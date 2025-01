Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sikerült?","shortLead":"De sikerült?","id":"20250105_Pancserpuccsot-emlegetve-Magyaron-akart-utni-de-vegul-Orbant-is-eltalalta-az-Alapjogokert-Kozpont-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194.jpg","index":0,"item":"b1fb835e-cbdc-434a-99d9-468601e35389","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Pancserpuccsot-emlegetve-Magyaron-akart-utni-de-vegul-Orbant-is-eltalalta-az-Alapjogokert-Kozpont-vezetoje","timestamp":"2025. január. 05. 20:45","title":"“Pancserpuccsot” emlegetve Magyaron akart ütni, de végül Orbánt is eltalálta az Alapjogokért Központ vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250105_hatos-lotto-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"27b00a1b-9a77-44e1-9af1-0443241fbf65","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_hatos-lotto-lottoszamok","timestamp":"2025. január. 05. 18:16","title":"Ezekkel a számokkal lehetett tarolni a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor jelenleg családjával és ötfős kíséretével az indiai Kocsínban tartózkodik. A nyilvánosság szinte semmit nem tud az út részleteiről, de megpróbáltuk kiszámolni, mennyibe kerülhet egy ilyen téli vakáció.","shortLead":"Orbán Viktor jelenleg családjával és ötfős kíséretével az indiai Kocsínban tartózkodik. A nyilvánosság szinte semmit...","id":"20250105_orban-viktor-india-ajurveda-kocsin-koltseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113.jpg","index":0,"item":"69cf1429-3f57-412a-a162-a2767f8208b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_orban-viktor-india-ajurveda-kocsin-koltseg-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 18:47","title":"Mennyit költhet el Orbán Viktor az indiai családi útra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú életét a katolikus hitének tulajdonítja.","shortLead":"Hosszú életét a katolikus hitének tulajdonítja.","id":"20250106_vilag-legidosebb-embere-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"7a37faa2-e2cd-4cff-8408-ce20aa60f5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250106_vilag-legidosebb-embere-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 06. 13:12","title":"Futballőrült apáca a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","shortLead":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","id":"20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"49693331-7aeb-44f1-9c2d-693194c5ecc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","timestamp":"2025. január. 06. 08:02","title":"Újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba50bd17-a70e-4224-8264-cb8e6ac794ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A paradicsomtermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy kompromisszumot kell kötni az íz és a termelékenység között, ugyanis az édesebb és így jobb ízű paradicsomhoz általában alacsonyabb termésátlag tartozik.","shortLead":"A paradicsomtermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy kompromisszumot kell kötni az íz és a termelékenység között...","id":"20250106_hvg-edesebb-paradicsom-termeshozam-genmodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba50bd17-a70e-4224-8264-cb8e6ac794ec.jpg","index":0,"item":"71fe011d-e8af-4b30-8062-282c783edb10","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-edesebb-paradicsom-termeshozam-genmodositas","timestamp":"2025. január. 06. 12:15","title":"Így lesz 30 százalékkal édesebb a paradicsom úgy, hogy közben sok terem belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno a Kínai Népköztársaságot. Ami igaz. Csakhogy 1949-ben, amikor ez történt, az ország vezetőjét Rákosi Mátyásnak hívták. Neki pedig ritkán szokott bárki történelmi távlatban főt hajtani, végképp a Fidesz közeléből.","shortLead":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno...","id":"20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671.jpg","index":0,"item":"81fc1552-5ce1-4331-94c4-950afb2a86a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","timestamp":"2025. január. 06. 12:34","title":"A Kínai Kommunista Párt múzeumát méltatta a Századvég politikai elemzési igazgatója Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini központi pályaudvaron keresztül lép majd be Rómába, ahol már eddig is magas volt a biztonsági készültség.","shortLead":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini...","id":"20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b.jpg","index":0,"item":"1eabc76e-8604-4866-8c6b-97f520b867f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","timestamp":"2025. január. 05. 12:59","title":"Róma belvárosában vörös zónát vezetnek be, ami tiltott terület lesz a veszélyes személyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]