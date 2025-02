Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az autóbalesetet szenvedő nő súlyos fejsérüléssel került kórházba. Nagyon ritkán ingerekre is reagált.","shortLead":"Az autóbalesetet szenvedő nő súlyos fejsérüléssel került kórházba. Nagyon ritkán ingerekre is reagált.","id":"20250210_baleset-koma-olasz-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"24b75bea-e0f5-4eef-9e69-19c415561e05","keywords":null,"link":"/elet/20250210_baleset-koma-olasz-no","timestamp":"2025. február. 10. 17:08","title":"Balesete után 33 éven át kómában volt egy olasz nő, most megállt a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","id":"20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"1d128bf6-13f2-4803-a239-edfebd6f23f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","timestamp":"2025. február. 11. 10:56","title":"Tápiószelén két iskola is kapott bombafenyegetést hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a583957e-9623-4bbd-a8c8-60b2d2245a67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A filmben a most aktív Forma–1-es pilóták is felbukkannak. ","shortLead":"A filmben a most aktív Forma–1-es pilóták is felbukkannak. ","id":"20250210_Hungaroringes-baleset-is-van-Brad-Pitt-es-Javier-Bardem-F1-es-filmjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a583957e-9623-4bbd-a8c8-60b2d2245a67.jpg","index":0,"item":"f120cdbe-00c2-4eca-885a-623834665c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Hungaroringes-baleset-is-van-Brad-Pitt-es-Javier-Bardem-F1-es-filmjeben","timestamp":"2025. február. 10. 12:07","title":"Hungaroringes baleset is van Brad Pitt és Javier Bardem F1-es filmjében – itt az új előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924debd2-b3c6-431a-9878-ba169c4b911a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sajóivánkáról vagy akár Szolnok felől kellene új nagyfeszültségű vezetéket kiépíteni. A térség képviselője a villamosenergia-ellátásért felelős miniszteri biztos, de egyelőre nem történt előrelépés az ügyben.","shortLead":"Sajóivánkáról vagy akár Szolnok felől kellene új nagyfeszültségű vezetéket kiépíteni. A térség képviselője...","id":"20250211_nincs-eleg-aram-ozdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924debd2-b3c6-431a-9878-ba169c4b911a.jpg","index":0,"item":"5689c329-60e4-4ad4-82ce-9e71e80734b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_nincs-eleg-aram-ozdon","timestamp":"2025. február. 11. 11:58","title":"Nincs elég áram Ózdon, az ipartelep sem tud bővülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","shortLead":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","id":"20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc.jpg","index":0,"item":"277009ff-2452-475d-ba09-677bd9e0159b","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","timestamp":"2025. február. 10. 09:41","title":"Sztrájkkészültség van az Audi egyik győri beszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e162d6-7076-4134-aa95-678e49fcc247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Broadway egyik színházában mutatják be a hat Oscarra jelölt Jó estét, jó szerencsét! című film színpadi adaptációját. Mindkét változatban Clooney a főszereplő.","shortLead":"A Broadway egyik színházában mutatják be a hat Oscarra jelölt Jó estét, jó szerencsét! című film színpadi adaptációját...","id":"20250210_George-Clooney-a-szinhaz-elott-az-utcan-koszontotte-a-rajongokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15e162d6-7076-4134-aa95-678e49fcc247.jpg","index":0,"item":"bb59b263-d6e5-42cf-b240-8879fbf35e59","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_George-Clooney-a-szinhaz-elott-az-utcan-koszontotte-a-rajongokat","timestamp":"2025. február. 10. 13:46","title":"George Clooney a színház előtt, az utcán köszöntötte a rajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700f85f1-3613-40e2-9149-5f8254c56d35","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Oroszország phenjani nagykövete a testvéri kapcsolat megnyilvánulásának nevezte, hogy az Ukrajnában megsebesült oroszok észak-koreai kórházakban gyógyulhatnak.","shortLead":"Oroszország phenjani nagykövete a testvéri kapcsolat megnyilvánulásának nevezte, hogy az Ukrajnában megsebesült oroszok...","id":"20250211_oroszorszag-ukrajna-eszak-korea-sebesult-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/700f85f1-3613-40e2-9149-5f8254c56d35.jpg","index":0,"item":"f2f2b9d3-82a7-42c6-8b9e-fe7acb69f9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_oroszorszag-ukrajna-eszak-korea-sebesult-korhaz","timestamp":"2025. február. 11. 10:50","title":"Észak-Koreában láttak el több száz sebesült orosz katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59ea881-613f-41fe-8163-3fee0e001b4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kínai mobilgyártó is úgy döntött, hogy beépíti a DeepSeek mesterségesintelligencia-modelljét, az R1-et a készülék működésébe. A legutóbbi ilyen bejelentés a Honortól érkezett.","shortLead":"Több kínai mobilgyártó is úgy döntött, hogy beépíti a DeepSeek mesterségesintelligencia-modelljét, az R1-et a készülék...","id":"20250211_honor-okostelefon-yoyo-digitalis-asszisztens-deepseek-r1-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d59ea881-613f-41fe-8163-3fee0e001b4a.jpg","index":0,"item":"e36fc9bf-576a-4162-a16b-1c9bdbc86bbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_honor-okostelefon-yoyo-digitalis-asszisztens-deepseek-r1-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 11. 15:03","title":"Felturbózza a mobiljait a Honor, beépíti a DeepSeek mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]