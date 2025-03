Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Louisianai Egyetem kutatói szerint a korábbi elképzelésekkel ellentétben egy szökőár is képes lehetett olyan hullámstruktúrákat létrehozni, amilyenek Louisiana alatt találhatók.","shortLead":"A Louisianai Egyetem kutatói szerint a korábbi elképzelésekkel ellentétben egy szökőár is képes lehetett olyan...","id":"20250314_aszteroida-becsapodas-dinoszaurusz-uledek-lerakodas-szokoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"a8f525cd-03fb-4a49-bab1-fcec006cc04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_aszteroida-becsapodas-dinoszaurusz-uledek-lerakodas-szokoar","timestamp":"2025. március. 14. 17:03","title":"Óriási üledékhullámokat hozhatott létre az aszteroida, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell hagynia a támadásokat és le kell ülnie az asztalhoz.","shortLead":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell...","id":"20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"e7161762-de5d-4972-a8a5-8e17e55c6dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","timestamp":"2025. március. 15. 12:32","title":"Elkezdődött a csúcstalálkozó Ukrajnáról – megint Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és egy kis vizet kapott.","shortLead":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és...","id":"20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe.jpg","index":0,"item":"924596bf-2d9f-4563-9971-7dfee217b9f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","timestamp":"2025. március. 16. 09:59","title":"Húsz évig tartott fogságban egy amerikai férfit az apja és a mostohaanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c37c17d-5baf-41da-bc28-44bc3b47bb84","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közleményt tett közzé 4 nappal az árrésstop bevezetése után a kiskereskedelmi láncokat tömörítő Országos Kereskedelmi Szövetség, amelyben elmagyarázzák, miért lesznek a tagok veszteségesek az intézkedés miatt.","shortLead":"Közleményt tett közzé 4 nappal az árrésstop bevezetése után a kiskereskedelmi láncokat tömörítő Országos Kereskedelmi...","id":"20250314_OKSZ-az-arresstop-a-ma-ismert-kiskereskedelem-veget-jelentheti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c37c17d-5baf-41da-bc28-44bc3b47bb84.jpg","index":0,"item":"13cda5b7-3d3d-4ab7-a843-4a25eef22dc6","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_OKSZ-az-arresstop-a-ma-ismert-kiskereskedelem-veget-jelentheti","timestamp":"2025. március. 14. 15:08","title":"A szakma szerint az árrésstop a ma ismert kiskereskedelem végét jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","shortLead":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","id":"20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"1c8631cd-9af7-4eb9-b340-dc5e58db0582","keywords":null,"link":"/elet/20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","timestamp":"2025. március. 14. 11:42","title":"1,4 millió dollárt nyert egy magyar játékos egy koreai pókerversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","id":"20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"73992915-dadd-4587-a0d9-d6bd7915c96d","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"Meg kell változnunk – közölte a szerb elnök a tüntető tömeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e88c3e-b86b-4411-bbf1-e229ba9ed615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Túl régóta vannak itt, túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki ünnepi beszédben megismételte, hogy Ukrajna nem lehet uniós tagország. Szerinte „a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait, idegen civilizációból érkezettek inváziós tömegeivel”.","shortLead":"„Túl régóta vannak itt, túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20250315_orban-viktor-poloska-marcius-15-unnepi-beszed-magyar-peter-tavaszi-nagytakaritas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03e88c3e-b86b-4411-bbf1-e229ba9ed615.jpg","index":0,"item":"aacaf113-dd98-452e-ad25-9d807514e313","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_orban-viktor-poloska-marcius-15-unnepi-beszed-magyar-peter-tavaszi-nagytakaritas-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 12:56","title":"Orbán Viktor poloskához hasonlította ellenfeleit - összefoglaló a miniszterelnök beszédéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","shortLead":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","id":"20250314_tiborcz-drawa-mezopack","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606.jpg","index":0,"item":"4b0092a6-3380-4650-b173-3be2f3acbcc7","keywords":null,"link":"/360/20250314_tiborcz-drawa-mezopack","timestamp":"2025. március. 14. 12:30","title":"Mozgolódás látható Tiborcz egyik cégénél, de vajon mire készülhet Orbán veje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]