[{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"Szűcs Ágnes - Arató László","category":"eurologus","description":"Most már van elég uniós kormány, hogy megszavazza az uniós támogatások felfüggesztését Magyarországon. A brüsszeli EU-csúcsot is uralta a magyar melegellenes törvény, és Orbán Viktor mellett csak két miniszterelnök állt ki – még a cseh és a szlovák sem.","shortLead":"Most már van elég uniós kormány, hogy megszavazza az uniós támogatások felfüggesztését Magyarországon. A brüsszeli...","id":"20210625_Magyarorszag_kizaras_elszigetelt_forrasmegvonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e23278-5951-4d76-aaff-ad6064a51c22","keywords":null,"link":"/eurologus/20210625_Magyarorszag_kizaras_elszigetelt_forrasmegvonas","timestamp":"2021. június. 25. 15:15","title":"Magyarországot az EU-ból kizárni nem lehet, de nyilvánvalóvá vált, hogy Orbán teljesen elszigetelte magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6083d1-8a91-4dab-9964-65480f472421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp remekművekkel a múzeum hűvösében. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210627_Foci_helyett_Vagyott_szepseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6083d1-8a91-4dab-9964-65480f472421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d0e53a-d043-4986-a7d3-8d102393e999","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Foci_helyett_Vagyott_szepseg","timestamp":"2021. június. 27. 09:30","title":"Foci helyett: Vágyott szépség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 23 éves pilótának ez az idei harmadik, egyben pályafutása hatodik F1-es pole pozíciója.","shortLead":"A 23 éves pilótának ez az idei harmadik, egyben pályafutása hatodik F1-es pole pozíciója.","id":"20210626_Verstappen_indul_az_elrol_a_Stajer_Nagydijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de224426-1251-4546-b93f-ed74f1a1cc1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Verstappen_indul_az_elrol_a_Stajer_Nagydijon","timestamp":"2021. június. 26. 16:53","title":"Verstappen indul az élről a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland foci büszke főszponzoraként mutatkozott be Twitteren az ING Hollandia, a budapesti cseh–holland Eb-meccsre készülve.","shortLead":"A holland foci büszke főszponzoraként mutatkozott be Twitteren az ING Hollandia, a budapesti cseh–holland Eb-meccsre...","id":"20210627_ing_hollandia_szivarvany_csehholland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bf0ad1-61e4-4e3a-a4ab-b849a04cf3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_ing_hollandia_szivarvany_csehholland","timestamp":"2021. június. 27. 09:29","title":"Szivárvánnyal készül a holland ING a budapesti Eb-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","shortLead":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","id":"20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a21a3-6f35-4d26-a535-f835c3de87dd","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","timestamp":"2021. június. 26. 19:05","title":"Egy belga lap elmesélte, hogyan keresték meg őket Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van, normális problémákkal küzdenek, és azokra keresnek normális megoldásokat”.","shortLead":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van...","id":"20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80544dc3-61a8-428f-bbf7-73383600edee","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","timestamp":"2021. június. 25. 15:38","title":"Olyan sorozatot tervez a Petőfi TV, amelyben „nem derül ki majd senkiről az évad közepén, hogy transz- vagy homoszexuális”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának számító Bayer Construct ingatlanfejlesztő vállalkozása - írja az Mfor.","shortLead":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának...","id":"20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6633848c-400e-42e8-a344-912d115a1aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 12:52","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonon a NER, ezúttal a egykori lellei SZOT-üdülő helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban bombákat használtak. Sokat.","shortLead":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban...","id":"20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b74fbea-9453-4405-aa69-e02f7a3bc9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 27. 08:03","title":"Videó: 20 tonna bombával töréstesztelt az amerikai haditengerészet az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]