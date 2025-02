Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04608c0c-8735-4868-bd83-cfbd82282d36","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A xenont sok egyéb egészségügyi alkalmazása mellett altatószerként is bevetik, tekintettel arra, hogy gyorsan hat, és általában jól tolerálható. Egy új kutatás most egy egészen másféle lehetőséget tárt fel: a nemesgáznak akár az Alzheimer-kór terápiájában is szerepe lehet.","shortLead":"A xenont sok egyéb egészségügyi alkalmazása mellett altatószerként is bevetik, tekintettel arra, hogy gyorsan hat, és...","id":"20250212_xenon-gaz-neurodegenerativ-betegsegek-kezelese-alzheimer-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04608c0c-8735-4868-bd83-cfbd82282d36.jpg","index":0,"item":"846c76be-96e0-4d91-b625-5558410fafd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_xenon-gaz-neurodegenerativ-betegsegek-kezelese-alzheimer-kor","timestamp":"2025. február. 12. 09:03","title":"Kezelhető lesz az Alzheimer-kór altatógázzal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzati szerephez jutó tech milliárdos az Ovális Irodában arról beszélt, hogy az általa vezetett szervezet teljesen transzparens.","shortLead":"A kormányzati szerephez jutó tech milliárdos az Ovális Irodában arról beszélt, hogy az általa vezetett szervezet...","id":"20250212_Trump-oldalan-allva-valaszolt-Musk-az-ujsagirok-kerdeseire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824.jpg","index":0,"item":"a1d78799-1780-4fa6-891e-aa007167eb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Trump-oldalan-allva-valaszolt-Musk-az-ujsagirok-kerdeseire","timestamp":"2025. február. 12. 05:33","title":"Trump oldalán állva válaszolt Musk az újságírók kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök reagált az EU külügyi főképviselőjének nyilatkozatára.","shortLead":"A miniszterelnök reagált az EU külügyi főképviselőjének nyilatkozatára.","id":"20250213_orban-eu-ukrajna-beke-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"dade9e3e-fd68-414a-a24c-33eacf40bc78","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_orban-eu-ukrajna-beke-targyalas","timestamp":"2025. február. 13. 13:22","title":"Orbán szerint az Európai Unió nem kérhet helyet az ukrajnai békéről szóló tárgyalóasztalnál, ki kell azt érdemelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nyolcvanéves lett a zenész, író, költő és bohóc, aki nem készült ugyan egész népét taní-tani, de mégis sokak legfontosabb irodalomtanára, akit gyűlölünk vagy szeretünk, és akit Hobónak hívnak.","shortLead":"Nyolcvanéves lett a zenész, író, költő és bohóc, aki nem készült ugyan egész népét taní-tani, de mégis sokak...","id":"20250213_Hobo-80-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63.jpg","index":0,"item":"d6f93c18-791f-48b5-a7e6-63c23923cca5","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Hobo-80-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 13:05","title":"Kösz mindent, Hobo!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta a kormány és propagandája rosszallását, pedig a bíráknak a törvény szerint Magyarországon is minden joguk megvan a véleménynyilvánításhoz. Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke úgy látja, a közbizalmat éppen a szőnyeg alá seprés rombolja, pedig a demokratikus jogállam alapvetése a nyílt diskurzus a közügyekről. Endrédy Zoltán, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja szerint pedig azért van szükség a kiállásra, hogy minden szükséges feltételük meglegyen a munkához.","shortLead":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta...","id":"20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"cab5153f-af85-4e5f-8590-d8ca5cae954d","keywords":null,"link":"/360/20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","timestamp":"2025. február. 12. 11:17","title":"Talárt nem visznek, de nem hagyják magukat megfélemlíteni – így készülnek az utcára vonulni a bírák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28689de4-733d-461e-8e1b-6d6f3688b5c2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 600 kW-os töltési teljesítmény révén fél perc alatt 10 százaléknyi energia tölthető a Formula E akkumulátorba.","shortLead":"A 600 kW-os töltési teljesítmény révén fél perc alatt 10 százaléknyi energia tölthető a Formula E akkumulátorba.","id":"20250212_itt-a-30-masodperces-villanyauto-hipertoltes-formula-e","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28689de4-733d-461e-8e1b-6d6f3688b5c2.jpg","index":0,"item":"24191971-fbe0-423b-8452-96677fe7adcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_itt-a-30-masodperces-villanyauto-hipertoltes-formula-e","timestamp":"2025. február. 12. 07:59","title":"Itt a 30 másodperces villanyautó hipertöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenci Tamás abból a közadatigénylésre adott kissé homályos válaszból kiindulva készített modellt a mentők érkezési idejéről, amit Kunetz Zsombor egészségügyi szakember kért ki az Országos Mentőszolgálattól.","shortLead":"Ferenci Tamás abból a közadatigénylésre adott kissé homályos válaszból kiindulva készített modellt a mentők érkezési...","id":"20250212_Minden-tizedik-kiemelten-surgos-ellatast-igenylo-beteg-23-percnel-is-tobbet-varhat-a-mentore-egy-biostatisztikus-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"ba6a9903-4954-459f-abf1-fb8742139e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Minden-tizedik-kiemelten-surgos-ellatast-igenylo-beteg-23-percnel-is-tobbet-varhat-a-mentore-egy-biostatisztikus-szerint","timestamp":"2025. február. 12. 08:57","title":"Minden tizedik kiemelten sürgős ellátást igénylő beteg 23 percnél is többet várhat a mentőre egy biostatisztikus szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]