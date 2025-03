Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a Fox News televíziónak adott interjút, nem kért bocsánatot.","shortLead":"Az ukrán elnök a Fox News televíziónak adott interjút, nem kért bocsánatot.","id":"20250301_Zelenszkij-sajnalja-a-Feher-Hazban-tortenteket-de-neha-oszintenek-kell-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"5db595ac-b14b-4579-b111-8dce6a30bc44","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Zelenszkij-sajnalja-a-Feher-Hazban-tortenteket-de-neha-oszintenek-kell-lenni","timestamp":"2025. március. 01. 08:49","title":"Zelenszkij sajnálja a Fehér Házban történteket, de szerinte néha őszintének kell lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház állítja, hogy nem adtak engedélyt a TASZSZ tudósítójának a részvételre, mégis bejutott az Ovális Irodába. Amikor észrevették, kikísérték.","shortLead":"A Fehér Ház állítja, hogy nem adtak engedélyt a TASZSZ tudósítójának a részvételre, mégis bejutott az Ovális Irodába...","id":"20250301_donald-trump-volodimir-zelenszkij-talalkozo-feher-haz-taszsz-orosz-allami-hirugynokseg-ap-reuters","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"4a80da7f-ece4-4ca9-8ec3-58264fc6d109","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_donald-trump-volodimir-zelenszkij-talalkozo-feher-haz-taszsz-orosz-allami-hirugynokseg-ap-reuters","timestamp":"2025. március. 01. 09:56","title":"Ott volt Trump és Zelenszkij találkozóján az orosz állami hírügynökség tudósítója, miközben az AP-t és a Reuterst kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hete, egy fontos szerzői jog per kellős közepén jelentette be Mark Lemley, a Meta szellemi jogokra szakosodott ügyvédje, hogy otthagyja a céget. A miértekről egy interjúban beszélt.","shortLead":"Néhány hete, egy fontos szerzői jog per kellős közepén jelentette be Mark Lemley, a Meta szellemi jogokra szakosodott...","id":"20250302_meta-mark-lemley-ugyved-mark-zuckerberg-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811.jpg","index":0,"item":"e0183521-088d-4cb2-9136-132545e760a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_meta-mark-lemley-ugyved-mark-zuckerberg-donald-trump","timestamp":"2025. március. 02. 20:03","title":"Otthagyta a Metát a sztárügyvéd, mert a cégen és Mark Zuckerbergen is „neonáci őrület lett úrrá”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","shortLead":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","id":"20250301_bank-dijemeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"84902bd1-5e00-42fc-902a-de406f88116c","keywords":null,"link":"/kkv/20250301_bank-dijemeles-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 15:12","title":"Újabb két bank emeli a díjait az inflációra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944fd8ab-c231-43e6-9942-610c1fd11a5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerint az ukrán elnök szította a háborút, és ő jelenti fenyegetést a világra.","shortLead":"Moszkva szerint az ukrán elnök szította a háborút, és ő jelenti fenyegetést a világra.","id":"20250301_Az-orosz-kulugy-szerint-Trump-Zelenszkij-talalkozo-Kijev-teljes-kudarca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944fd8ab-c231-43e6-9942-610c1fd11a5d.jpg","index":0,"item":"324ab15f-be75-458a-9631-7291796f4a46","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Az-orosz-kulugy-szerint-Trump-Zelenszkij-talalkozo-Kijev-teljes-kudarca","timestamp":"2025. március. 01. 15:28","title":"Az orosz külügy szerint Trump-Zelenszkij találkozó Kijev teljes diplomáciai kudarca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6afe26-cd87-48e2-86df-e00aff4be216","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Európában a telekommunikációs szolgáltatók közül elsőként próbálta ki a Deutsche Telekom, mennyire lehet hatékony mobilkapcsolatot biztosítani egy levegőben lévő drónról.","shortLead":"Európában a telekommunikációs szolgáltatók közül elsőként próbálta ki a Deutsche Telekom, mennyire lehet hatékony...","id":"20250301_deutsche-telekom-dron-bazisallomas-mobilkapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b6afe26-cd87-48e2-86df-e00aff4be216.jpg","index":0,"item":"700b622a-9104-4530-9d19-8a248dcddcf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_deutsche-telekom-dron-bazisallomas-mobilkapcsolat","timestamp":"2025. március. 01. 12:03","title":"Így ott is lesz térerő, ahol eddig nem volt: 2,3 km magasba küldött egy drónt a Deutsche Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]