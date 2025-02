Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. február. 17. 11:35","title":"Íme a következménye a sok házhoz rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"db209bd1-cd06-4cf9-acb6-c42ac75cf2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn derült, napos idő várható.","shortLead":"Hétfőn derült, napos idő várható.","id":"20250216_Vasarnap-estere-kemeny-minuszokat-mondanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db209bd1-cd06-4cf9-acb6-c42ac75cf2e1.jpg","index":0,"item":"4123c5be-5fb5-46bc-9ce9-4e3cf9b71b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Vasarnap-estere-kemeny-minuszokat-mondanak","timestamp":"2025. február. 16. 11:45","title":"Vasárnap estére kemény mínuszokat mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami azt jelenti, hogy nem lehet majd beépíteni.","shortLead":"A három telek eddig beépíthető terület volt, ha a Közgyűlés is rábólint, akkor viszont a jövőben ez erdővé válik, ami...","id":"20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dff76b1b-6fc4-4016-9a53-bb5d36994bc7.jpg","index":0,"item":"778f0822-1581-47f2-8e03-6040ecbc8f89","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_30-ezer-negyzetmetert-minositett-erdove-a-12-kerulet","timestamp":"2025. február. 17. 14:34","title":"30 ezer négyzetmétert minősített erdővé a 12. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér Máténak a cégébe szállt be, és lett a nemrég nyílt IDA Bistro tulajdonosa. Azt mondja, tényleg nem nehéz éttermet nyitni, életben tartani viszont igen. HVG-portré.","shortLead":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér...","id":"20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083.jpg","index":0,"item":"421b0f43-8184-47cb-93c0-e8591fa11e3b","keywords":null,"link":"/360/20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. február. 15. 16:00","title":"Andrusch Dániel étterem-tulajdonos: „Mindenki azt gondolja, hogy a vendéglátáshoz bárki ért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","id":"20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"cbf8989c-66e5-47ec-85f9-e48c1fa6efd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","timestamp":"2025. február. 16. 19:14","title":"Kigyulladt egy családi ház Sárváron, meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","id":"20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60.jpg","index":0,"item":"aecc2cee-7144-4763-9ae7-1d338d858d71","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","timestamp":"2025. február. 17. 06:28","title":"Négy díjat is besöpört a BAFTA-gálán A brutalista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil kutatók. A válasz nem egyszerű.","shortLead":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil...","id":"20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa.jpg","index":0,"item":"d6c7f670-ed61-4930-8af6-d5e4be4ab893","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","timestamp":"2025. február. 16. 16:15","title":"Megtalálták az optimális söröspoharat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a6678a-6519-475d-a6fe-816abb5b1750","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Broadcom a tervezéssel, a TSMC a gyártással foglalkozó részlegért jelentkezett be, a két lehetséges vevő a hírek szerint ugyanakkor nem dolgozik közös üzleten.","shortLead":"A Broadcom a tervezéssel, a TSMC a gyártással foglalkozó részlegért jelentkezett be, a két lehetséges vevő a hírek...","id":"20250217_intel-broadcom-tsmc-chipgyartas-felvasarlas-usa-tajvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54a6678a-6519-475d-a6fe-816abb5b1750.jpg","index":0,"item":"fad342bd-f276-4074-91c5-7367ad897ad0","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_intel-broadcom-tsmc-chipgyartas-felvasarlas-usa-tajvan","timestamp":"2025. február. 17. 11:09","title":"Versenytársaihoz kerülhet az Intel chipgyártó részlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]