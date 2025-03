Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6fcfe5c9-2d30-43cd-b212-91e2f614e770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem maradt díj nélkül Ördög Nóra és Árpa Attila sem.","shortLead":"Nem maradt díj nélkül Ördög Nóra és Árpa Attila sem.","id":"20250327_Televizios-Ujsagirok-Dija-Majka-Liptai-Claudia-Kamaras-Ivan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fcfe5c9-2d30-43cd-b212-91e2f614e770.jpg","index":0,"item":"ef5bbb75-6642-4a66-8e88-58366071b0c6","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Televizios-Ujsagirok-Dija-Majka-Liptai-Claudia-Kamaras-Ivan","timestamp":"2025. március. 27. 11:07","title":"Televíziós Újságírók Díja: Majka és Liptai Claudia lettek a legjobb zsűritagok, nyert Kamarás Iván is a S.E.R.E.G-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc4779e-be5e-46bc-b6a3-1d44e52d53c7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy szép kristálykereszt is jár mellé.","shortLead":"Egy szép kristálykereszt is jár mellé.","id":"20250327_trump-vallasugyi-tanacsado-paula-white-aldas-penzert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc4779e-be5e-46bc-b6a3-1d44e52d53c7.jpg","index":0,"item":"dc7a33dd-6428-4072-8d80-ff4d0664fc60","keywords":null,"link":"/elet/20250327_trump-vallasugyi-tanacsado-paula-white-aldas-penzert","timestamp":"2025. március. 27. 19:31","title":"Trump vallásügyi tanácsadója ezer dollárért árulja az áldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9832a3-1c75-4dff-ab7d-9e55597a249e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Sarah Bernhardt már több mint száz éve szabad nő volt, fellépett az antiszemitizmus és a halálbüntetés ellen, úgy érezte, nincs vesztenivalója. Ő volt az első nemzetközi celeb, 30 ezren kísérték a koporsóját, amikor 1923-ban meghalt. Az isteni Sarah Bernhardt című filmben Sandrine Kiberlain alakítja a dívát – a francia színésznővel Párizsban beszélgettünk több újságíró társaságában. ","shortLead":"Sarah Bernhardt már több mint száz éve szabad nő volt, fellépett az antiszemitizmus és a halálbüntetés ellen...","id":"20250326_Sarah-Bernhardt-film-foszereplo-Sandrine-Kiberlain-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9832a3-1c75-4dff-ab7d-9e55597a249e.jpg","index":0,"item":"2934ace0-f1b8-4d14-829d-549cd8268962","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Sarah-Bernhardt-film-foszereplo-Sandrine-Kiberlain-interju","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Megpróbáltam úgy meghalni, mint Sarah Bernhardt – interjú a francia sztárral, aki a színpadok istennőjét alakítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatjuk a „Krokarjev vzpon” újabb epizódját! Egyelőre két országról tudni, hogy megvették a TV2 történelmi sorozatát.","shortLead":"Bemutatjuk a „Krokarjev vzpon” újabb epizódját! Egyelőre két országról tudni, hogy megvették a TV2 történelmi sorozatát.","id":"20250325_Hunyadi-Szlovenia-Ausztria-TV2-sorozat-premier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"e466dcae-0cc3-45cd-9cc9-7bdaa780542b","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Hunyadi-Szlovenia-Ausztria-TV2-sorozat-premier","timestamp":"2025. március. 25. 21:19","title":"Hamarosan külföldön is látható lesz a Hunyadi-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon – hivatalba lépése után szinte azonnal agresszív és követhetetlen gazdasági döntéseket hozott Donald Trump. A bizonytalanságok miatt nő az amerikai recesszió esélye, az elnök hívei szerint viszont mindez nem kapkodás, hanem egy átgondolt mesterterv része, amellyel Trump újraírná a játékszabályokat, és amelynek központi eleme a zsarolás.","shortLead":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon –...","id":"20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"2e8b3d07-168b-4991-bb9e-903f9c587018","keywords":null,"link":"/360/20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","timestamp":"2025. március. 27. 11:18","title":"Trumpcesszió: terv is van az elnök tombolása mögött, vagy csak gödörbe kormányozza az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legnagyobb amerikai technológiai vállalatokat is érzékenyen érintheti, ha a TikTok amerikai üzletágát nem sikerül eladni április 4-ig.","shortLead":"A legnagyobb amerikai technológiai vállalatokat is érzékenyen érintheti, ha a TikTok amerikai üzletágát nem sikerül...","id":"20250326_tiktok-betiltasa-egyesult-allamok-bytedance-apple-google-oracle-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"47d5eeb5-3d02-49ae-9d9c-26ee7066e5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_tiktok-betiltasa-egyesult-allamok-bytedance-apple-google-oracle-buntetes","timestamp":"2025. március. 26. 14:03","title":"Milliárdos bírságot kaphat az Apple, a Google és az Oracle, ha az Egyesült Államok újra betiltja a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1093ec4f-d3a5-42b5-b616-c9e35801529a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még semmi sem biztos, de már zajlik az egyeztetés az MBH Bank és a Citigroup, mint tanácsadó partner között egy lehetséges részvénytranzakcióról, miközben az állam a tulajdonrésze eladását fontolgatja.","shortLead":"Még semmi sem biztos, de már zajlik az egyeztetés az MBH Bank és a Citigroup, mint tanácsadó partner között...","id":"20250327_mbh-bank-citigroup-allami-tulajdonresz-eladasa-meszaros-bankja-ner-szuperbank-tranzakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1093ec4f-d3a5-42b5-b616-c9e35801529a.jpg","index":0,"item":"8e477976-977d-4838-8dec-e5e4c3848556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_mbh-bank-citigroup-allami-tulajdonresz-eladasa-meszaros-bankja-ner-szuperbank-tranzakcio","timestamp":"2025. március. 27. 09:42","title":"Kiszállhat az állam Mészáros bankjából, a bank pedig a Citigrouppal egyeztet egy lehetséges részvénytranzakcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]