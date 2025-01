Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, mert Magyarország nem adta a beleegyezését. Hétfőre napolták az ügyet, emiatt nő a feszültség Brüsszelben.","shortLead":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról...","id":"20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"476b8f33-766e-4265-bd6b-2f2b98a4d12e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 17:05","title":"Magyarország blokkol, ezért nincs döntés a szankciók meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250124_Mastercard-Visa-visszaeles-OnlyFans-kifizetes-bejelento","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f.jpg","index":0,"item":"b8e345c3-ff65-4bc5-bfda-f55fa9724a8f","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_Mastercard-Visa-visszaeles-OnlyFans-kifizetes-bejelento","timestamp":"2025. január. 24. 18:26","title":"Egy bejelentő szerint sem a Mastercard, sem a Visa nem lépett, pedig tudták, hogy szexuális visszaéléseket bemutató tartalmakért fizetnek rajtuk keresztül az OnlyFansen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848ad052-7636-4640-8cc1-0cce16e3e608","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első körben a déli hidat újítják fel, és a forgalmat mindkét irányban az északira terelik. A rekonstrukció alaposan felforgatja a közúti és a tömegközlekedést is.","shortLead":"Első körben a déli hidat újítják fel, és a forgalmat mindkét irányban az északira terelik. A rekonstrukció alaposan...","id":"20250124_florian-teri-feluljaro-kozuti-kozlekedes-tomegkozlekedes-lezaras-forgalomkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848ad052-7636-4640-8cc1-0cce16e3e608.jpg","index":0,"item":"900a8039-50d8-428c-b9a8-213759fad298","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_florian-teri-feluljaro-kozuti-kozlekedes-tomegkozlekedes-lezaras-forgalomkorlatozas","timestamp":"2025. január. 24. 12:00","title":"Március elején lezárják a Flórián téri felüljáró felét, indul a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","shortLead":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","id":"20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4.jpg","index":0,"item":"58979f2e-07f9-459c-a0f0-7e1dd341ded7","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","timestamp":"2025. január. 25. 17:15","title":"Milliós kártérítést fizetett a szlovén állam Janez Jansa volt kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","shortLead":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","id":"20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278.jpg","index":0,"item":"39f98aff-7a7e-4f31-8b1c-5eee0ccb1003","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","timestamp":"2025. január. 24. 14:26","title":"Nem tudja a Belügyminisztérium, hány óra maradt el a bombafenyegetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg.","shortLead":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is...","id":"20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"a5ac5b0d-1049-4763-8e9b-daaf1511ff4e","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","timestamp":"2025. január. 26. 10:41","title":"Könyvkiadója szakított a szexuális visszaéléssel vádolt Neil Gaimannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány mobilra már befutott, a többi pedig még idén megkapja azt az újdonságot, ami az ismeretlen helyeken lehetetlenné teszi bizonyos funkciók kikapcsolását. Legalábbis csak a jogos tulajdonos tud majd ilyesmit elvégezni.","shortLead":"Néhány mobilra már befutott, a többi pedig még idén megkapja azt az újdonságot, ami az ismeretlen helyeken lehetetlenné...","id":"20250124_android-szemelyazonossag-ellenorzes-uj-biztonsagi-funkcio-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"b00b58bc-42cd-4123-b18e-3cdab7774ed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_android-szemelyazonossag-ellenorzes-uj-biztonsagi-funkcio-lopasvedelem","timestamp":"2025. január. 24. 17:03","title":"Emiatt fognak rosszul aludni a tolvajok: jön a funkció, ami értelmetlenné teszi az androidos mobilok ellopását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormány régóta ostromolja Brüsszelt egy számlával, ami a magyar határkerítés költségeit tartalmazza. Az Európai Bizottság eddig kategorikusan elutasította, hogy ilyen célra uniós pénzt biztosítson, azonban változás várható ebben. Viszont korántsem biztos, hogy a magyar kerítésre jut EU-s forrás.","shortLead":"A magyar kormány régóta ostromolja Brüsszelt egy számlával, ami a magyar határkerítés költségeit tartalmazza...","id":"20250124_migracio_hatarkerites_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325.jpg","index":0,"item":"8b12bb61-5b01-4b7c-bebf-a733c2e49116","keywords":null,"link":"/eurologus/20250124_migracio_hatarkerites_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 24. 13:16","title":"A Fidesz tízmilliárd eurót kér az EU-tól határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]