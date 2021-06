Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","shortLead":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","id":"20210628_kanada_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e962610-d0c3-4e00-9f71-2ff7ca35cbed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_kanada_hoseg","timestamp":"2021. június. 28. 09:16","title":"46 fokot mértek egy kanadai faluban, ahol melegebb van, mint Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos autók állami támogatását. A magát korábban stand-uposként is kipróbáló Németh Balázs elárulta, miért cserélte a Dumaszínházat a multi cégre. HVG portré. ","shortLead":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos...","id":"202125_nemeth_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6d973b-8fcb-4bde-a591-f0efbc2ca3b3","keywords":null,"link":"/360/202125_nemeth_balazs","timestamp":"2021. június. 29. 13:15","title":"Németh Balázs: \"Nagy kérdés, hogy a jövő metropoliszában kell-e egyáltalán autót birtokolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb az első készülék az iPhone 12-höz képest.","shortLead":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb...","id":"20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b1960-0dfa-4f19-b3de-2b7ac79f1eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","timestamp":"2021. június. 28. 14:03","title":"Videó: összemérték az első iPhone és az iPhone 12 sebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem érdekük taktikai okokból visszafogni a felháborító törvény elleni fellépést, írja szerzőnk.","shortLead":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem...","id":"20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed1117-269f-4623-9c63-129cc02180dc","keywords":null,"link":"/360/20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","timestamp":"2021. június. 28. 18:00","title":"Bojár Gábor: A homofóbtörvény Orbán provokációja, és nem csak hazai használatra szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco, hozzátéve, hogy az új mobilra adott kedvezményért cserébe sok ügyfél visszaadná régi készülékét a szolgáltatónak, de ebben egyelőre kevés cég látta meg az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco...","id":"20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4e9a51-7ace-4003-b963-0b25321d0078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","timestamp":"2021. június. 28. 09:03","title":"24 hónapon belül önnek is ilyen telefonja lesz, erre nagyon jó esély van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy labdarúgó-mérkőzések előtt általában sorsolják a szövetségek, mely szerencsés fiatal sportolók kísérhetik ki a világ legnagyobb sztárjait a pályára. Magyarországon úgy alakult, hogy két Szijjártó is közéjük került.","shortLead":"A nagy labdarúgó-mérkőzések előtt általában sorsolják a szövetségek, mely szerencsés fiatal sportolók kísérhetik ki...","id":"20210629_szijjarto_jatekoskisero_hollandia_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76916e85-23c6-4685-a5a9-d5370f91b619","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szijjarto_jatekoskisero_hollandia_csehorszag","timestamp":"2021. június. 29. 14:27","title":"Épp úgy hívták a Hollandia–Csehország-meccs két fiatal játékoskísérőjét, mint Szijjártó Péter gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","id":"20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd0e05e-5b7b-4ceb-b6e5-150dff622c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 12:05","title":"Kincses Gyula: Elemezni kell, miért haltak meg nálunk ilyen sokan a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","shortLead":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","id":"20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbead10-fcb2-49bb-90af-4c64b6bb7d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 28. 05:57","title":"Két hét alatt a hetedik újságírót tartóztatták le egy hongkongi demokráciapárti lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]