Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Építési és Közlekedési Minisztériumot a mohácsi Duna-híddal kapcsolatos várakozásokról kérdezték, amire az államtitkár a legendás őszödi beszédből vett idézettel válaszolt.","shortLead":"Az Építési és Közlekedési Minisztériumot a mohácsi Duna-híddal kapcsolatos várakozásokról kérdezték, amire...","id":"20250128_mohacsi-duna-hid-irasbeli-valasz-agh-peter-oszodi-beszed-gyurcsanyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778.jpg","index":0,"item":"94206e2f-3a4e-45a0-9457-3d45a1e0d579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mohacsi-duna-hid-irasbeli-valasz-agh-peter-oszodi-beszed-gyurcsanyozas","timestamp":"2025. január. 28. 20:10","title":"Meglepő helyen gyurcsányozott egy jót Ágh Péter államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai DeepSeek az R1 nyelvi modell után egy képek generálására létrehozott modellcsalád teljesítményét mutatta meg, az eredmények pedig igen meggyőzők.","shortLead":"A kínai DeepSeek az R1 nyelvi modell után egy képek generálására létrehozott modellcsalád teljesítményét mutatta meg...","id":"20250128_deepseek-janus-pro-kepgenerator-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee.jpg","index":0,"item":"ad57592c-5499-48f1-87f0-d79d4fe5562c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-janus-pro-kepgenerator-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 28. 12:03","title":"Nincs megállás: itt a kínai DeepSeek képgenerátora, ami máris lenyomta az OpenAI Dall-E 3-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","shortLead":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","id":"20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014.jpg","index":0,"item":"6c0fbe8d-be7f-4a29-ad21-47ac26f10cde","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","timestamp":"2025. január. 27. 14:20","title":"Ukrajna több mint ötven orosz drónt semmisített meg éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f8167c-1996-4148-b29b-735835315395","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hat különböző Fanta-íz színét idéző Xbox-konzolhoz juthat hozzá néhány szerencsés.","shortLead":"Hat különböző Fanta-íz színét idéző Xbox-konzolhoz juthat hozzá néhány szerencsés.","id":"20250127_microsoft-xbox-series-x-fanta-kiadas-promocio-szinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f8167c-1996-4148-b29b-735835315395.jpg","index":0,"item":"a72d6310-4352-4005-b2a5-c9e2ecc0ef4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_microsoft-xbox-series-x-fanta-kiadas-promocio-szinek","timestamp":"2025. január. 27. 14:03","title":"Üdítő újítást kapott az Xbox, de szó szerint: Fanta-kiadás jön a konzolból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. ","shortLead":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. ","id":"20250127_Binzsi-szelet-Majka-Bindzsisztan-Csurran-cseppen-Hodmezovasarhely-cukraszda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6.jpg","index":0,"item":"3b6fecc8-aed3-4bd0-be27-4c13cdbf1092","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Binzsi-szelet-Majka-Bindzsisztan-Csurran-cseppen-Hodmezovasarhely-cukraszda","timestamp":"2025. január. 27. 08:48","title":"Hosszú sorok álltak a Bindzsisztán sütiért a hódmezővásárhelyi cukrászdánál, több száz szeletet adhattak el a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b19bc1-045e-48d5-b85f-92abaa49dd1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 32 éves támadó várhatóan hazatér Brazíliába.","shortLead":"A 32 éves támadó várhatóan hazatér Brazíliába.","id":"20250128_neymar-al-hilal-serules-tavozas-szerzodesbontas-brazilia-santos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0b19bc1-045e-48d5-b85f-92abaa49dd1c.jpg","index":0,"item":"adb6090f-507b-4b00-97c1-a3c67b34fa63","keywords":null,"link":"/sport/20250128_neymar-al-hilal-serules-tavozas-szerzodesbontas-brazilia-santos","timestamp":"2025. január. 28. 09:47","title":"Neymarral szerződést bontott a szaúdi al-Hilal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","shortLead":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","id":"20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d.jpg","index":0,"item":"2b9fba9d-c02a-495f-b5e6-1dfbeb81c0c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","timestamp":"2025. január. 28. 10:48","title":"Ittasan szlalomozott egy kombájnos, letarolt egy telefonpóznát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","shortLead":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","id":"20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d.jpg","index":0,"item":"558d3169-df66-45c3-b1fa-e54b17c57b57","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","timestamp":"2025. január. 27. 21:30","title":"Büntetőeljárás indult Curtis pofozkodása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]