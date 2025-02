Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4f648874-b28b-462e-a243-07f0e62ed157","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Adathalász e-maillel verték át: megadta a bankkártyaadatait, amikkel néhány óra múlva már Egerben vett mobiltelefont egy ismeretlen.","shortLead":"Adathalász e-maillel verték át: megadta a bankkártyaadatait, amikkel néhány óra múlva már Egerben vett mobiltelefont...","id":"20250219_legitarsasag-adathalasz-csalas-bankkartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f648874-b28b-462e-a243-07f0e62ed157.jpg","index":0,"item":"8055f7b9-3a74-49c1-a506-ff5b6b79113c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_legitarsasag-adathalasz-csalas-bankkartya","timestamp":"2025. február. 19. 15:01","title":"Lecsapott a légitársaság e-mailes ajánlatára egy tamási férfi, nemsokára már 138 ezerért vásároltak a kártyájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b55ad2b-b529-4d65-9085-60bd7484c9d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az előző évek drágulása után árcsökkenés biztosan nem lesz sem a használt, sem az új autóknál – véli Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója. Ha nincs elég pénzük, a vevők inkább kivárnak, de olyan autót akarnak venni, amelyben jól érzik magukat.","shortLead":"Az előző évek drágulása után árcsökkenés biztosan nem lesz sem a használt, sem az új autóknál – véli Wachtler Tamás...","id":"20250218_hvg-wachtler-tamas-interju-porsche-hungaria-auto-elektromos-auto-korlatos-szaguldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b55ad2b-b529-4d65-9085-60bd7484c9d4.jpg","index":0,"item":"33449484-02b4-4e7a-aaac-5a661b235266","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-wachtler-tamas-interju-porsche-hungaria-auto-elektromos-auto-korlatos-szaguldas","timestamp":"2025. február. 18. 16:00","title":"„Aki elektromos autót vesz, az utána ragaszkodik hozzá” – interjú a Porsche Hungaria ügyvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak „életben” egy szappanbuburékot. Bár ez nem tűnik nagy durranásnak, de a tudományban ez fontos lehet.","shortLead":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak...","id":"20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af.jpg","index":0,"item":"9c328fbe-b423-40ff-b020-fb8712ce002b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","timestamp":"2025. február. 18. 15:03","title":"Guinness-rekord: 84 percen át lebegtetett egy szappanbuborékot két egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","shortLead":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","id":"20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0.jpg","index":0,"item":"086433fd-34b7-4ca1-a949-4948036ad0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 12:58","title":"Trumpra abszolút ráférne az az egymondatos gyorstalpaló, amit egy ukrán lap készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","shortLead":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","id":"20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0.jpg","index":0,"item":"c3de56be-53ab-4eb9-adbb-e0c298afcc5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","timestamp":"2025. február. 18. 21:14","title":"További fél évig nem kell műsorszolgáltatási díjat fizetniük a rádióknak és televízióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását akadályozta meg a magyar kormány, köztük orosz focicsapatokét. ","shortLead":"Huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását akadályozta meg a magyar kormány, köztük orosz focicsapatokét. ","id":"20250219_Elfogadtak-az-ujabb-szankcios-csomagot-Szijjarto-szerint-konnyitest-jelent-Magyarorszag-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"ab8d791e-82cb-4951-99d9-2ebd0341eb74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Elfogadtak-az-ujabb-szankcios-csomagot-Szijjarto-szerint-konnyitest-jelent-Magyarorszag-szamara","timestamp":"2025. február. 19. 09:45","title":"Elfogadták az újabb szankciós csomagot, Szijjártó kiharcolta, hogy focicsapatokra és Kirill pátriárkára ne vonatkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011b751a-fa3b-416f-805d-8eab37500253","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk MI-cége, az xAi bemutatta legújabb zászlóshajó modelljét, a Grok 3-at – az újdonság a cég szerint sok tekintetben jobb, mint a versenytársak (OpenAI, Google, DeepSeek) hasonló megoldásai.","shortLead":"Elon Musk MI-cége, az xAi bemutatta legújabb zászlóshajó modelljét, a Grok 3-at – az újdonság a cég szerint sok...","id":"20250218_grok3-xai-mesterseges-intelligencia-bemutato-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/011b751a-fa3b-416f-805d-8eab37500253.jpg","index":0,"item":"a42db98c-f7b6-43d1-a693-f5d113e5080a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_grok3-xai-mesterseges-intelligencia-bemutato-elon-musk","timestamp":"2025. február. 18. 11:31","title":"Elon Musk bemutatta az MI-t, ami „akkor is az igazságot keresi, amikor az igazság ellentétes azzal, ami politikailag korrekt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs olyan mutató, amelynek egyértelműen pozitív volna a trendje, és a kormány nem azt a problémát kezelné, amely a cégek számára az igazán rossz – írja a Kopint-Tárki.","shortLead":"Nincs olyan mutató, amelynek egyértelműen pozitív volna a trendje, és a kormány nem azt a problémát kezelné, amely...","id":"20250219_Kopint-Tarki-magyar-ipar-cegei-kormany-gazdasagpolitikai-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"d161760f-d457-4bf2-8ddb-3f0caa19f062","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Kopint-Tarki-magyar-ipar-cegei-kormany-gazdasagpolitikai-strategia","timestamp":"2025. február. 19. 13:49","title":"Kopint-Tárki: Láthatóan nem értékelik a magyar ipar cégei a kormány gazdaságpolitikai stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]