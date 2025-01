Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ef966cf-c640-498c-a7b3-50bd24944467","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"itthon","description":"Versenybe száll a VI. kerületi önkormányzat a MÁV által várt magán ingatlanfejlesztőkkel a Nyugati pályaudvar mögötti terület közösségi és zöld fejlesztéséért, amelyre 2,6 milliárd forintot szán.","shortLead":"Versenybe száll a VI. kerületi önkormányzat a MÁV által várt magán ingatlanfejlesztőkkel a Nyugati pályaudvar mögötti...","id":"20250130_Terezvaros-elindul-a-Podmaniczky-Park-tervevel-a-Lazar-fele-palyaudvar-tenderen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef966cf-c640-498c-a7b3-50bd24944467.jpg","index":0,"item":"7b9757ab-8c6f-4fd7-a7fc-1151afcf4d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Terezvaros-elindul-a-Podmaniczky-Park-tervevel-a-Lazar-fele-palyaudvar-tenderen","timestamp":"2025. január. 30. 14:22","title":"Terézváros elindul a Podmaniczky Park tervével a Lázár-féle pályaudvartenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. 