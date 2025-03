Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kevesebb baleset történt tavaly a munkahelyeken, de ezek közül sokkal több volt halálos, mint korábban. A munkavédelmi bírságok összesített értéke több, mint háromszorosára nőtt.","shortLead":"Kevesebb baleset történt tavaly a munkahelyeken, de ezek közül sokkal több volt halálos, mint korábban. A munkavédelmi...","id":"20250305_halalos-munkabalesetek-statisztika-baleset-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"bcb06f0b-2080-4e6d-97c1-73dad5680fbf","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_halalos-munkabalesetek-statisztika-baleset-ngm","timestamp":"2025. március. 05. 16:25","title":"Kevesebb munkahelyi baleset volt Magyarországon, de többen haltak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, a forint erősödött. Aztán a dollár gyengülése megállt, a forint gyengült.","shortLead":"A dollár gyengült, a forint erősödött. Aztán a dollár gyengülése megállt, a forint gyengült.","id":"20250305_Trump-vamhaboruja-es-Ukrajna-politikaja-hullamvasutra-tette-a-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"75fe3afe-1236-49b6-8796-3f41b3940f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Trump-vamhaboruja-es-Ukrajna-politikaja-hullamvasutra-tette-a-forintot","timestamp":"2025. március. 05. 11:23","title":"Trump vámháborúja és Ukrajna-politikája hullámvasútra tette a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az úszó ügyvédje kijelentette, hogy a végsőkig küzdeni fognak az igazukért.","shortLead":"Az úszó ügyvédje kijelentette, hogy a végsőkig küzdeni fognak az igazukért.","id":"20250303_kenderesi-tamas-svajci-legfelsobb-birosag-doppingvetseg-eltiltas-biologiai-utlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3.jpg","index":0,"item":"4e8dc1ab-8a45-4957-b9c9-93c560953223","keywords":null,"link":"/sport/20250303_kenderesi-tamas-svajci-legfelsobb-birosag-doppingvetseg-eltiltas-biologiai-utlevel","timestamp":"2025. március. 03. 20:52","title":"Strasbourgig is elmennének Kenderesi Tamásék, hogy bizonyítsák az igazukat a doppingügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar kihívásaival, annak terjeszkedésével, ami új gyárak építésével jár. És bizony itt van mit ellesni Ázsiától.","shortLead":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar...","id":"20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121.jpg","index":0,"item":"3f2d4ed1-287b-4502-8ed4-d61253823b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","timestamp":"2025. március. 03. 18:03","title":"Kétszer annyiba kerül, kétszer olyan hosszú ideig tart az USA-ban, mint Tajvanon: mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de a Velencei-tó és a Tisza-tó partján is nagyokat emeltek a nyaralók utáni adón.","shortLead":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de...","id":"20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505.jpg","index":0,"item":"7b483bb6-d84b-4ab4-9c34-880df89b02fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 04. 12:51","title":"A nyaralótulajdonosoktól szednek be sokkal több helyi adót, hogy pótolják, amit az állam a városoktól elvesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus szerint el kell érni, hogy az EU szálljon be a költségekbe.","shortLead":"A politikus szerint el kell érni, hogy az EU szálljon be a költségekbe.","id":"20250303_Ezt-uzente-Magyar-Peter-a-hatarkerites-mellol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"e5fe369e-f1df-4093-913f-6191be484dec","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Ezt-uzente-Magyar-Peter-a-hatarkerites-mellol","timestamp":"2025. március. 03. 20:09","title":"Ezt üzente Magyar Péter a határkerítés mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290fe595-b1f5-4984-9145-a510362dbc48","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai szövetségi apparátus, a külföldi segélyek és a NATO után Donald Trump azt a világkereskedelmi rendszert igyekszik szétverni, amin a második világháború utáni jólét alapul – és ami eddig gátat szabott az elnök által most csúcsra járatott önzésnek. Még ha Washingtonnak van is oka panaszra a globális kereskedelmet illetően, a viszonosvámok bevezetése a globális önmérséklet korának vet véget.","shortLead":"Az amerikai szövetségi apparátus, a külföldi segélyek és a NATO után Donald Trump azt a világkereskedelmi rendszert...","id":"20250305_hvg-Egy-mindenki-ellen-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/290fe595-b1f5-4984-9145-a510362dbc48.jpg","index":0,"item":"13732464-3b23-44c2-a578-efbb4b33eda1","keywords":null,"link":"/360/20250305_hvg-Egy-mindenki-ellen-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 05. 15:00","title":"Trump heteken belül ledobja az atombombát a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]