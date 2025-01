Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","shortLead":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","id":"20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200.jpg","index":0,"item":"9c9d63e9-aecc-4ff8-bd0b-5fea586a3b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","timestamp":"2025. január. 18. 21:42","title":"44 évesen meghalt a Strabag vezérigazgatója, aneurizmavérzés okozta a halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","shortLead":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","id":"20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1.jpg","index":0,"item":"f75ec80f-afc3-42db-bba6-44cb4f9459c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Farkasokkal táncolt, több volt, mint testőr, és visszautasította Tarantinót - Kevin Costner 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak napidíjfedezetét is, és csökkentették a Legfelső Bíróság és a Köztársasági Elnöki Hivatal büdzséjét. ","shortLead":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak...","id":"20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"2a2a1543-7ee2-4223-bdc0-63b6d82b343b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. január. 17. 20:23","title":"Lengyel költségvetés: Donald Tusk miniszterelnök győzött, Duda meghátrált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5eabce-3d91-430f-940d-b53ca89c026a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szia, uram! Trumpos baseballsapka érdekel? Csak 39,90!","shortLead":"Szia, uram! Trumpos baseballsapka érdekel? Csak 39,90!","id":"20250117_Beiktatasi-szuvenirek-zavarbaejto-a-kinalat-a-Trump-kegytargyboltban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5eabce-3d91-430f-940d-b53ca89c026a.jpg","index":0,"item":"5bb910f4-9e60-4cba-b9d9-404223c895c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_Beiktatasi-szuvenirek-zavarbaejto-a-kinalat-a-Trump-kegytargyboltban","timestamp":"2025. január. 17. 18:58","title":"Beiktatási szuvenírek: zavarba ejtő a kínálat a Trump-kegytárgyboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","shortLead":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","id":"20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2.jpg","index":0,"item":"a8f39c65-beb6-4604-8420-8f14ec679227","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","timestamp":"2025. január. 17. 21:44","title":"Elbukott a bíróságon Calin Georgescu keresete, amit az elnökválasztás megismétlése ellen indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ce7790-735e-4877-bfb7-745f2e7a62c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2021-ben Alzheimer-kórt és vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak nála.","shortLead":"2021-ben Alzheimer-kórt és vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak nála.","id":"20250117_denis-law-focista-halalhir-machester-united","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ce7790-735e-4877-bfb7-745f2e7a62c7.jpg","index":0,"item":"c1ef3bab-36b9-41ae-b8fb-aac9d380e9ac","keywords":null,"link":"/sport/20250117_denis-law-focista-halalhir-machester-united","timestamp":"2025. január. 17. 21:28","title":"Elhunyt a skót futball-legenda, Denis Law","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár, hogy valósággal kilő az egyik csokoládémárka forgalma. A szigetország híres arról, hogy a Nyugatról érkező hatásokat úgy alakítja, hogy azokra később alig lehet ráismerni. Így tettek a Kit Kattel is, ami mára a diákoknak nem csupán egyszerű csokoládé, sokkal több annál.","shortLead":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár...","id":"20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf.jpg","index":0,"item":"68dad74d-20c8-43a4-947e-2d0a918482b8","keywords":null,"link":"/elet/20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","timestamp":"2025. január. 17. 15:35","title":"Miért őrülnek meg a japánok a Kit Katért iskolai vizsgák idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4fce5a-ab0f-437d-95a5-e81e802d20b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyezség első fázisában 33 túszt, túlnyomó többségben gyerekeket, nőket, időseket és betegeket engednek el.","shortLead":"Az egyezség első fázisában 33 túszt, túlnyomó többségben gyerekeket, nőket, időseket és betegeket engednek el.","id":"20250118_Szijjarto-szerint-a-tuzszuneti-egyezseg-masodik-fazisaban-terhet-haza-a-magyar-izraeli-tusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe4fce5a-ab0f-437d-95a5-e81e802d20b0.jpg","index":0,"item":"cb83af3c-a20a-4669-9293-546f96084071","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Szijjarto-szerint-a-tuzszuneti-egyezseg-masodik-fazisaban-terhet-haza-a-magyar-izraeli-tusz","timestamp":"2025. január. 18. 16:40","title":"Szijjártó szerint a tűzszüneti egyezség második fázisában térhet haza a magyar-izraeli túsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]