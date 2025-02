Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vannak ellenük vakcinák, ezeket azonban az influenzavírusok gyors mutálódása miatt folyamatosan változtatni, módosítani kell, ami az emberek számára évenként ismétlődő oltást jelent.","shortLead":"Vannak ellenük vakcinák, ezeket azonban az influenzavírusok gyors mutálódása miatt folyamatosan változtatni, módosítani...","id":"20250220_hvg-egesz-eletre-szolo-influenzaoltas-vedooltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"20d6f26d-9760-4c44-a3a1-79a41bba4343","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-egesz-eletre-szolo-influenzaoltas-vedooltas","timestamp":"2025. február. 20. 16:00","title":"Jöhet végre az egész életre szóló influenzaoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d13399-088a-4b00-a4fd-53d18e04f6aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megszaporodott esetszám több alkalommal is felvetette a szabotázs gyanúját.","shortLead":"A megszaporodott esetszám több alkalommal is felvetette a szabotázs gyanúját.","id":"20250221_balti-tenger-optikai-kabelek-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d13399-088a-4b00-a4fd-53d18e04f6aa.jpg","index":0,"item":"06cc75bb-63ed-4e9e-a827-d097aa75b294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_balti-tenger-optikai-kabelek-rongalas","timestamp":"2025. február. 21. 11:41","title":"Újabb balti-tengeri kábel megrongálódása ügyében vizsgálódnak a svéd hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1e652a-fdc2-4a81-90ce-94115b7aabe1","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A tőkepiac pozitív fejleményként értékeli, hogy az űripari fejlesztéseknél december óta egyre szorosabb a kapcsolat a 4iG és a SpaceX között. A tulajdonos Elon Musk pedig a lehető legjobb pozícióban van ahhoz Donald Trump első embereként, hogy a saját érdekei mentén mozgassa a szálakat.","shortLead":"A tőkepiac pozitív fejleményként értékeli, hogy az űripari fejlesztéseknél december óta egyre szorosabb a kapcsolat...","id":"20250220_4iG-arfolyam-tozsde-Jaszai-Gellert-Elon-Musk-uripar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1e652a-fdc2-4a81-90ce-94115b7aabe1.jpg","index":0,"item":"be5d9a39-7856-43da-8e64-099758ed801f","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_4iG-arfolyam-tozsde-Jaszai-Gellert-Elon-Musk-uripar-spacex","timestamp":"2025. február. 21. 05:45","title":"Kétszeresére nőtt a 4iG árfolyama, amióta Jászai Gellért Elon Muskkal barátkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e69c27-4f53-4dd6-b677-6314cdfa1a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ma újra hatalmon van annak a rendszernek a „főépítésze”, ami elvette a gyerekeik életét – mondta Ficóról Jozef Kuciak.","shortLead":"Ma újra hatalmon van annak a rendszernek a „főépítésze”, ami elvette a gyerekeik életét – mondta Ficóról Jozef Kuciak.","id":"20250222_kuciak-gyilkossag-evfordulo-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e69c27-4f53-4dd6-b677-6314cdfa1a94.jpg","index":0,"item":"7077b037-c62f-44e8-b90d-937e328bd8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_kuciak-gyilkossag-evfordulo-tuntetes","timestamp":"2025. február. 22. 08:54","title":"A megölt Ján Kuciak és menyasszonya szülei is felszólaltak a szlovákiai újságírógyilkosság hetedik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Budapesti Zöld Panelprogram indul. Ezzel javítanák a társasházak energetikai jellemzőit, és csökkentenék a károsgáz-kibocsátást. Budapest és a kerületek 5 milliárd forintos alapot hoznak létre, amihez önerővel és banki hitellel kellene beszállniuk a tulajdonosoknak.","shortLead":"Budapesti Zöld Panelprogram indul. Ezzel javítanák a társasházak energetikai jellemzőit, és csökkentenék...","id":"20250221_ingatlan-felujitas-energetikai-korszerusites-budapesti-zold-panelprogram-budapesti-klimaugynokseg-tarsashazak-felujitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"330ed886-c550-4fdd-a694-fe51a0ef8f6a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250221_ingatlan-felujitas-energetikai-korszerusites-budapesti-zold-panelprogram-budapesti-klimaugynokseg-tarsashazak-felujitasa","timestamp":"2025. február. 21. 14:42","title":"Pénzt adnának Karácsonyék a panelházasoknak, kérdés, mire lesz elég a keret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bilincsek, láncok csörgése, illetve egy illegális bevándorlókat szállító repülőgép hajtóművének a hangja okozhat a Fehér Házban lelazulást.","shortLead":"Bilincsek, láncok csörgése, illetve egy illegális bevándorlókat szállító repülőgép hajtóművének a hangja okozhat...","id":"20250220_feher-haz-asmr-video-illegalis-bevandorlo-deportalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15.jpg","index":0,"item":"14c86dde-5ebf-4bba-badc-a20cf7186c5f","keywords":null,"link":"/elet/20250220_feher-haz-asmr-video-illegalis-bevandorlo-deportalas","timestamp":"2025. február. 20. 19:28","title":"A Fehér Ház ASMR-videóként osztott meg egy felvételt, amin illegális bevándorlókat deportálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd057050-fcbf-41fe-988c-ad16364c9250","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Christina Fulton azt állítja, hogy Nicolas Cage figyelmen kívül hagyta a 34 éves fiuk mentális problémáit, azért történhetett meg a támadás.","shortLead":"Christina Fulton azt állítja, hogy Nicolas Cage figyelmen kívül hagyta a 34 éves fiuk mentális problémáit, azért...","id":"20250220_nicolas-cage-fia-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd057050-fcbf-41fe-988c-ad16364c9250.jpg","index":0,"item":"eb3132d5-b6fa-4cac-bf1c-807fabc79a89","keywords":null,"link":"/elet/20250220_nicolas-cage-fia-tamadas","timestamp":"2025. február. 20. 20:40","title":"Beperelte Nicolas Cage-t a volt neje, mert a közös fiuk rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az államtitkár szerint 9 ezren igényelték a munkáshitelt – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már két héttel korábban ezt a számot mondták be.","shortLead":"Az államtitkár szerint 9 ezren igényelték a munkáshitelt – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már két héttel korábban ezt...","id":"20250220_A-munkashitel-a-jelek-szerint-egy-honap-alatt-elerte-a-plafont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f.jpg","index":0,"item":"2cab9f11-de77-4e2d-999e-00337eda7781","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_A-munkashitel-a-jelek-szerint-egy-honap-alatt-elerte-a-plafont","timestamp":"2025. február. 20. 10:10","title":"A munkáshitel a jelek szerint egy hónap alatt elérte a plafont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]