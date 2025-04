Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb tejtermékek, zuhanó árak a laktózmenteseknél, drágább étolaj: körülnéztünk a boltokban az árréskorlátozás bevezetése után is. Az is kiderült, egy év alatt mennyit drágult a bevásárlásunk.","shortLead":"Olcsóbb tejtermékek, zuhanó árak a laktózmenteseknél, drágább étolaj: körülnéztünk a boltokban az árréskorlátozás...","id":"20250331_marcius-bevasarlokosar-arresstop-elelmiszer-inflacio-vasarnapi-ebed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"d157a982-5fcd-4f46-9a24-6a4f5fc5a793","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_marcius-bevasarlokosar-arresstop-elelmiszer-inflacio-vasarnapi-ebed-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 15:15","title":"Elég volt az árrésstop arra, hogy letörje az inflációt? – a HVG márciusi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá az eszközei, annál is kevésbé, mert Orbán Viktor immár életveszélyes. Így látja Mujtaba Rahman, az Eurázsia Központ nevű washingtoni kockázatelemző európai igazgatója a Financial Timesban megjelent kommentárjában. ","shortLead":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá...","id":"20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"6bb25c9f-eb65-4d0e-8e6e-72d54804d553","keywords":null,"link":"/360/20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","timestamp":"2025. március. 31. 07:51","title":"Magyarország-szakértő a Financial Timesban: Itt az idő, hogy az EU megoldja az Orbán-problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli állapotig erősödik. Szerkesztett részlet Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvéből.","shortLead":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli...","id":"20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9.jpg","index":0,"item":"7475d37d-9323-42d8-80b0-8731437b1be7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","timestamp":"2025. március. 30. 19:15","title":"Hogyan enyhítsük egy előadás előtt az idegességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285cc825-ee5f-4dcb-a9fd-5f0941243650","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Paul Marchant 16 évig volt a cég első embere.","shortLead":"Paul Marchant 16 évig volt a cég első embere.","id":"20250331_primark-paul-marchant-vezerigazgato-lemondas-tiszteletlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285cc825-ee5f-4dcb-a9fd-5f0941243650.jpg","index":0,"item":"6a41b8f6-b20a-44b2-bc09-aa4d2a2e35c0","keywords":null,"link":"/elet/20250331_primark-paul-marchant-vezerigazgato-lemondas-tiszteletlenseg","timestamp":"2025. március. 31. 11:24","title":"Lemondott a Primark vezérigazgatója, mert tiszteletlenül bánt egy nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987c9944-75cd-4b28-b7b5-56407d2a8cfa","c_author":"Mátrai Anna, Pálúr Krisztina, Sztupa Melitta Boglárka ","category":"elet","description":"Milyen az a múzeum, ahol nemcsak macskás műtárgyakat, de hús-vér cicákat is őriznek? Macskaőrülteknek, családi programnak vagy baráti találkozókhoz is ideális lehet a Cat Museum Budapest, ahol amellett, hogy bővíthetjük a macskákkal kapcsolatos ismereteinket, megsimogathatjuk őket, játszhatunk vagy akár alkothatunk is velük. Cikkünkből kiderül még, honnan ered a macskás kávézók és múzeumok hagyománya, valamint az, hogy mi milyen élményekkel gazdagodtunk a budapesti Macska Múzeumban tett látogatásunkkor.","shortLead":"Milyen az a múzeum, ahol nemcsak macskás műtárgyakat, de hús-vér cicákat is őriznek? Macskaőrülteknek, családi...","id":"20250330_macska-muzeum-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/987c9944-75cd-4b28-b7b5-56407d2a8cfa.jpg","index":0,"item":"54885d38-0e9a-4f32-b056-acf52e4f1c7d","keywords":null,"link":"/elet/20250330_macska-muzeum-budapest","timestamp":"2025. március. 30. 14:00","title":"Cicabarátok Mekkája – megnéztük a budapesti Macska Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét, melyek a piac mozgatórugói lehetnek a közeljövőben.","shortLead":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét...","id":"20250330_hvg-suv-divat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1.jpg","index":0,"item":"ead724ae-bb25-42b3-9f31-4259117961da","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suv-divat","timestamp":"2025. március. 30. 15:30","title":"Kapaszkodnak a gyártók, hogy diktálhassák a trendeket a városi terepjárók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket, hogy az eddigieknél is kevesebb legyen bennük a baktérium. Egészségügyi szempontból nem kifogásolható a szabályozás, de a működés mindenképpen drágább lesz.","shortLead":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket...","id":"20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f.jpg","index":0,"item":"26c507b9-7024-462a-bf5b-76a2284b7480","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 31. 12:35","title":"Mostantól tisztább vizet kell önteni a gyógyfürdők medencéibe, sokba fog ez kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor jobbkeze a felesége által viselt luxuscikkekre érdemben nem reagált, Hadházy Ákos viszont visszaszólt Rogán Antalnak. ","shortLead":"Orbán Viktor jobbkeze a felesége által viselt luxuscikkekre érdemben nem reagált, Hadházy Ákos viszont visszaszólt...","id":"20250331_rogan-antal-rogan-barbara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae.jpg","index":0,"item":"d6067feb-5acb-49e8-8554-c9915ffecd50","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_rogan-antal-rogan-barbara-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 13:04","title":"Rogán válaszolt a felesége 30 milliós táskáját firtató Hadházynak: „Nagy bátorság egy kismamát ócsárolni!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]