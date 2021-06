Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni, kinek az utasítására történt.","shortLead":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni...","id":"20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02facb51-e27c-48fc-8a4d-5d523711d2f2","keywords":null,"link":"/sport/20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","timestamp":"2021. június. 28. 19:53","title":"MLSZ: Be lehetett vinni szivárványos zászlót a vasárnapi meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lébénynél történt a baleset. ","shortLead":"Lébénynél történt a baleset. ","id":"20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4db47c-1315-46b5-bfbe-e9b2cfc67907","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","timestamp":"2021. június. 29. 15:33","title":"Lezárták az M1-es autópályát, öt kamion ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188c21fd-3d42-4a0a-8614-f948dfac0caf","c_author":"Dorosz Dávid","category":"360","description":"A hatalomnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig az embereknek a hatalmat, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"A hatalomnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig az embereknek a hatalmat, írja szerzőnk. Vélemény. ","id":"20210628_Dorosz_David","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=188c21fd-3d42-4a0a-8614-f948dfac0caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546ed806-2fa5-41ea-be59-e9383197e690","keywords":null,"link":"/360/20210628_Dorosz_David","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Dorosz Dávid: A vadászati kiállítás nemcsak Semjén hobbija, hanem az Orbán-rendszer lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" – ez derült ki az észak-koreai közmédia tudósításából. ","shortLead":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" – ez derült ki az észak-koreai közmédia...","id":"20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e28b59-b770-49e4-8f6e-210a2b57834b","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","timestamp":"2021. június. 28. 15:42","title":"Furcsa interjút közölt az észak-koreai köztévé Kim Dzsong Un hirtelen fogyásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet Explorer.","shortLead":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet...","id":"20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1935ac1a-eb04-4690-80c8-713b462c3607","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","timestamp":"2021. június. 28. 10:03","title":"Egy korszak vége: végleg kikerül a Windowsból az Internet Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","shortLead":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","id":"20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460cd5a0-f5ce-4628-83a7-7df7c318ef9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 29. 08:57","title":"Koronavírus: mindössze 34 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magasabb rendszerkövetelmény csak egy, a Windows 11 esetében az sem mindegy, milyen processzor dolgozik a gépben.","shortLead":"A magasabb rendszerkövetelmény csak egy, a Windows 11 esetében az sem mindegy, milyen processzor dolgozik a gépben.","id":"20210628_windows_11_megjelenes_tamogatott_processzor_intel_amd_tpm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f366265-8584-48ed-a2ad-7f6b5bf9ea8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_windows_11_megjelenes_tamogatott_processzor_intel_amd_tpm","timestamp":"2021. június. 28. 17:45","title":"Október végén jöhet a Windows 11, de nagyon sokan nem tudják majd használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]