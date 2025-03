Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25b30bb0-8561-4fd3-8186-addb31d20876","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Hét éve tart a meghallgatási maraton, de ennél tovább még nem jutottak az Európai Unió tagállamai ahhoz, hogy lezárják a Magyarország elleni hetes cikkelyes eljárást. Ez abból a szempontból érthető, hogy egyetlen soros elnök sem merné megkockáztatni, hogy ne legyen meg a négyötödös többség annak kimondásához: fennáll a veszélye, hogy Magyarország megsérti az EU alapértékeit. A gyülekezési törvény módosításával és a Pride betiltásával azonban átbillenhetett a mérleg.","shortLead":"Hét éve tart a meghallgatási maraton, de ennél tovább még nem jutottak az Európai Unió tagállamai ahhoz, hogy lezárják...","id":"20250319_hetes-cikkely-unios-szavazati-jog-megvonasa-Europai-Unio-magyar-kormany_Pride-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b30bb0-8561-4fd3-8186-addb31d20876.jpg","index":0,"item":"5ad06489-902e-44ba-93b6-0674d4632f0f","keywords":null,"link":"/360/20250319_hetes-cikkely-unios-szavazati-jog-megvonasa-Europai-Unio-magyar-kormany_Pride-betiltas","timestamp":"2025. március. 19. 18:04","title":"Még rosszabb helyzetbe lavírozza magát a kormány az EU-ban a Pride betiltásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39fae39-7a5f-48ec-906b-68008613071b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem könnyű nekem ez” – mondta.","shortLead":"„Nem könnyű nekem ez” – mondta.","id":"20250319_Hajos-Andras-reagalt-a-Balazs-Klari-botranyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e39fae39-7a5f-48ec-906b-68008613071b.jpg","index":0,"item":"0ba1ee4b-f8fa-40ad-b2e6-e141856f0e91","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Hajos-Andras-reagalt-a-Balazs-Klari-botranyra","timestamp":"2025. március. 19. 15:28","title":"Hajós András reagált arra, hogy kihúzta a gyufát a Korda házaspárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","shortLead":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","id":"20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"f83a6d64-4709-4393-9df9-758ce0682b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","timestamp":"2025. március. 18. 21:04","title":"Netanjahu a gázai harcok kiújulásáról: „Ez még csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli bíróságon februárba véget ért az ismert producer, P. Koltai Gábor elleni büntetőeljárás. Koltai Róbert és Pogány Judit fiát költségvetési csalásért, okirat hamisításért és pénzmosásért ítélték el jogerősen még tavaly.","shortLead":"A fellebbviteli bíróságon februárba véget ért az ismert producer, P. Koltai Gábor elleni büntetőeljárás. Koltai Róbert...","id":"20250319_Rabolintott-a-birosag-Koltai-Robert-es-Pogany-Judit-fianak-felfuggesztett-bortonbuntetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"de4dfcc5-60f8-4b23-b3b9-ba40a75521c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Rabolintott-a-birosag-Koltai-Robert-es-Pogany-Judit-fianak-felfuggesztett-bortonbuntetesere","timestamp":"2025. március. 19. 09:10","title":"Rábólintott a bíróság Koltai Róbert és Pogány Judit fiának felfüggesztett börtönbüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6ab4b0-5a99-414f-a5d9-881f25371e9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Deutsch Tamásnak a sokszínűségről a hányás jutott eszébe. Volt, amikor még szivárványos zászló előtt fotózták.","shortLead":"Deutsch Tamásnak a sokszínűségről a hányás jutott eszébe. Volt, amikor még szivárványos zászló előtt fotózták.","id":"20250320_deutsch-tamas-hanyas-poszt-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b6ab4b0-5a99-414f-a5d9-881f25371e9c.jpg","index":0,"item":"6401fab1-4b94-4a46-844d-1ea3c731dc74","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_deutsch-tamas-hanyas-poszt-facebook","timestamp":"2025. március. 20. 13:30","title":"A Fidesz európai politikusa ismét elsütötte minősíthetetlen poénját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat rögzített.","shortLead":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat...","id":"20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770.jpg","index":0,"item":"2583902b-9e55-425b-a5c4-a86b1c1521f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","timestamp":"2025. március. 20. 16:03","title":"Váratlanul erős fényt mért a NASA űrszondája, és nem tudni, mi lehetett a forrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnököt korábban az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa arra szólította fel, hogy vétózza meg a Pride-törvényt.","shortLead":"A köztársasági elnököt korábban az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa arra szólította fel, hogy vétózza meg...","id":"20250319_Sulyok-Tamas-elmagyarazta-miert-irta-ala-a-Pride-torvenyt-betiltas-koztarsasagi-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f.jpg","index":0,"item":"a1fd4d91-89a7-43a5-b9a2-085d34cbcea6","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Sulyok-Tamas-elmagyarazta-miert-irta-ala-a-Pride-torvenyt-betiltas-koztarsasagi-elnok","timestamp":"2025. március. 19. 20:09","title":"Sulyok Tamás hosszadalmas jogi okfejtésében magyarázza, hogy miért írta alá a Pride-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a37468e-3775-4f23-ac7d-a6b547312204","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legfőbb kérdés, amit most minden befektető feltesz magának, hogy Törökország lesz-e az új Oroszország. ","shortLead":"A legfőbb kérdés, amit most minden befektető feltesz magának, hogy Törökország lesz-e az új Oroszország. ","id":"20250319_Erdogan-ellenzek-letartoztatas-lira-tozsde-zuhanas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a37468e-3775-4f23-ac7d-a6b547312204.jpg","index":0,"item":"0ec71ffc-25d7-4c11-9bf3-2e79f518766a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_Erdogan-ellenzek-letartoztatas-lira-tozsde-zuhanas-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 12:18","title":"Erdogan kiütötte a török gazdaságot ellenfele letartóztatásával, mélyrepülésben a líra és a tőzsde is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]