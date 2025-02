Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok válaszának tekinthető a kedd reggeli rendőrségi akció, amelyben Palermóban és területén a Cosa Nostra több mint száznyolcvan tagját vették őrizetbe.","shortLead":"A hatóságok válaszának tekinthető a kedd reggeli rendőrségi akció, amelyben Palermóban és területén a Cosa Nostra több...","id":"20250211_Lehallgatott-telefonbeszelgetes-az-olasz-miniszterelnokot-tamadja-a-sziciliai-maffia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"95fbf0a2-8d6f-4110-aabd-80b0d299a80f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Lehallgatott-telefonbeszelgetes-az-olasz-miniszterelnokot-tamadja-a-sziciliai-maffia","timestamp":"2025. február. 11. 08:53","title":"Lehallgatott telefonbeszélgetés: az olasz miniszterelnököt támadja a szicíliai maffia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4b9c79-ab56-44ba-bfcc-f0399060e354","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már tárgyalnak több kötvénytulajdonossal.","shortLead":"Már tárgyalnak több kötvénytulajdonossal.","id":"20250211_bige-laszlo-nitrogenmuvek-hitelezok-haladek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4b9c79-ab56-44ba-bfcc-f0399060e354.jpg","index":0,"item":"6150143f-c557-48bb-92f4-e81abb8eb73d","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_bige-laszlo-nitrogenmuvek-hitelezok-haladek","timestamp":"2025. február. 11. 09:58","title":"A Bige-féle Nitrogénművek haladékot kér a hitelezőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn kezdődött kétnapos csúcstalálkozón sokan sürgették az EU-t, hogy enyhítse saját szabályozását.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn...","id":"20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"4183b14f-cf84-4a99-9e98-365fbde635a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","timestamp":"2025. február. 10. 21:20","title":"Párizsi MI-csúcs: Franciaország és az EU a technológiai bürokrácia csökkentését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami a lengyel GDP csaknem 18 százalékának felel meg.","shortLead":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami...","id":"20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"c73a6b1b-20fa-4aea-81ad-72a88b51f390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 10. 20:04","title":"Óriási beruházási programot hirdetett a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","shortLead":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","id":"20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"60cbe5cf-ab3e-4c7d-9c29-36386d3728f6","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","timestamp":"2025. február. 12. 09:41","title":"Ennyit a klímavédelemről: Trump tarifái miatt több műanyag palackot fog piacra dobni a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja ifj. Chikán Attila, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnöke. Interjú.","shortLead":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja...","id":"20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006.jpg","index":0,"item":"30dde949-5e5a-4bcb-80e0-78646406ba3f","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","timestamp":"2025. február. 10. 18:30","title":"„Az egyik fő problémát a túlfogyasztásban látom” – ifj. Chikán Attila a fenntarthatóságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ead480-602c-4dbc-bb69-5542d0dfd953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A házaspár szándékosan az ukrajnai háború elől menekülőket vette célba, hogy elraboljanak egy újszülött lányt.","shortLead":"A házaspár szándékosan az ukrajnai háború elől menekülőket vette célba, hogy elraboljanak egy újszülött lányt.","id":"20250210_eletfogytig-borton-ukran-menekult-csecsemo-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ead480-602c-4dbc-bb69-5542d0dfd953.jpg","index":0,"item":"f2bda1bf-61cd-49f4-85da-cab39e5e2b3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_eletfogytig-borton-ukran-menekult-csecsemo-gyilkossag","timestamp":"2025. február. 10. 18:05","title":"Életfogytig börtönbe kerül az a német pár, akik ukrán menekülteket öltek a csecsemőjükért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Lázár János alá tartozó MÁV kitart amellett, hogy az, hogy bizonyos munkákat otthonról is el lehet végezni, még nem jelent otthoni munkavégzést.","shortLead":"A Lázár János alá tartozó MÁV kitart amellett, hogy az, hogy bizonyos munkákat otthonról is el lehet végezni, még nem...","id":"20250211_mav-home-office-lazar-janos-informatika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"f755a041-e03d-4bbe-99f4-faed0a6f1742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_mav-home-office-lazar-janos-informatika","timestamp":"2025. február. 11. 06:19","title":"Most is van home office a MÁV-nál, csak nem úgy hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]