Kína új katonai parancsnoki központot épít Peking közelében, amely tízszer akkora, mint a Pentagon, ami a világ egyik legnagyobb irodaépülete – közölték amerikai hírszerzési tisztviselők a Telegraph szerint.

A műholdfelvételeken egy 1500 hektáros építkezési terület látható, ahol a szakértők szerint megerősített bunkerek lesznek, ami egy nukleáris háború esetén védelmet ad a kínai katonai vezetésnek.

Az építkezés tavaly kezdődött és várhatóan a Népi Felszabadító Hadsereg századik születésnapjára fog elkészülni, amit 2027-ben ünnepelnek. Renny Babiarz, a Nemzeti Térinformatikai Ügynökség korábbi képelemzője azt mondta, hogy a képek alapján körülbelül 100 daru van a területen, és olyan földalatti létesítmények építéséhez használják fel őket, amelyeket alagutak kötnek össze.

