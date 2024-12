Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d53f9e8-4066-4d66-9a4d-26105443f79c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Technikai probléma lépett fel az American Airlines rendszerében magyar idő szerint kedden délután. A légitársaság éppen akkor kényszerült járatai szüneteltetésére, amikor a karácsonyi hazalátogatások miatt Egyesült Államokban az év egyik legsűrűbb időszaka van a repülésben.","shortLead":"Technikai probléma lépett fel az American Airlines rendszerében magyar idő szerint kedden délután. A légitársaság éppen...","id":"20241224_american-airlines-technikai-hiba-repulogepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d53f9e8-4066-4d66-9a4d-26105443f79c.jpg","index":0,"item":"22f73f0d-3ad7-4f04-958c-e26473c5b25d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_american-airlines-technikai-hiba-repulogepek-ebx","timestamp":"2024. december. 24. 13:56","title":"Földre parancsolták az American Airlines összes járatát az Egyesült Államokban [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b793f2-c0a2-4fba-a957-3280bcf2598b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tanárbérektől a napelemes szabályozásig, a fenyegetett bírói függetlenségtől az ellenzéki pártok vesszőfutásáig: 2024 Krónikája – Magyarország című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1. rész.","shortLead":"A tanárbérektől a napelemes szabályozásig, a fenyegetett bírói függetlenségtől az ellenzéki pártok vesszőfutásáig: 2024...","id":"20241224_hvg-2024-Kronikaja-Magyarorszag-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9b793f2-c0a2-4fba-a957-3280bcf2598b.jpg","index":0,"item":"e8b8b2de-a069-492f-915d-df8655a7dd2d","keywords":null,"link":"/360/20241224_hvg-2024-Kronikaja-Magyarorszag-1-resz","timestamp":"2024. december. 24. 13:30","title":"Folytatta a jogállam leépítését a Fidesz, majd rá kellett jönnie, hogy ez nem az ő éve lesz – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f631c13-2b63-44b5-825b-ebe255a0e0d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter bukását okozta, hogy kegyelmet adtak – illetve ellenjegyeztek – egy gyermekotthon igazgatóhelyettesének, aki pedofil bűncselekmények eltussolásában vett részt. A következmények lavinaszerűen változtatták meg a hazai politikát, felbukkant Magyar Péter, akinél erősebb kihívója 2010-től még nem volt Orbán Viktornak. 2024 Krónikája sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel.","shortLead":"Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter bukását okozta, hogy kegyelmet adtak – illetve...","id":"20241224_A-kegyelmi-botrany-2024-Kronikaja-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f631c13-2b63-44b5-825b-ebe255a0e0d9.jpg","index":0,"item":"1bcdd03b-d124-4b0e-8cbc-f0b5e0641a82","keywords":null,"link":"/360/20241224_A-kegyelmi-botrany-2024-Kronikaja-Magyarorszag","timestamp":"2024. december. 24. 13:35","title":"Az év botrányától megrendült a NER, és Orbánnak olyan vetélytársa támadt, akitől van oka félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja a magyarok fizetési szokásait. A jelentés alapján Magyarország a digitális fizetési megoldások széles körű elterjedése felé tart, a készpénz szerepe azonban még mindig erős. Az elmúlt négy évben 11 ponttal nőtt a DFI-index, főként a mobiltárcák és az érintésmentes fizetések előretörésének köszönhetően. Az infrastrukturális fejlődés ellenére a készpénzhez ragaszkodó rétegek és a pénzügyi tudásbeli hiányosságok akadályozzák a további fejlődést. A digitális fizetések népszerűsítésében ezért kulcsfontosságú szerep jut a pénzügyi oktatásnak és a mikrokereskedők digitális integrálásának.","shortLead":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja...","id":"20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951.jpg","index":0,"item":"766002eb-4452-4c3f-b6bc-4388c9f43eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","timestamp":"2024. december. 25. 11:30","title":"Eldőlt már a készpénz és a bankkártya \"csatája\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03.jpg","index":0,"item":"1e0d9241-4d5c-4682-b689-0bb021e39010","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","timestamp":"2024. december. 24. 07:21","title":"38 millió forintért árulnak egy 10 kilométeres régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc433128-0b2e-42fb-a08a-5fc94008003f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Január elsejétől meghatározatlan ideig. Az ok: “átmeneti humánerőforrás-szervezési nehézség.”","shortLead":"Január elsejétől meghatározatlan ideig. Az ok: “átmeneti humánerőforrás-szervezési nehézség.”","id":"20241224_Megszunik-a-serultek-hetvegi-es-unnepnapi-surgossegi-ellatasa-az-oroshazi-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc433128-0b2e-42fb-a08a-5fc94008003f.jpg","index":0,"item":"381177a3-b811-45b7-9b10-68616a9c6002","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Megszunik-a-serultek-hetvegi-es-unnepnapi-surgossegi-ellatasa-az-oroshazi-korhazban","timestamp":"2024. december. 24. 07:46","title":"Megszűnik a sérültek hétvégi és ünnepnapi sürgősségi ellátása az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ab971a-24f6-49e1-b7f9-e866f80e7f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kevésbé szexi a felhasználók körében az Apple Watch, vagy ha szexi is, nem biztos, hogy megéri az árát. Ezt üzeni, hogy sok-sok év után már nem az iPhone-gyártó adja el a legtöbb okosórát.","shortLead":"Kevésbé szexi a felhasználók körében az Apple Watch, vagy ha szexi is, nem biztos, hogy megéri az árát. Ezt üzeni...","id":"20241224_okosora-gyartok-piaci-reszesedese-2024-q3-idc-huawei-apple-samsung-xiaomi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28ab971a-24f6-49e1-b7f9-e866f80e7f51.jpg","index":0,"item":"bfbc5747-4c63-4142-a0ae-0b08aa4c6cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_okosora-gyartok-piaci-reszesedese-2024-q3-idc-huawei-apple-samsung-xiaomi","timestamp":"2024. december. 24. 18:03","title":"Előzés Keletről: már nem az Apple adja el a legtöbb okosórát, élre tört a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]