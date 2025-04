Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs rá lakossági igény, a futárokat veszélybe sodorhatja, és mivel csak a magyar kereskedőkre vonatkozik, még versenyhátrányt is jelent a külföldiekkel szemben.","shortLead":"Nincs rá lakossági igény, a futárokat veszélybe sodorhatja, és mivel csak a magyar kereskedőkre vonatkozik, még...","id":"20250411_Sulyos-kritikaval-illettek-a-kereskedok-a-kormany-keszpenzhasznalatrol-szolo-elkepzeleseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"662a80a7-2dd0-4718-a874-11706e8079b3","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Sulyos-kritikaval-illettek-a-kereskedok-a-kormany-keszpenzhasznalatrol-szolo-elkepzeleseit","timestamp":"2025. április. 11. 09:10","title":"Súlyos kritikával illették a kereskedők a kormány készpénzhasználatról szóló elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608cc1c-7712-4f1e-9d5c-2606c4dff93c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Milák Kristóf idén is nyert a számában. ","shortLead":"Milák Kristóf idén is nyert a számában. ","id":"20250410_Uszo-ob-Kos-Hubert-es-Rasovszky-Kristof-is-orszagos-csucsot-uszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d608cc1c-7712-4f1e-9d5c-2606c4dff93c.jpg","index":0,"item":"9ebcaa64-5a5a-4bc1-a5d6-451be60c987b","keywords":null,"link":"/sport/20250410_Uszo-ob-Kos-Hubert-es-Rasovszky-Kristof-is-orszagos-csucsot-uszott","timestamp":"2025. április. 10. 20:34","title":"Úszó ob: Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is országos csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c573535a-b44e-4f95-bb91-b659c0560548","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ma már a diákok mindennapi segítője lett a mesterséges intelligencia, amely ráadásul már sokszor olyan színvonalú szövegeket alkot, ami könnyen megtévesztheti a pedagógusokat. A Költészet Napján József Attila Tiszta szívvel című verséről kértünk először egy gyorselemzést a mesterséges intelligenciától, majd az általa készített elemzésről egy tanári értékelést.","shortLead":"Ma már a diákok mindennapi segítője lett a mesterséges intelligencia, amely ráadásul már sokszor olyan színvonalú...","id":"20250411_verselemzes-chatgpt-mesterseges-intelligencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c573535a-b44e-4f95-bb91-b659c0560548.jpg","index":0,"item":"e8f6da34-bb35-429d-a997-55f3b99f3bcd","keywords":null,"link":"/elet/20250411_verselemzes-chatgpt-mesterseges-intelligencia-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 19:30","title":"„Ha a szemem láttára írná valaki, akkor ötöst kapna” – magyartanár a ChatGPT verselemzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fabdef-81ce-4faf-be31-cc57e55dc3ff","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Barcelona gyakorlatilag bejutott az elődöntőbe, a PSG nagyot küzdött és végül kettővel nyert a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.","shortLead":"A Barcelona gyakorlatilag bejutott az elődöntőbe, a PSG nagyot küzdött és végül kettővel nyert a Bajnokok Ligája...","id":"20250409_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-borussia-dortmund-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fabdef-81ce-4faf-be31-cc57e55dc3ff.jpg","index":0,"item":"b036332d-fbe5-4611-b3be-4cc98b857984","keywords":null,"link":"/sport/20250409_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-borussia-dortmund-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 22:55","title":"Gálázott a Barca a tavalyi BL-döntős ellen, a PSG hatalmas fölénye a meccs végére törte meg az Aston Villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával csatlakoztak-e az orosz hadsereghez.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával...","id":"20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"af715755-7127-417b-ab10-48026d9deeb9","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 10. 05:54","title":"Az ukrán hírszerzés 155, Oroszország oldalán harcoló kínait azonosított Zelenszkij szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják az álláskeresőket a virtuális térben, a hvgallasborze.hu oldalon. Chatelhetsz a kiállítókkal, több mint ezer állásra pályázhatsz, a Jobline virtuális standjánál pedig szakértő ad tanácsot az önéletrajz-íráshoz.","shortLead":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják...","id":"20250411_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7.jpg","index":0,"item":"b56a93d1-0cdc-4cf8-a835-63f282fd54c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 11. 09:00","title":"Chatelj munkaadókkal ─ ma még tart az online állásbörze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589c8246-d394-422c-9274-8d5543a43362","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Negyedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250410_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/589c8246-d394-422c-9274-8d5543a43362.jpg","index":0,"item":"606bc2e8-461d-4e74-8d98-ce40e2af509e","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-4","timestamp":"2025. április. 10. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: sárkányfejek - Szexi a matek 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]