Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","shortLead":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","id":"20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a.jpg","index":0,"item":"af10bc55-b0fc-41d5-aa05-9e7ebc3d81b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","timestamp":"2025. január. 07. 12:38","title":"Túszul ejtettek egy bankban egy fiatal nőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tajvan olyan hiperszonikus rakétát fejlesztett, ami a támadás utolsó pillanatáig észrevételen maradhat a radarok és a légvédelem számára.","shortLead":"Tajvan olyan hiperszonikus rakétát fejlesztett, ami a támadás utolsó pillanatáig észrevételen maradhat a radarok és...","id":"20250107_tajvan-kina-peking-hiperszonikus-raketa-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d.jpg","index":0,"item":"00300edc-72cd-4f98-8e2d-ecce91344ff3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_tajvan-kina-peking-hiperszonikus-raketa-fegyver","timestamp":"2025. január. 07. 17:03","title":"Hatszor gyorsabb a hangnál, és Pekinget is könnyen elérheti Tajvan új rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3750c3e1-0cd0-42b4-bdde-5203846e5fa1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A kisebb korrupció, például amikor valaki nem kér számlát, mikrokényszer. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a miniszterelnöknek is meg kell engednem, hogy korrupt legyen – állítja Jancsics Dávid szociológus.","shortLead":"A kisebb korrupció, például amikor valaki nem kér számlát, mikrokényszer. Ez azonban nem jelenti azt...","id":"20250107_hvg-jancsics-david-korrupcio-ner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3750c3e1-0cd0-42b4-bdde-5203846e5fa1.jpg","index":0,"item":"907dd670-9059-40c8-8005-aeefc823343c","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-jancsics-david-korrupcio-ner","timestamp":"2025. január. 07. 06:30","title":"Nem garantált, hogy egy NER utáni hatalom nem épít fel korrupciós rendszert – interjú Jancsics Dávid korrupciókutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Öt évre köthetnek szerződést a felek, Elon Musk cége az olasz kormány telekommunikációjának biztonságáért felelne.","shortLead":"Öt évre köthetnek szerződést a felek, Elon Musk cége az olasz kormány telekommunikációjának biztonságáért felelne.","id":"20250106_olaszorszag-spacex-telekommunikacios-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb.jpg","index":0,"item":"5b02ccf0-08e9-4797-85f6-51453ba07e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_olaszorszag-spacex-telekommunikacios-szerzodes","timestamp":"2025. január. 06. 09:34","title":"Másfél milliárd eurót fizethet Olaszország a SpaceX-nek biztonsági szolgáltatásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc9ab96-8504-4eac-9c2b-613d76aafee9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áprilistól látható a második évad, amelyben Pedro Pascal és Bella Ramsey is visszatér.","shortLead":"Áprilistól látható a második évad, amelyben Pedro Pascal és Bella Ramsey is visszatér.","id":"20250107_last-of-us-masodik-evad-max","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfc9ab96-8504-4eac-9c2b-613d76aafee9.jpg","index":0,"item":"e6b1703b-4044-45fc-96fd-933d17bce6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_last-of-us-masodik-evad-max","timestamp":"2025. január. 07. 12:09","title":"Itt a Last of Us második évadának teasere Pedro Pascallal és Bella Ramsey-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe1b7f-a875-4906-9e0c-c773c0e5e1cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ulysse Ellian szerint a nagykövetség azt írta neki, hogy az apja vére által iráni állampolgár és ezért vonatkoznak rá az iszlám köztársaság törvényei.","shortLead":"Ulysse Ellian szerint a nagykövetség azt írta neki, hogy az apja vére által iráni állampolgár és ezért vonatkoznak rá...","id":"20250106_iran-fenyegetes-holland-parlamenti-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8fe1b7f-a875-4906-9e0c-c773c0e5e1cd.jpg","index":0,"item":"3ecf5f2d-d3ae-4333-a549-30ff539f967a","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_iran-fenyegetes-holland-parlamenti-kepviselo","timestamp":"2025. január. 06. 16:18","title":"Irán megfenyegetett egy holland parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"65 embert vert át, ezzel 14 millió forintot szerzett egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi, aki a bizniszbe az élettársát és két barátját is bevonta.","shortLead":"65 embert vert át, ezzel 14 millió forintot szerzett egy Hajdú-Bihar vármegyei férfi, aki a bizniszbe az élettársát és...","id":"20250106_online-csalas-buncselekmeny-hajdu-bihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"26714b70-49b8-41bf-81a4-ee5e13547582","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_online-csalas-buncselekmeny-hajdu-bihar","timestamp":"2025. január. 06. 10:19","title":"Mobil garázzsal vert át embereket, számlát is adott az online csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64c2ef-5bd1-495f-b700-9fa229884bbd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Addig marad kormányfő, amíg meg nem találják az utódját a Liberális Párt élére.","shortLead":"Addig marad kormányfő, amíg meg nem találják az utódját a Liberális Párt élére.","id":"20250106_justin-trudeau-lemondott-partelnok-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e64c2ef-5bd1-495f-b700-9fa229884bbd.jpg","index":0,"item":"4bb13cb7-85ad-4d15-90aa-d5cda28e56aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_justin-trudeau-lemondott-partelnok-miniszterelnok","timestamp":"2025. január. 06. 17:30","title":"Justin Trudeau lemondott a kormánypárt éléről, de még marad Kanada miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]