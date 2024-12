Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle a kilók. Azonban a szervezet megbosszulja ezt a stresszt, például azzal, hogy lelassítja a szőrnövekedést.","shortLead":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle...","id":"20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757.jpg","index":0,"item":"36c4f6f2-726d-452e-9140-d612fbb9a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","timestamp":"2024. december. 21. 16:03","title":"Fogyhat vele, de ne csodálkozzon, ha nem nő rendesen a haja: 18%-kal lassabb a hajnövekedés azoknál, akik belekezdenek az időszakos böjtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hatvan országban tartottak idén választást a világban, ám ezek több mint a felében ez távolról sem volt a demokrácia ünnepe. Erről beszélt a Le Monde-nak Staffan Ingemar Lindberg, a V-Dem vezetője.","shortLead":"Hatvan országban tartottak idén választást a világban, ám ezek több mint a felében ez távolról sem volt a demokrácia...","id":"20241222_lapszemle-v-dem-le-monde-demokracia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bb596b-4d75-482a-bd4f-6b3e14548d8d.jpg","index":0,"item":"4b77e39c-ca89-459d-969d-2eb52e650a9f","keywords":null,"link":"/360/20241222_lapszemle-v-dem-le-monde-demokracia","timestamp":"2024. december. 22. 09:00","title":"A demokrácia rosszabb helyzetben van 2024-ben, mint a 30-as években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9c8dac-4f05-44a7-893a-683d7ea1fca8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő szívesen adja elő, hogy diplomáciai közvetítő Oroszország és Ukrajna között, ám a két napja tartott EU-csúcson bebizonyította, hogy a szerep nem több politikai PR-akciónál. Így értékeli a brüsszeli tudósító, Oliver Grimm, aki azt is megjegyzi, hogy a politikus a háború kezdete óta nem lankad: folyamatosan a béke szükségességét hangoztatja.","shortLead":"A magyar kormányfő szívesen adja elő, hogy diplomáciai közvetítő Oroszország és Ukrajna között, ám a két napja tartott...","id":"20241221_Die-Presse-Orban-beketeremto-eu-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9c8dac-4f05-44a7-893a-683d7ea1fca8.jpg","index":0,"item":"367245dc-d08c-41c2-a26c-56413677431a","keywords":null,"link":"/360/20241221_Die-Presse-Orban-beketeremto-eu-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2024. december. 21. 08:59","title":"Die Presse-kommentár: Orbán, a gyengécske béketeremtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük közösséget kovácsolni, egyáltalán mi szükségük van rá? Petrik Ida közgazdásszal, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítójával beszélgettünk, aki idén megkapta a Green Brands Év Zöld Személyisége díjat.","shortLead":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük...","id":"20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58.jpg","index":0,"item":"d85b4b59-4fba-44d4-93cc-dea9559e5492","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 21. 14:30","title":"Hogyan lesz a stílusos vidékiségből fenntartható közösség? - interjú Petrik Idával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9994615-b110-4667-a489-bdbcbc622740","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Képeskönyv Magyar Péter szemüvegén át a 2024-es évre – kihagyott ziccerekkel és elhallgatott történetekkel kikövezve.","shortLead":"Képeskönyv Magyar Péter szemüvegén át a 2024-es évre – kihagyott ziccerekkel és elhallgatott történetekkel kikövezve.","id":"20241220_magyar-peter-tisza-konyv-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9994615-b110-4667-a489-bdbcbc622740.jpg","index":0,"item":"5429e062-1cd2-4e6e-a0d0-a0806759efac","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_magyar-peter-tisza-konyv-ebx","timestamp":"2024. december. 20. 16:01","title":"Tisza-könyv: kinyomtatták Magyar Péter Instagramját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Unió oly mértékben lépéskényszerbe hozta saját magát a bővítés ügyében, hogy már nincs bátorsága olyan jelöltországokat bírálni, amelyek pedig nem demokratikusak, viszont korruptak – írja Oliver Grimm Brüsszelből.","shortLead":"Az Unió oly mértékben lépéskényszerbe hozta saját magát a bővítés ügyében, hogy már nincs bátorsága olyan...","id":"20241220_die-presse-eu-nyugat-balkan-szerbia-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d.jpg","index":0,"item":"3f897da2-ac5e-46c6-a60c-a4e2b43be998","keywords":null,"link":"/360/20241220_die-presse-eu-nyugat-balkan-szerbia-vucsics","timestamp":"2024. december. 20. 15:36","title":"Die Presse: Kapuzárási pánik van az EU-ban a Nyugat-Balkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f1ff15-d330-464f-ab48-0a4532afbb3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Intrum követeléskezelő friss felmérése szerint a fogyasztók egyharmada a mesterséges intelligenciát választaná a tartozáskezelés során az emberi ügyintézéssel szemben, mivel szerintük az objektív, diszkrét és előítéletmentes megoldásokat kínál. Azonban sokan aggódnak az MI alkalmazásával kapcsolatban, különösen az adatvédelem és az empátia hiánya miatt.","shortLead":"Az Intrum követeléskezelő friss felmérése szerint a fogyasztók egyharmada a mesterséges intelligenciát választaná...","id":"20241222_tartozaskezeles-behajtas-mesterseges-intelligencia-intrum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f1ff15-d330-464f-ab48-0a4532afbb3f.jpg","index":0,"item":"009b325c-179a-488c-b943-5ec63a355b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_tartozaskezeles-behajtas-mesterseges-intelligencia-intrum","timestamp":"2024. december. 22. 14:03","title":"100-ból 19 ember MI-vel kérne kölcsön, a tartozás behajtását 100-ból 34 bízná inkább a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcec9cd5-157b-4cd3-94af-70c46b199d38","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb emberét már az európai politika is egyre jobban érdekli.","shortLead":"A világ leggazdagabb emberét már az európai politika is egyre jobban érdekli.","id":"20241220_elon-musk-nemetorszag-afd-usa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcec9cd5-157b-4cd3-94af-70c46b199d38.jpg","index":0,"item":"9eb82eda-0d8b-482d-a712-d4050b266308","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_elon-musk-nemetorszag-afd-usa-egyesult-allamok","timestamp":"2024. december. 20. 14:40","title":"Elon Musk szerint csak az AfD mentheti meg Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]