Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen hónap alatt több, mint 4 százalékot nőttek az ipari termelői árak, az éves áremelkedés pedig 7,9 százalékosra nőtt. A változást a gyenge forinttal és az energiaárak növekedésével magyarázza a KSH.","shortLead":"Egyetlen hónap alatt több, mint 4 százalékot nőttek az ipari termelői árak, az éves áremelkedés pedig 7,9 százalékosra...","id":"20250107_ksh-ipar-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"87f8390c-6877-46cc-b993-d5ad2f19443b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_ksh-ipar-arak-dragulas","timestamp":"2025. január. 07. 08:52","title":"Egyre kellemetlenebb, amit a forint művel: az ipari árak is elszálltak egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e932da-2008-4704-882b-4982c32a1edc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubszezon végéig szóló fizetési ajánlatról hitte azt az ügynök, hogy havi bér.","shortLead":"A klubszezon végéig szóló fizetési ajánlatról hitte azt az ügynök, hogy havi bér.","id":"20250107_ute-jegkorong-james-shearer-ugynok-tevedes-fizetes-szerzodesbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e932da-2008-4704-882b-4982c32a1edc.jpg","index":0,"item":"700f1393-3013-4e88-9d54-d5070fd5ca79","keywords":null,"link":"/sport/20250107_ute-jegkorong-james-shearer-ugynok-tevedes-fizetes-szerzodesbontas","timestamp":"2025. január. 07. 11:45","title":"Elnézte az ügynöke a fizetését, két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Finnország és Észtország közötti vezetéket egy olyan tartályhajó horgonya szakíthatta el, ami az EU szerint az orosz árnyékflottához tartozik.","shortLead":"A Finnország és Észtország közötti vezetéket egy olyan tartályhajó horgonya szakíthatta el, ami az EU szerint az orosz...","id":"20250106_jef-tenger-alatti-vezetek-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"6b555948-7338-4aa7-8968-f6eb263922ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_jef-tenger-alatti-vezetek-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2025. január. 06. 21:24","title":"Brit vezetéssel figyelik a tenger alatti vezetékeket és az orosz árnyékflottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja a magyarok fizetési szokásait. A jelentés alapján Magyarország a digitális fizetési megoldások széles körű elterjedése felé tart, a készpénz szerepe azonban még mindig erős. Az elmúlt négy évben 11 ponttal nőtt a DFI-index, főként a mobiltárcák és az érintésmentes fizetések előretörésének köszönhetően. Az infrastrukturális fejlődés ellenére a készpénzhez ragaszkodó rétegek és a pénzügyi tudásbeli hiányosságok akadályozzák a további fejlődést. A digitális fizetések népszerűsítésében ezért kulcsfontosságú szerep jut a pénzügyi oktatásnak és a mikrokereskedők digitális integrálásának.","shortLead":"Kijött a Mastercard legfrissebb, 2023-as adatokat feldolgozó Digitális Fizetési Indexe (DFI), amely 2020 óta vizsgálja...","id":"20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a89444-8605-4829-97be-c4e94dd1c951.jpg","index":0,"item":"766002eb-4452-4c3f-b6bc-4388c9f43eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241127_A-technologia-adott-de-a-megszokasaink-erosebbek","timestamp":"2025. január. 08. 10:30","title":"Eldőlt már a készpénz és a bankkártya \"csatája\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1c1a3b-cbd0-4e8a-a15e-9173785ac0aa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kupjanszkban a rendőröket támadták, Kijev megyében pedig a vasútvonalat.","shortLead":"Kupjanszkban a rendőröket támadták, Kijev megyében pedig a vasútvonalat.","id":"20250106_drontamadas-helyi-buszjarat-Herszon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da1c1a3b-cbd0-4e8a-a15e-9173785ac0aa.jpg","index":0,"item":"c2e8ca49-50fa-49ef-adea-a78c539197e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_drontamadas-helyi-buszjarat-Herszon","timestamp":"2025. január. 06. 21:41","title":"Drónnal támadtak egy helyi buszjáratra Herszonban az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26b5ffd-c11c-4e89-b0fc-dd7dfc6f5435","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump jogi úton hivatalosan kezdeményezte az ellene indult New York-i büntetőperben, hogy határozatlan időre halasszák el az ítélethirdetést, mert az akadályozná elnöki munkáját. A Stormy Daniels pornósztárnak fizetett hallgatási pénz ügyében az év elején Trumpot valamennyi vádpontban bűnösnek találták.","shortLead":"Donald Trump jogi úton hivatalosan kezdeményezte az ellene indult New York-i büntetőperben, hogy határozatlan időre...","id":"20250106_Elnoksege-idejere-meguszhatja-az-itelethirdetest-a-pornosztarnak-fizetett-hallgatasi-penz-ugyeben-mar-elitelt-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c26b5ffd-c11c-4e89-b0fc-dd7dfc6f5435.jpg","index":0,"item":"af7157fd-fbe4-4db7-a347-ce745654410e","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Elnoksege-idejere-meguszhatja-az-itelethirdetest-a-pornosztarnak-fizetett-hallgatasi-penz-ugyeben-mar-elitelt-Trump","timestamp":"2025. január. 06. 21:08","title":"Elnöksége idejére megúszhatja az ítélethirdetést a pornósztárnak fizetett hallgatási pénz ügyében már elítélt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef98b3b3-170a-4a65-83f4-c2b1c2a85459","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint Trumptól sem feltétlenül várható, hogy leveszi a szankciós listáról Rogán Antalt.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint Trumptól sem feltétlenül várható, hogy leveszi a szankciós listáról Rogán Antalt.","id":"20250107_hadhazy-tompos-gyurcsany-rogan-szankcio-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef98b3b3-170a-4a65-83f4-c2b1c2a85459.jpg","index":0,"item":"e0dd573c-9c12-4494-8f27-c52e6be6d0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_hadhazy-tompos-gyurcsany-rogan-szankcio-reagalas","timestamp":"2025. január. 07. 18:52","title":"Hadházy: Rogán nem a Don, csak a Consigliere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","shortLead":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","id":"20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21.jpg","index":0,"item":"eeca9b26-242c-4648-a3b3-5105b5d70645","keywords":null,"link":"/sport/20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","timestamp":"2025. január. 08. 12:02","title":"„Valahol abba kell hagyni” – bejelentette Didier Deschamps, hogy mikor hagyja ott a francia válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]