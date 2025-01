Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1c85036-5099-4542-a8dd-49219b4640de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellen állatkínzás miatt a rendőrség is nyomoz.","shortLead":"A nő ellen állatkínzás miatt a rendőrség is nyomoz.","id":"20250126_osztrak-allatszaporito-no-csonge-rekord-osszegu-birsag-rendorseg-nyomozas-allatkinzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c85036-5099-4542-a8dd-49219b4640de.jpg","index":0,"item":"8b5a2e69-3cd6-4be9-b91d-698fd9bf7649","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_osztrak-allatszaporito-no-csonge-rekord-osszegu-birsag-rendorseg-nyomozas-allatkinzas","timestamp":"2025. január. 26. 10:05","title":"Rekord összegű bírságot szabtak ki a csöngei szaporítóra, aki döbbenetes körülmények között tartotta az állatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. 