább, amit a magyar és a lengyel vezetés művel a jogállammal. Jövő kedd vízválasztó lehet az ügyben, írja az EUobserverben megjelent véleménycikkében a Human Rights Watch vezető munkatársa.","shortLead":"Az Európai Unió most már végképp nem tűrheti tovább, amit a magyar és a lengyel vezetés művel a jogállammal. Jövő kedd...","id":"20210619_Philippe_Dam_Brusszelnek_az_asztalra_kell_csapnia_a_magyar_es_a_lengyel_kormany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a094d80e-f875-4e8b-b16b-0a9539f86712","keywords":null,"link":"/360/20210619_Philippe_Dam_Brusszelnek_az_asztalra_kell_csapnia_a_magyar_es_a_lengyel_kormany_miatt","timestamp":"2021. június. 19. 09:10","title":"Philippe Dam: Brüsszel csapjon az asztalra a magyar és a lengyel kormány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]