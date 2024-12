Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat fogyasztunk. Többek között savanyú káposztát is készíthetünk ezzel a módszerrel – elmondjuk, hogyan érdemes csinálni lépésről lépésre, mit kell tudni a sózásról, fűszerezésről, hogyan kombináljuk az alapanyagokat, és mire figyeljünk különösen az erjesztés során. ","shortLead":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat...","id":"20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a.jpg","index":0,"item":"4214a568-a1c5-4089-9110-c9d2b4104db5","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 18:00","title":"Pisszeghet, sípolhat, szisszenhet és pöföghet a befőttesüveg, de pont ez a jó: így fermentáltunk savanyú káposztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például a milliárdokkal támogatott Petőfi-filmet.","shortLead":"Herendi Gábor új filmje az állami finanszírozási rendszeren kívül készült, de már most bőven lekörözte például...","id":"20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b.jpg","index":0,"item":"a1ad0bae-5281-4e74-bacb-84f04c91b5f1","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Futni-mentem-Herendi-Gabor-film-300-ezer-nezo-mozi","timestamp":"2024. december. 30. 13:23","title":"Hasít a mozikban a Futni mentem, már több mint 300 ezren nézték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá tette Európát, a másik oldalon pedig a rengeteg kérdőjel, hogy ezt vajon mivel lehetne alátámasztani. Elemzésünkben sorra vesszük az egyes területeket, az azokhoz kapcsolódó magyar álláspontot és a tényeket, amelyek segítenek eloszlatni a narancsszínű ködöt.","shortLead":"Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá...","id":"20241230_elnokseg_orban_eu-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49.jpg","index":0,"item":"f3daf00c-02fa-4a94-886d-d53662c3b869","keywords":null,"link":"/360/20241230_elnokseg_orban_eu-elemzes","timestamp":"2024. december. 30. 06:30","title":"A magyar kormány nem tudott túllépni a saját árnyékán – mérleget vontunk az EU-elnökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra valót. A rendőrök elől bérelt rollerrel menekülő egy atyafi. Elon Muskot is zavarba ejtő csináld magad-önvezető autó Nógrádban. Vipera és könnygáz a kultúrházban. Átverés olcsó disznótorossal és művégtaggal. A visszalopott járókeret.","shortLead":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra...","id":"20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e.jpg","index":0,"item":"397d95c9-af51-41ee-8701-3396466c03f4","keywords":null,"link":"/360/20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","timestamp":"2024. december. 28. 19:30","title":"A rabló, aki elaludt betörés közben – Az év balfék bűnözőinek történetei a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0593c5b7-0627-44a2-8ff2-418b0adee5c3","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Sulyok Tamás nem mond újévi beszédet, Magyar Péter igen, Gyurcsány Ferenc pedig így már csak azért sem, úgyhogy december 30-án kaptuk meg a DK elnökének jókivánságait. Érti, aki érti. ","shortLead":"Sulyok Tamás nem mond újévi beszédet, Magyar Péter igen, Gyurcsány Ferenc pedig így már csak azért sem, úgyhogy...","id":"20241230_Gyurcsany-Ferenc-ujev-elotti-beszede-Lazadjanak-a-fiatalok-az-idosek-legyenek-normalisak-gorcsbol-pedig-legyen-kevesebb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0593c5b7-0627-44a2-8ff2-418b0adee5c3.jpg","index":0,"item":"eef51f1e-a085-41b3-995b-0fa5bdc8d3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_Gyurcsany-Ferenc-ujev-elotti-beszede-Lazadjanak-a-fiatalok-az-idosek-legyenek-normalisak-gorcsbol-pedig-legyen-kevesebb","timestamp":"2024. december. 30. 16:40","title":"Gyurcsány Ferenc újév előtti beszéde: Lázadjanak a fiatalok, az idősek legyenek normálisak, görcsből pedig legyen kevesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kudisztáni Munkáspárt négy évtizede küzd a függetlenségért.","shortLead":"A Kudisztáni Munkáspárt négy évtizede küzd a függetlenségért.","id":"20241229_Hajlando-a-fegyverletetelre-a-kurd-lazadok-25-eve-bebortonzott-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"84fe7bc5-f043-4e5a-a613-aa9f76ae8632","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Hajlando-a-fegyverletetelre-a-kurd-lazadok-25-eve-bebortonzott-vezere","timestamp":"2024. december. 29. 21:32","title":"Hajlandó a fegyverletételre a kurd lázadók 25 éve bebörtönzött vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. A gazdaság alakulása külön is megér egy misét.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. A gazdaság alakulása külön is megér egy misét.","id":"20241230_Magyar-gazdasag-gdp-inflacio-hiany-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"77058043-b43d-4490-a807-1da65727269f","keywords":null,"link":"/360/20241230_Magyar-gazdasag-gdp-inflacio-hiany-forint","timestamp":"2024. december. 30. 15:15","title":"Ön is úgy érzi, hogy a kormány földbe döngölte az inflációt? – 2024 gazdasági krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fiatalokért Központ néven építkeznének a Velencei-tó partjának utolsó, még beépítetlen sukorói szakaszán, nagyjából ott, ahol a King’s City kaszinó állt volna.","shortLead":"Fiatalokért Központ néven építkeznének a Velencei-tó partjának utolsó, még beépítetlen sukorói szakaszán, nagyjából...","id":"20241230_Sukoro-Velencei-to-Fiatalokert-Kozpont-bulikozpont-Fidesz-Gyurcsany-kaszino-Kings-City-epitkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"6f334325-f40e-497a-8370-7f47d5539037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Sukoro-Velencei-to-Fiatalokert-Kozpont-bulikozpont-Fidesz-Gyurcsany-kaszino-Kings-City-epitkezes","timestamp":"2024. december. 30. 08:05","title":"Sukoró újracsomagolva: Gyurcsány kaszinóját megfúrta a Fidesz, helyette most ifjúsági buliközpontot húznának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]