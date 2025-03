Kilenc embert őrizetbe vettek New Yorkban, amikor egy Tesla-szalon előtt tüntettek Elon Musk kormányzati szerepvállalása miatt – írja a Reuters. Az Egyesült Államokban több városban is demonstráltak a Musk ellen, tömegek vonultak fel a bemutatótermek elé a floridai Jacksonville-ben, az arizonai Tucsonban és más városokban is. A résztvevők megállították a forgalmat azt skandálva, hogy „Égess el egy Teslát, mentsük meg a demokráciát” és „Ne legyen diktátor az USA-ban”.

A világ leggazdagabb embere mind többeknél veri ki a biztosítékot, miután a Trump-kormányzat Kormányzati Hatékonyság Minisztériumának (DOGE) az élén tömeges kirúgásokba kezdett. Nemrég azzal sikerült magára haragítania 2,3 millió teljes munkaidős amerikai civil szövetségi alkalmazottat, hogy levelet küldtek azzal az ajánlattal, hogy ha azonnali hatállyal felmondanak, szeptember 30-áig továbbra is megkapják a fizetésüket. Muskról pedig látható, hogy nem viccel, miután szétverte a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökséget (USAID) és a kormányzat számos más ügynökségénél is kilátásba helyzete a teljes bezárást, még a nemzeti park vécépucolóját is kirúgatta.

Hetek óta az Egyesült Államokban és más országokban is százak demonstráltak a Musk vezette cég által gyártott Tesla márkakereskedéseinél. A „Tesla Takedown” és „Tesla Takeover” elnevezésű tiltakozások kezdeményezője Joan Donovan szociológus, dezinformációkutató. A tüntetők többek között azt üzenik, hogy az emberek „Adják el a Tesláikat, dobják ki a részvényeiket, csatlakozzanak a tüntetéshez! A Tesla megkárosítása megállítja Muskot! Musk megállítása életeket és a demokráciánkat fogja megmenteni!”