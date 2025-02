Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be07e988-4e2c-419d-a2b2-10ae0ff71383","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zászlóalj nagyságú erőkkel végrehajtott támadás Szudzsától délkeletre törte át az orosz védelmet.","shortLead":"A zászlóalj nagyságú erőkkel végrehajtott támadás Szudzsától délkeletre törte át az orosz védelmet.","id":"20250207_kurszk-ukranok-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be07e988-4e2c-419d-a2b2-10ae0ff71383.jpg","index":0,"item":"6b236bab-5566-4c3f-bf1e-7d8de4e3a3e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_kurszk-ukranok-tamadas","timestamp":"2025. február. 07. 17:42","title":"Támadást indítottak az ukránok a kurszki fronton, több kisebb települést is elfoglaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kerület alpolgármestere kiakadt a döntésen, szerinte egy hétköznapi állampolgárral nem így jártak volna el.","shortLead":"A kerület alpolgármestere kiakadt a döntésen, szerinte egy hétköznapi állampolgárral nem így jártak volna el.","id":"20250207_delhusa-gjon-rendorigazolvany-nyomozas-megszuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573.jpg","index":0,"item":"d479658d-a2a9-479a-8881-99648e5d967a","keywords":null,"link":"/elet/20250207_delhusa-gjon-rendorigazolvany-nyomozas-megszuntetes","timestamp":"2025. február. 07. 18:22","title":"Megszüntették az eljárást a rendőrigazolványnak látszó iratot lobogtató Delhusa Gjon ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bcf56e-db03-4faa-83b5-fca307603a93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kilenc utas és egy pilóta volt a gépen, amelynek darabjait egy jégtáblán találták meg. Ez a harmadik amerikai légi szerencsétlenség két hét alatt.","shortLead":"Kilenc utas és egy pilóta volt a gépen, amelynek darabjait egy jégtáblán találták meg. Ez a harmadik amerikai légi...","id":"20250208_Alaszka-eltunt-repulo-lezuhant-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25bcf56e-db03-4faa-83b5-fca307603a93.jpg","index":0,"item":"6721c6be-282f-48fb-a556-dae5585decf8","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_Alaszka-eltunt-repulo-lezuhant-meghaltak","timestamp":"2025. február. 08. 08:16","title":"Alaszka felett eltűnt gép: mindenki meghalt a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814","c_author":"Gadó Gábor","category":"360","description":"Lázár János cinizmusa vetíti előre, mire lehet számítani Rákosrendező kapcsán: a választások előttre időzített botrányra. Vélemény.","shortLead":"Lázár János cinizmusa vetíti előre, mire lehet számítani Rákosrendező kapcsán: a választások előttre időzített...","id":"20250207_rakosrendezo-mini-dubaj-garantalt-botrany-a-valasztasok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814.jpg","index":0,"item":"ad308ba8-6684-41fb-821d-5fc12c76adb2","keywords":null,"link":"/360/20250207_rakosrendezo-mini-dubaj-garantalt-botrany-a-valasztasok-elott","timestamp":"2025. február. 07. 17:53","title":"Rákosrendező: garantált botrány a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány kutató fillérekből készített egy olyan nyelvi modellt, ami majdnem ott tart tudásban, mint a nagyok.","shortLead":"Néhány kutató fillérekből készített egy olyan nyelvi modellt, ami majdnem ott tart tudásban, mint a nagyok.","id":"20250208_stanford-washingtoni-egyetem-s1-nyelvi-modell-mesterseges-intelligencia-50-dollarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"ee77b28b-8a09-4c12-ba15-2abd9dc6b725","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_stanford-washingtoni-egyetem-s1-nyelvi-modell-mesterseges-intelligencia-50-dollarbol","timestamp":"2025. február. 08. 12:03","title":"Milliárdok helyett alig 19 500 forintból készítettek olyan MI-t, ami majdnem azt tudja, mint a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd0c91e-b485-4d36-957c-9514f24f3d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába döntött úgy a német alkotmánybíróság, hogy jogszerűtlen volt a budapesti antifa támadások egyik vádlottjának kiadatása, a magyar hatóságokat egyelőre semmi sem kötelezi arra, hogy visszaküldjék a nem-bináris fogvatartottat. A német alkotmánybíróság szerint azért volt szabálytalan a kiadatás, mert nem mérték fel a magyarországi fogvatartás körülményeit, holott a végzés szerint a hazai börtönökben rosszak a feltételek. A BvOP szerint alaptalanok a kritikák.","shortLead":"Hiába döntött úgy a német alkotmánybíróság, hogy jogszerűtlen volt a budapesti antifa támadások egyik vádlottjának...","id":"20250207_Magyarorszagnak-egyelore-biztosan-nem-kell-kiadnia-az-antifa-tamadasok-vadlottjat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd0c91e-b485-4d36-957c-9514f24f3d6c.jpg","index":0,"item":"e361093b-6161-4b89-991e-124f9773f7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Magyarorszagnak-egyelore-biztosan-nem-kell-kiadnia-az-antifa-tamadasok-vadlottjat-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 16:41","title":"Magyarországnak egyelőre biztosan nem kell visszaadnia Németországnak az antifa-támadások vádlottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df95033-1d43-4f9b-8a60-83ef1aba7576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök Washingtonban találkozna az ukrán elnökkel. ","shortLead":"Az amerikai elnök Washingtonban találkozna az ukrán elnökkel. ","id":"20250208_Donald-Trump-jovo-heten-talalkozna-Volodimir-Zelenszkijjel-es-beszelne-Vlagyimir-Putyinnal-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2df95033-1d43-4f9b-8a60-83ef1aba7576.jpg","index":0,"item":"fddcff03-b638-4d69-be20-9aaad1ea6e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_Donald-Trump-jovo-heten-talalkozna-Volodimir-Zelenszkijjel-es-beszelne-Vlagyimir-Putyinnal-is","timestamp":"2025. február. 08. 08:46","title":"Donald Trump jövő heten találkozna Volodimir Zelenszkijjel, és beszélne Vlagyimir Putyinnal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c0b0ae-17ca-4794-bb11-f62f121f80bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Győrhöz közeli Erebe-szigeti mellékág valójában vagy félszáz éve holtág volt, de most egy európai uniós összefogás eredményeképp újra áramlik benne a Duna vize.","shortLead":"A Győrhöz közeli Erebe-szigeti mellékág valójában vagy félszáz éve holtág volt, de most egy európai uniós összefogás...","id":"20250207_retisas-duna-mellekag-erebe-sziget-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95c0b0ae-17ca-4794-bb11-f62f121f80bd.jpg","index":0,"item":"4a9a84ca-645c-4583-8428-f902b7f65d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20250207_retisas-duna-mellekag-erebe-sziget-video","timestamp":"2025. február. 07. 20:16","title":"Gyönyörű videón a feltámasztott dunai mellékág fölött szárnyaló rétisas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]