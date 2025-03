Vlagyimir Putyin közölte az orosz vállalatokkal, hogy ne tekintsék ideiglenes intézkedéseknek az országgal szemben bevezetett szankciókat – írja a TASZSZ.

Vélhetően ezzel az orosz elnök a kedélyeket igyekezett lehűteni, ugyanis Donald Trump hurráoptimista kommunikációjából könnyedén azt a következtetést lehetne levonni, hogy küszöbön áll a megegyezés, ám Putytin láthatóan nem ezt gondolja.

Ebben ráadásul következetes is, hiszen már korábban is több alkalommal elmondta ő is, illetve az orosz vezetés más tagjai is, hogy elvben a tűzszünettel semmi bajuk, ugyanakkor csak feltételekkel hajlandók belemenni. Ilyen feltétel volt korábban, hogy Kijev felejtse el a NATO-tagságot, és mondjon le a Moszkva által annektált területekről.

Hogy most milyen feltételek mellett mennének bele az oroszok a tűzszünetbe, az még egyelőre nem tiszta. A területi igényeik láthatóan nőttek, hiszen már Putyin maga is arról beszélt még a nyáron Orbán Viktor oldalán a Kremlben, hogy a Donbasz (Donyeck és Luhanszk) és Novorosszija (Herszon, Zaporizzsja, Harkiv, Dnyipropetrovszk, Mikolajiv és Odessza) is elidegeníthetetlen részét képezik Oroszországnak, bár igaz, hogy az utóbbi méreteit akkor Putyin nem ismertette. Mostanra azonban már a hat megyére kiterjedő értelmezés felel meg annak, amit az ukrajnai háború győzelmes lezárásának minimumaként több Kreml-közeli figura is megjelölt.

Tudjuk, hogy Oroszország nem négy ukrán megyéért indított háborút. Mit akarhat most? A Kreml még akkor sem érné el a háborús céljait, ha Oroszország megtarthatná az összes megszállt ukrán területet. Nem véletlen, hogy a mostani hadi helyzet adta realitásokra pusztán tárgyalási alapként tekint, közben viszont több jel is utal arra, hogy Ukrajna helyzetét Csecsenföld, vagy az NDK mintájára szeretné rendezni.

Azt ugyanakkor nem tudni, hogy jelenleg a területi rendezés a tűzszünet vagy egy későbbi békeszerződés feltétele-e, de ha lehet hinni Donald Trumpnak, akkor az orosz és az amerikai diplomaták már területek és erőművek hovatartozásáról tárgyaltak, így előfordulhat, hogy a tűzszünethez is kapcsolódnak területi változások.

A feltételek sokasodni látszanak, ugyanis a Bloomberg értesülései szerint Putyin azt is el szeretné érni, hogy az esetleges tűzszünet időtartama alatt Ukrajna ne juthasson újabb fegyverszállítmányokhoz, de legalábbis az amerikaiak ne szállítsanak Kijevnek semmit.

A lap úgy tudja, hogy Putyin valószínűleg belemegy majd a tűzszünetbe, de csak abban az esetben, ha a feltételei teljesülnek. Ezek egy részével a Trump-kormányzatnak sincs problémája, lévén, hogy azt már az amerikaiak is kijelentették, hogy szó sem lehet ukrán NATO-tagságról, és arra is utaltak már korábban, hogy Kijevnek területeket kell átengednie az oroszoknak.

Ugyanakkor az, hogy Putyin elhúzódó tárgyalásokra és a szankciók állandósulására számít, azt jelenti, hogy nem látja esélyét annak, hogy az amerikaiak elfogadnák a feltételeit, vagy a másik lehetőség, hogy az esetlegesen megkötendő megállapodást nem tekinti tartósnak.