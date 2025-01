Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","shortLead":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","id":"20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d.jpg","index":0,"item":"5345aeee-cf29-4f11-b98c-ac655207656a","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","timestamp":"2025. január. 09. 14:36","title":"Észak-Amerika átnevezésének ötletével vágott vissza Trumpnak a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más egyszerűen feledésbe merül. Kanadai szakemberek több tízezer történet elemzése után megtalálták a választ.","shortLead":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más...","id":"20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41.jpg","index":0,"item":"fdd47399-aa53-483a-97e0-ae17e81b6e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","timestamp":"2025. január. 11. 12:03","title":"Úgy néz ki, sikerült rájönni, mitől lesz sikeres egy könyv vagy egy film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f06e109-8261-415c-9076-93d02af2d9d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna a tűz által fenyegetett környéken lakó özvegye a katasztrófa okait ecsetelte az Instagramon.","shortLead":"Andy Vajna a tűz által fenyegetett környéken lakó özvegye a katasztrófa okait ecsetelte az Instagramon.","id":"20250109_Mire-fizetjuk-a-magas-adokat-Vajna-Timea-is-megszolalt-a-kaliforniai-tuzveszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f06e109-8261-415c-9076-93d02af2d9d8.jpg","index":0,"item":"ae8975ea-bd4e-43cc-a6f0-b6ed15ea3f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Mire-fizetjuk-a-magas-adokat-Vajna-Timea-is-megszolalt-a-kaliforniai-tuzveszrol","timestamp":"2025. január. 09. 15:32","title":"„Mire fizetjük a magas adókat?” – Vajna Tímea is megszólalt a kaliforniai tűzvészről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906c95c2-0c32-442a-9282-e780cc16450e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kézilabda-szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a klubot, a játékosokat és a stábtagokat. ","shortLead":"A Magyar Kézilabda-szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a klubot...","id":"20250110_eltiltas-penzbuntetes-mosonmagyarovar-demonstralo-kezilabdazok-mksz-fegyelmi-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906c95c2-0c32-442a-9282-e780cc16450e.jpg","index":0,"item":"63cf8253-0c02-4b85-8c96-6022655e1e59","keywords":null,"link":"/sport/20250110_eltiltas-penzbuntetes-mosonmagyarovar-demonstralo-kezilabdazok-mksz-fegyelmi-bizottsag","timestamp":"2025. január. 10. 11:13","title":"Egy hónapos eltiltást kaptak mosonmagyaróvári kézilabdázók, mert játékmegtagadással tiltakoztak a klubvezetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, hirtelen mégis lett olyan szervezet, amely szükség esetén garantálja, hogy akit hazaküldenek a Fülöp-szigetekiek közül, az tényleg hazamenjen.","shortLead":"Úgy látszik, hirtelen mégis lett olyan szervezet, amely szükség esetén garantálja, hogy akit hazaküldenek...","id":"20250109_fulop-szigeteki-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a.jpg","index":0,"item":"6b6c79c0-09ea-4252-a0e3-70cf22e1a8b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_fulop-szigeteki-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 09. 19:37","title":"Mégis maradhatnak a Fülöp-szigeteki vendégmunkások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","shortLead":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","id":"20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a.jpg","index":0,"item":"131aa0f1-e62e-4338-bb33-f534316a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","timestamp":"2025. január. 11. 10:56","title":"Hét követelést tett közzé az Ügyfélkapu+ és a DÁP ügyében a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818.jpg","index":0,"item":"2bd2415c-4cd0-4718-a27e-aed7bac0819b","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","timestamp":"2025. január. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Előrehozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0429063b-3010-4739-be14-10950e1e9570","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok három korábbi, valamint a hivatalban lévő és a megválasztott elnöke is részt vett a búcsúztatón.","shortLead":"Az Egyesült Államok három korábbi, valamint a hivatalban lévő és a megválasztott elnöke is részt vett a búcsúztatón.","id":"20250110_Mind-az-ot-elo-amerikai-elnok-ott-volt-Jimmy-Carter-gyaszszertartasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0429063b-3010-4739-be14-10950e1e9570.jpg","index":0,"item":"80d1a1c9-a68d-45d8-ba9a-16c0b0e784b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_Mind-az-ot-elo-amerikai-elnok-ott-volt-Jimmy-Carter-gyaszszertartasan","timestamp":"2025. január. 10. 06:16","title":"Egymás mellett ült az öt élő amerikai elnök Jimmy Carter gyászszertartásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]