[{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már áprilisban megkezdheti az első hajlítható iPhone gyártását az Apple, de a tömegtermelés csak 2026-ban indulhat meg.","shortLead":"Már áprilisban megkezdheti az első hajlítható iPhone gyártását az Apple, de a tömegtermelés csak 2026-ban indulhat meg.","id":"20250318_apple-osszecsukhato-iphone-ipad-hajlithato-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef.jpg","index":0,"item":"9941e300-c716-4427-b8e2-c5469a6b097c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-osszecsukhato-iphone-ipad-hajlithato-kijelzo","timestamp":"2025. március. 18. 10:03","title":"Újabb hír érkezett a hajlítható iPhone sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el kell majd bontani az autópálya felújításakor.","shortLead":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el...","id":"20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2.jpg","index":0,"item":"9a864611-bb84-4954-9e86-80a88d207987","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. március. 18. 12:35","title":"Új kerékpáros-gyalogos hidat építenek Mészáros Lőrincék az M7-es fölé Velencénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abba915-e2d3-4a9a-af4d-662cd7daaf40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy 60 négyzetméteres budapesti lakás árából messzebb egy 112 négyzetméteres ház is kijön.","shortLead":"Egy 60 négyzetméteres budapesti lakás árából messzebb egy 112 négyzetméteres ház is kijön.","id":"20250319_lakasar-agglomeracio-csaladi-haz-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8abba915-e2d3-4a9a-af4d-662cd7daaf40.jpg","index":0,"item":"9fdca249-9994-4d7e-a2cb-6ceaeabf40a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_lakasar-agglomeracio-csaladi-haz-ingatlan","timestamp":"2025. március. 19. 10:43","title":"Megbolondultak az árak: ismét reális lehet fővárosi lakásból agglomerációs házba költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a döntés után arra hivatkozott, hogy megkaptuk a kért garanciákat hazánk energiabiztonságára.","shortLead":"Szijjártó Péter a döntés után arra hivatkozott, hogy megkaptuk a kért garanciákat hazánk energiabiztonságára.","id":"20250317_oroszorszag-eu-szankciok-magyar-kormany-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee.jpg","index":0,"item":"2285b179-0a90-4ba0-aad5-185806f3d245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_oroszorszag-eu-szankciok-magyar-kormany-usa","timestamp":"2025. március. 17. 21:13","title":"A Politico szerint Amerikából kérték a magyar kormányt, hogy ne vétózza meg az Oroszország elleni EU-szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d92dc13-7bc1-423a-9324-122437694ad6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A minisztérium őszre ígéri, hogy újra elérhetővé teszi az átalányfizetést, addig pedig részletfizetést biztosít.","shortLead":"A minisztérium őszre ígéri, hogy újra elérhetővé teszi az átalányfizetést, addig pedig részletfizetést biztosít.","id":"20250317_atalanydijas-szamlazasi-lehetoseg-okosmeros-aramfogyasztok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d92dc13-7bc1-423a-9324-122437694ad6.jpg","index":0,"item":"edf7f207-e03d-49af-8dca-38213d9cf1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_atalanydijas-szamlazasi-lehetoseg-okosmeros-aramfogyasztok","timestamp":"2025. március. 17. 18:52","title":"Újra lesz átalánydíjas számlázás az okosmérős áramfogyasztóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés példa nélküli. Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a kormány egyetlen hasonló ügyben sem adta a hozzájárulását.","shortLead":"A döntés példa nélküli. Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a kormány egyetlen hasonló ügyben sem adta...","id":"20250318_Keres-nelkul-kapott-Karacsony-Gergely-a-kormanytol-jovahagyast-a-rakosrendezoi-terulet-megvasarlasahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"da1a9f43-dfd7-4fed-8fe7-b76c6c754e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Keres-nelkul-kapott-Karacsony-Gergely-a-kormanytol-jovahagyast-a-rakosrendezoi-terulet-megvasarlasahoz","timestamp":"2025. március. 18. 08:15","title":"Kérés nélkül kapott Karácsony Gergely a kormánytól jóváhagyást a rákosrendezői terület megvásárlásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144dab2-0163-4a04-a06f-d446bae8104d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia (MI) által kiadott eredményekbe vetett bizalom jelentős mértékben összefügghet azzal, hogy a felhasználó érti-e, hogyan működik a háttérben a gépi technológia – derül ki ausztrál kutatók nemrég közzétett vizsgálati eredményeiből.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) által kiadott eredményekbe vetett bizalom jelentős mértékben összefügghet azzal...","id":"20250318_hvg-mesterseges-intellgencia-felhasznalo-bizalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6144dab2-0163-4a04-a06f-d446bae8104d.jpg","index":0,"item":"7bf5add4-fb25-4585-9d32-9bd3704aadd2","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-mesterseges-intellgencia-felhasznalo-bizalom","timestamp":"2025. március. 18. 13:30","title":"Mindent elhisz az MI-nek az, akinek lövése sincs, hogyan működik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]