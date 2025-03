Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti javaslatot.","shortLead":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti...","id":"20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"966f1db2-1d31-4484-8879-48be4b17408a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","timestamp":"2025. március. 17. 20:51","title":"Fideszes provokátor várta az utcán Magyar Pétert, aki az ATV-ben elmondta, hogy nem megy ki a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","shortLead":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","id":"20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d.jpg","index":0,"item":"ce751e04-a2b4-4a91-bb6a-690a73a98fcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:08","title":"Sok millió magyar kap hamarosan üzenetet a NAV-tól, és még többen a csalóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"Szondy Máté","category":"360","description":"A pszichológusok kollégák egyik véglete ódzkodik a véleménynyilvánítástól, a másik véglet pedig nemcsak hogy megszólal, de konkrét „diagnózist” is közöl egy-egy politikusról, vagy közéleti szereplőről, legyen szó Donald Trumpról, Orbán Viktorról vagy Magyar Péterről. Dr. Szondy Máté pszichológus, egyetemi docens írása.","shortLead":"A pszichológusok kollégák egyik véglete ódzkodik a véleménynyilvánítástól, a másik véglet pedig nemcsak hogy megszólal...","id":"20250318_pszichologusok-kozeleti-velemeny-nyilvanitas-Szondy-Mate-Pride-poloskazas-politikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"28255ced-a57e-433a-a923-433a3a2ecb15","keywords":null,"link":"/360/20250318_pszichologusok-kozeleti-velemeny-nyilvanitas-Szondy-Mate-Pride-poloskazas-politikusok","timestamp":"2025. március. 18. 12:45","title":"Szondy Máté: Megszólalhat-e egy pszichológus a Pride-ról, és adhat-e diagnózist egy politikus mentális állapotáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","shortLead":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","id":"20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"a0c200b2-0c62-4a41-bc97-2772dd76982f","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","timestamp":"2025. március. 17. 19:57","title":"A Spar is mennyiségi korlátozást vezetett be az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c137fff8-bc2b-40d2-a8ad-c3754a080af8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint hirtelen még Gyurcsány is hasznos lett a kormány számára.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint hirtelen még Gyurcsány is hasznos lett a kormány számára.","id":"20250318_Magyar-Peter-alakul-a-Fidesz-Mi-Hazank-koalicio-tisza-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c137fff8-bc2b-40d2-a8ad-c3754a080af8.jpg","index":0,"item":"9d903efe-8506-4eb1-b061-bcff0635287d","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Magyar-Peter-alakul-a-Fidesz-Mi-Hazank-koalicio-tisza-kampany","timestamp":"2025. március. 18. 12:32","title":"Magyar Péter: Alakul a Fidesz–Mi Hazánk-koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","shortLead":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","id":"20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4.jpg","index":0,"item":"dc4ea59e-cf10-4478-9fa4-6be3d12597a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","timestamp":"2025. március. 19. 14:03","title":"Forradalmasítaná a csúcsmobiljait az Apple, saját modemet építhet beléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]