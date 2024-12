Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Szerencsére jól végződött a történet. ","id":"20241221_kutyamentes-katasztrofavedelem-fot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7602c261-f858-4e86-b8e5-233c9b183c79.jpg","index":0,"item":"975b5cd1-c564-430b-ab53-96f8b25bf129","keywords":null,"link":"/elet/20241221_kutyamentes-katasztrofavedelem-fot","timestamp":"2024. december. 21. 15:22","title":"Mély kútba esett bele egy kutya Fóton, speciális tűztoltóegységet hívtak a megmentésére - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vádpontok között emellett gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is szerepel.","shortLead":"A vádpontok között emellett gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is szerepel.","id":"20241222_magdeburg-karacsonyi-vasar-nemetorszag-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e.jpg","index":0,"item":"e033c3a6-72c4-441e-8c31-980d8dd90c13","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_magdeburg-karacsonyi-vasar-nemetorszag-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 22. 12:14","title":"Többrendbeli gyilkossággal vádolják a magdeburgi tömeges gázolás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3667e756-ecf6-4e24-985d-6f588a533966","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Nem sikerült visszavágnia Tyson Furynak, Olekszandr Uszikot mindhárom bíró jobbnak látta a szombat éjjeli, Rijádban rendezett gálán.","shortLead":"Nem sikerült visszavágnia Tyson Furynak, Olekszandr Uszikot mindhárom bíró jobbnak látta a szombat éjjeli, Rijádban...","id":"20241222_Olekszandr-Uszik-Tyson-Fury-boksz-okolvivas-nehezsuly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3667e756-ecf6-4e24-985d-6f588a533966.jpg","index":0,"item":"57ff42bd-2782-4f9c-98b2-42db5219cf4b","keywords":null,"link":"/sport/20241222_Olekszandr-Uszik-Tyson-Fury-boksz-okolvivas-nehezsuly","timestamp":"2024. december. 22. 08:34","title":"Uszik újra legyőzte Tyson Furyt, továbbra is az ukrán a nehézsúly bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b2f5c9-66ec-4493-a838-0733bc872b6f","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A tudatos takarékosság a lakásárak meredek emelkedésével egyre fontosabb tényezővé válik az önálló életre készülő, és ezzel együtt új otthonra vágyó fiatalok, családok körében. De legyen szó bárkiről, aki biztonságos, kiszámítható módon szeretne lakáscéljaihoz közelebb kerülni, az OTP Lakástakarék Prémium lehetőséget nyújt mindazoknak, akik hosszú távon saját ingatlanban gondolkoznak. A termék egyaránt vonzó megtakarítási és hitelopciókat kínál, a modern ügyféligényekhez igazítva, akár online szerződéskötési lehetőséggel is. Florova Anna, az OTP Bank Retail Hitelezési Tribe ügyvezető igazgatója ad némi betekintést a termék céljait, piaci fogadtatását és a jövőbeli fejlesztéseket illetően. Így értékeli a brüsszeli tudósító, Oliver Grimm, aki azt is megjegyzi, hogy a politikus a háború kezdete óta nem lankad: folyamatosan a béke szükségességét hangoztatja. Mikor és hogyan tárja fel tehát a szülő a gyerekek előtt a valóságot? ","shortLead":"Beszélhetünk arról, hogy mit okoz a gyereknél, ha idő előtt tudja meg, hogy nincsen Mikulás, de ennél sokkal fontosabb...","id":"20241222_szel-david-gyerekek-karacsony-jezuska-felvilagositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6c8e63-eb4f-4491-ae8b-4d2deeffa07d.jpg","index":0,"item":"3518fc18-d2a0-41ab-8f7a-6d68ef114819","keywords":null,"link":"/360/20241222_szel-david-gyerekek-karacsony-jezuska-felvilagositas","timestamp":"2024. december. 22. 19:30","title":"„El fogja fogadni” – mikor és hogyan mondjuk el a gyerekeknek az igazat a karácsonyról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti tárlat, persze nem tilos a tiniknek sem a gondolkodás és az idősebeknek sem a szelfizés. Jónéhány órát érdemes rászánni a Light Art Museum tárlatára, úgyhogy kiváló téli szüneti program lehet.