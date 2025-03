Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben a helyzetben a Donald Trump által bejelentett vám különösen érzékenyen érinti a magyar gazdaságot, még akkor is, ha jellemzően nem az amerikai piacra termel a hazai autóipar. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben...","id":"20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"44c94f32-d5ed-4002-a0d2-ad8e0ebc3d49","keywords":null,"link":"/360/20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","timestamp":"2025. március. 27. 19:34","title":"Trump vámjai a legrosszabbkor jönnek a már így is agyonterhelt magyar autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió mesterséges intelligenciát szabályozó rendeletével megy szembe a gyülekezési törvény március 18-án elfogadott módosítása egy EP-képviselő szerint.","shortLead":"Az Európai Unió mesterséges intelligenciát szabályozó rendeletével megy szembe a gyülekezési törvény március 18-án...","id":"20250327_europai-unio-szabalyozas-pride-mesterseges-intelligencia-megfigyeles-azonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"75ab4bc7-12a9-44cf-8e6b-053c66138f18","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_europai-unio-szabalyozas-pride-mesterseges-intelligencia-megfigyeles-azonositas","timestamp":"2025. március. 27. 17:39","title":"Uniós szabályokba ütközhet, hogy arcfelismerő rendszerrel akarják azonosítani a Pride-on résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz úgy áldozza be Matolcsyékat, mint a kínai kommunisták. A képviselő nem lepődne meg, ha a Matolcsy-klán vagyona Tiborcz Istvánhoz kerülne. ","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz úgy áldozza be Matolcsyékat, mint a kínai kommunisták. A képviselő nem lepődne meg, ha...","id":"20250329_matolcsy-adam-felesege-kepek-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"bfc56856-9af9-4630-a18c-f34d96066351","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_matolcsy-adam-felesege-kepek-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 10:12","title":"Matolcsy Ádám feleségének luxuséletéről osztott meg képeket Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi azt kifogásolta, hogy a mentőautó túl közel áll egy elegáns étteremhez.","shortLead":"A férfi azt kifogásolta, hogy a mentőautó túl közel áll egy elegáns étteremhez.","id":"20250328_orszagos-mentoszolgalat-mentok-betegellatas-megzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0c94d299-a026-4ecd-83b3-03081c75be9d","keywords":null,"link":"/elet/20250328_orszagos-mentoszolgalat-mentok-betegellatas-megzavaras","timestamp":"2025. március. 28. 16:00","title":"„Álljanak máshova a papával!” – beteget ellátó mentőket rohant le egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52c7494-71f7-417d-a4df-001b62c25504","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavaly ősz óta tart a huzavona.","shortLead":"Tavaly ősz óta tart a huzavona.","id":"20250328_lucerna-hm-fly-coop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c52c7494-71f7-417d-a4df-001b62c25504.jpg","index":0,"item":"29af996c-1b32-4c32-9142-c249937488e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_lucerna-hm-fly-coop","timestamp":"2025. március. 28. 09:50","title":"24.hu: A lucernás tartja rabságban a HM sugárhajtású gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","id":"20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190.jpg","index":0,"item":"88c13c3c-8206-4245-9f84-bf7dd1f132a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","timestamp":"2025. március. 28. 14:39","title":"Izrael a tűzszünet óta először mért csapást Bejrútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi testébe ültettek be. Az eredmény reményt adhat a donorszervre váróknak.","shortLead":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi...","id":"20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"75a7f617-c93b-4d21-abb9-687ac63f9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","timestamp":"2025. március. 27. 19:03","title":"Génmódosított sertésmájat kapott egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy tapodtat sem tudott közelíteni az elmúlt két évben Magyarország az egy főre jutó GDP-ben az EU-átlaghoz, pedig a magyar politikusok évek óta egymással versengve ígérik, hogy mindjárt felzárkózunk. Aztán jött a Nemzetgazdasági Minisztérium, és közölte, hogy 2025 az áttörés éve Magyarországon. Igaz, ezt ígérték korábban is, és eddig nem lett belőle semmi. ","shortLead":"Egy tapodtat sem tudott közelíteni az elmúlt két évben Magyarország az egy főre jutó GDP-ben az EU-átlaghoz, pedig...","id":"20250327_Romania-Horvatorszag-Magyarorszag-Eurostat-GDP-fejlettseg-NGM-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6.jpg","index":0,"item":"3b4278e7-eab3-4c80-9c6e-1165e737b19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_Romania-Horvatorszag-Magyarorszag-Eurostat-GDP-fejlettseg-NGM-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 15:55","title":"Románia még jobban elhúzott Magyarországtól – írta meg az Eurostat, mire az NGM elmagyarázta, miért kell máshogy érteni a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]