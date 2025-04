Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"07a191eb-7abf-4420-b6a0-1763959a1bf4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Susan Crawford megválasztásával maradt a demokrata többség a wisconsini legfelsőbb bíróságban.","shortLead":"Susan Crawford megválasztásával maradt a demokrata többség a wisconsini legfelsőbb bíróságban.","id":"20250402_usa-wisconsin-legfelsobb-birosag-valasztas-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07a191eb-7abf-4420-b6a0-1763959a1bf4.jpg","index":0,"item":"5917b221-998d-4936-9b5c-85d0098a5f88","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_usa-wisconsin-legfelsobb-birosag-valasztas-elon-musk","timestamp":"2025. április. 02. 05:53","title":"Hiába Musk milliós csekkjei, a demokrata jelölt nyerte minden idők legdrágább bíróválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és egy katonai helikopter összeütközött Washington fölött. Úgy akart szerepelni a világbajnokságon, hogy az méltó legyen az áldozatok emlékéhez.","shortLead":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és...","id":"20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0.jpg","index":0,"item":"b4615e43-0e9d-4183-aac2-a9d3e8566fd8","keywords":null,"link":"/sport/20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","timestamp":"2025. április. 01. 21:16","title":"A kvadraisten csodálatos versenyzéssel védte meg a címét, de előbb túl kellett tennie magát egy hatalmas tragédián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc3c34b-700e-43ec-bc8d-c1c124b29aee","c_author":"Csányi Nikolett - Imre Réka - Tóth Jakab","category":"itthon","description":"Hová futhatnak ki a hídfoglalásos tüntetések? Van-e még bárhová hátrálni? A HVG videóriportja.","shortLead":"Hová futhatnak ki a hídfoglalásos tüntetések? Van-e még bárhová hátrálni? A HVG videóriportja.","id":"20250402_Ujbol-megbenult-a-varos-de-vajon-mit-lehet-elerni-a-hidfoglalasokkal-video-gyulekezesi-jog-pride-betiltas-hadhazy-momentum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc3c34b-700e-43ec-bc8d-c1c124b29aee.jpg","index":0,"item":"11814ff7-c561-4f92-9ab4-f0103b13f44e","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Ujbol-megbenult-a-varos-de-vajon-mit-lehet-elerni-a-hidfoglalasokkal-video-gyulekezesi-jog-pride-betiltas-hadhazy-momentum-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 08:30","title":"„Persze, hogy ez csapda. De az is csapda, ha nem csinálunk semmit” – videó a zebrás hídfoglalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a27a8c-4959-485c-8000-edb8218b9b90","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor rengeteget köszönhet az izraeli miniszterelnöknek az elszigeteltségből való kitöréstől a Pegasus szoftverig. Netanjahut azonban ugyanazért támogatja, amiért a Balkán gyújtogatóit: nem országokkal, hanem azok – többnyire illiberális-autokrata – politikusaival ápol jó viszonyt. A szájkarate és Trump eljövetele ellenére Orbán külpolitikai húzásaival csak egyre jelentéktelenebbé válik.","shortLead":"Orbán Viktor rengeteget köszönhet az izraeli miniszterelnöknek az elszigeteltségből való kitöréstől a Pegasus...","id":"20250402_hvg-ami-kedves-a-vezetonek-Benjamin-Netanjahu-budapesten-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33a27a8c-4959-485c-8000-edb8218b9b90.jpg","index":0,"item":"401ef181-5d18-479d-847d-fe73d15e6da2","keywords":null,"link":"/360/20250402_hvg-ami-kedves-a-vezetonek-Benjamin-Netanjahu-budapesten-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 02. 06:30","title":"Mindegy, hogy háborús bűnös-e Netanjahu, amíg Orbánnak kedves, várják Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van a levegőszennyezés és a csökkenő termékenységi ráta között, ennek pedig az egészségügyi mellett jelentős politikai következményei is vannak.","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint – melyben 2013 és 2020 között Európa 657 régióját vizsgálták – összefüggés van...","id":"20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8550435-bcdf-48e8-920f-806fef5982f1.jpg","index":0,"item":"207628e7-0e29-485a-9827-ff5cd3a1d4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hun-ren-kutatas-legszennyezes-hatasai-csokkeno-szuletesszam-termekenysegi-rata","timestamp":"2025. április. 01. 18:03","title":"Aggasztó dolog derült ki a légszennyezésről: közvetlen hatással van a születésszám csökkenésére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a226d3b-9a24-4c09-a504-d069329193b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kajszi és az őszibarack szinte biztosan érintett. ","shortLead":"A kajszi és az őszibarack szinte biztosan érintett. ","id":"20250403_sarkvideki-hideg-gyumolcsosok-fagyveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a226d3b-9a24-4c09-a504-d069329193b7.jpg","index":0,"item":"c331569b-1034-4d08-bc06-45931c76bc97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_sarkvideki-hideg-gyumolcsosok-fagyveszely","timestamp":"2025. április. 03. 13:47","title":"A vasárnap érkező sarkvidéki hideg miatt veszélyben a gyümölcsösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump halottnak akarja látni Európát. Az amerikai Szenátus sújtsa szigorú szankciókkal Oroszországot, mert Putyin csak a bolondját járatja Trumppal. Putyin ideges, főként, miután Moszkvában felrobbantották az autóját. Engedjék indulni Le Pent az elnökválasztáson, mert bár a bűnösnek lakolnia kell, ennek nem ihatja meg a levét a demokrácia. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump halottnak akarja látni Európát. Az amerikai Szenátus sújtsa szigorú szankciókkal Oroszországot, mert Putyin csak...","id":"20250402_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"0e52b097-4e51-4fa7-941e-439238a2d822","keywords":null,"link":"/360/20250402_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 02. 10:41","title":"Miért gyűlöli országa fővárosát Orbán, Trump és a többi autokrata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749a6df-1c8f-411f-b117-5f9662176e42","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"elet","description":"Egy NB I.-es focicsapatnak kerekítési hiba, a magyar női gyeplabda-válogatottnak viszont létkérdés az a 10 millió forint, amelyre az Eb-szerepléshez szüksége van a csapatnak. A gyeplabda itthon kevésbé ismert sportág, pedig évszázados hagyományai vannak, világszinten pedig az egyik legnézettebb. Magyarországon még csak megfelelő pálya sincs, a nemzeti csapat azonban így is felveszi a versenyt a régiós riválisokkal.","shortLead":"Egy NB I.-es focicsapatnak kerekítési hiba, a magyar női gyeplabda-válogatottnak viszont létkérdés az a 10 millió...","id":"20250401_gyeplabda-noi-valogatott-kozossegi-gyujtes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7749a6df-1c8f-411f-b117-5f9662176e42.jpg","index":0,"item":"3805ef07-9689-41d5-87e2-aabfb8049fb6","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gyeplabda-noi-valogatott-kozossegi-gyujtes-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 18:00","title":"Sport állami milliárdok nélkül: közösségi gyűjtést indított az Eb-részvételért a női gyeplabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]