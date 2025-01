Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem jelentette be határidőre, hogy az általa birtokolt részvények mennyisége meghaladta az 5 százalékot, ez a SEC szerint negatív hatással volt az árfolyamra, és Musk túl olcsón vehette meg a vállalatot.","shortLead":"Nem jelentette be határidőre, hogy az általa birtokolt részvények mennyisége meghaladta az 5 százalékot, ez a SEC...","id":"20250115_Beperli-Elon-Muskot-az-amerikai-penzugyi-felugyelet-mert-mestersegesen-alacsony-aron-tartotta-a-Twitter-reszvenyeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"57e256e5-8eae-44b0-97ed-fe7b8ac58141","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Beperli-Elon-Muskot-az-amerikai-penzugyi-felugyelet-mert-mestersegesen-alacsony-aron-tartotta-a-Twitter-reszvenyeit","timestamp":"2025. január. 15. 11:42","title":"Beperli Elon Muskot az amerikai tőzsdefelügyelet, mert mesterségesen alacsony áron tartotta a Twitter részvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642badf1-daf1-48fb-9352-2f4226d7761c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tudni, meddig lesz elég Los Angelesben az édesvízkészlet az oltásokhoz, viszont közel a kimeríthetetlen vízforrásnak tűnő Csendes-óceán. Azonban ezt a vizet csak a legeslegvégső esetben vetik be, és ennek igencsak jó oka van.","shortLead":"Nem tudni, meddig lesz elég Los Angelesben az édesvízkészlet az oltásokhoz, viszont közel a kimeríthetetlen...","id":"20250115_los-angeles-erdotuzek-oltasa-vizhiany-tengerviz-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/642badf1-daf1-48fb-9352-2f4226d7761c.jpg","index":0,"item":"fec37de3-a98c-4eb8-9358-d1cafc0d3c9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_los-angeles-erdotuzek-oltasa-vizhiany-tengerviz-ocean","timestamp":"2025. január. 15. 08:03","title":"Ha már ekkora a tűz, víz meg alig van, akkor miért nem használnak tengervizet oltásra Los Angelesben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni kezdték az online platformokon.","shortLead":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni...","id":"20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59.jpg","index":0,"item":"6b1df0ea-6c59-4ec9-aca1-efd3a44e4577","keywords":null,"link":"/elet/20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","timestamp":"2025. január. 14. 21:05","title":"Elmesélte, hogyan dőlt be az ál-Brad Pittnek, most online zaklatás-cunamival kell szembenéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok helyen még a 10 százalékos emelés sem fog teljesülni.","shortLead":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok...","id":"20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"138d8bcd-59dd-4a15-8db3-a4af2c8d2f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","timestamp":"2025. január. 15. 09:33","title":"Keserűen csalódhat, aki nagy béremelésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a81ae-5ecc-433f-ac80-ed6c691fd008","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A közönség soraiból többször megszakították a meghallgatást, az őrségnek kellett közbeavatkoznia. ","shortLead":"A közönség soraiból többször megszakították a meghallgatást, az őrségnek kellett közbeavatkoznia. ","id":"20250115_Megszorongattak-meghallgatasan-Pete-Hegsethet-akit-Donald-Trump-vedelmiminiszternek-nevezne-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943a81ae-5ecc-433f-ac80-ed6c691fd008.jpg","index":0,"item":"a03b3ac9-3540-4f00-8502-b33018a69191","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Megszorongattak-meghallgatasan-Pete-Hegsethet-akit-Donald-Trump-vedelmiminiszternek-nevezne-ki","timestamp":"2025. január. 15. 06:10","title":"Megszorongatták meghallgatásán Pete Hegsethet, akit Donald Trump védelmi miniszternek nevezne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon felújítanak 10 kilométernyi utat, és építenek egy felvonót is az Avasra.","shortLead":"Miskolcon felújítanak 10 kilométernyi utat, és építenek egy felvonót is az Avasra.","id":"20250115_Lazar-Janos-Junius-vegen-nyithatjak-meg-a-miskolctapolcai-Barlangfurdot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225.jpg","index":0,"item":"ffd2e33a-b654-469f-8bb2-5aef7f5b178e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Lazar-Janos-Junius-vegen-nyithatjak-meg-a-miskolctapolcai-Barlangfurdot","timestamp":"2025. január. 15. 15:08","title":"Lázár János: Június végén nyithatják meg a miskolctapolcai Barlangfürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06cfa3f-c393-43af-8984-0d75abfbf312","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Annak ellenére, hogy az elnök nagy kedvelője az üdítőnek, kapcsolata korántsem volt felhőtlen az elmúlt években a céggel. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy az elnök nagy kedvelője az üdítőnek, kapcsolata korántsem volt felhőtlen az elmúlt években...","id":"20250115_trump-coca-cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d06cfa3f-c393-43af-8984-0d75abfbf312.jpg","index":0,"item":"f52281dc-c6f8-4b9c-8514-650841d42e1d","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_trump-coca-cola","timestamp":"2025. január. 15. 12:34","title":"A Coca-Cola vezérigazgatója adta át Trumpnak a beiktatási emlékkóláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs erről közös uniós szabályozás: a változáshoz jelentős mértékben hozzájárul Karsai Dániel nemzetközi visszhangot kiváltó küzdelme is. Svájc, Hollandia, Belgium és Luxemburg után Spanyolország is a legalizálás mellett döntött. A folyamat lassú, az elméleti, jogi, vallási viták mögött emberi tragédiák zajlanak.","shortLead":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs...","id":"20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5.jpg","index":0,"item":"0e88a94d-70bb-45cb-a48b-2b92c8ccaa92","keywords":null,"link":"/eurologus/20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","timestamp":"2025. január. 15. 15:38","title":"Ha Karsai Dániel máshová született volna, nem kellett volna ennyit harcolnia. Itthon viszont sok embernek ő nyitotta fel a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]