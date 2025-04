Tovább emelkedett a keddre virradóra történt dominikai diszkókatasztrófa ismert halálos áldozatainak száma a mentést irányító válságközpont legfrissebb adatai szerint: már legalább 184 halottja van a fővárosban, Santo Domingóban történt esetnek.

„Sajnos tájékoztatnunk kell önöket, hogy a mai napig 184 (halott) embert találtunk meg az Inacif (törvényszéki orvosi intézet) igazolása szerint” – jelentette be Juan Manuel Mendez, a sürgősségi műveleti központ igazgatója. Ez 60 halottal több, mint a korábban megadott halálos áldozatok száma.

A szerda esti összesítés szerint 124-en haltak meg és a sérültek száma meghaladta a 150-et.

The roof of a nightclub in the capital of the Dominican Republic collapsed during a concert Tuesday, killing at least 124 people and injuring hundreds more.



