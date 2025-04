Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány pénteken bejelentette, hogy a kontinensen terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt az összes uniós országra kiterjesztette a hús- és tejtermékek személyes behozatalának tilalmát.","shortLead":"A brit kormány pénteken bejelentette, hogy a kontinensen terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt az összes uniós...","id":"20250412_Teljesen-betiltottak-a-britek-az-unios-hust-meg-a-szendvicset-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"b6890ad9-b996-408d-a906-33e6830d8e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Teljesen-betiltottak-a-britek-az-unios-hust-meg-a-szendvicset-is","timestamp":"2025. április. 12. 08:40","title":"A száj- és körömfájás miatt már egy szendvicset sem lehet a britekhez bevinni az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f83e8e-fd6e-4210-a841-6cc2559ccc3c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több nagy tisztaságú kvarclelőhelyet is felfedeztek, most fel is került a védett nyersanyagok listájára.","shortLead":"Több nagy tisztaságú kvarclelőhelyet is felfedeztek, most fel is került a védett nyersanyagok listájára.","id":"20250411_Kina-a-ritkafoldfemek-mellett-most-mar-a-kvarccal-is-elkezdett-trukkozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90f83e8e-fd6e-4210-a841-6cc2559ccc3c.jpg","index":0,"item":"d5118e66-ba0d-48ff-b288-74e1cae90659","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Kina-a-ritkafoldfemek-mellett-most-mar-a-kvarccal-is-elkezdett-trukkozni","timestamp":"2025. április. 11. 07:37","title":"Kína a ritkaföldfémek mellett most már a kvarccal is elkezdett trükközni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60287a9-5d1b-4142-9257-5902d14af524","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi dolgozói.","shortLead":"Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi...","id":"20250411_Borzasztoan-teljesit-a-Louis-Vuitton-texasi-gyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d60287a9-5d1b-4142-9257-5902d14af524.jpg","index":0,"item":"f2ca763f-671a-4c8c-b345-230ec0e3cce1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Borzasztoan-teljesit-a-Louis-Vuitton-texasi-gyara","timestamp":"2025. április. 11. 08:18","title":"Borzasztóan teljesít a Louis Vuitton texasi gyára, ami intő jel az amerikai gyárat tervező cégek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába ítélték börtönre a boszniai szerbek vezetőjét, nincs, aki végrehajtsa az döntést.","shortLead":"Hiába ítélték börtönre a boszniai szerbek vezetőjét, nincs, aki végrehajtsa az döntést.","id":"20250411_Deutsche-Welle-dodik-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"d05bf865-eca8-4cb0-b315-4646712d0773","keywords":null,"link":"/360/20250411_Deutsche-Welle-dodik-lapszemle","timestamp":"2025. április. 11. 15:45","title":"Deutsche Welle: Dodiknak jól jön, hogy az EU megosztott a letartóztatása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d42774-f87f-45d9-a892-15d5997cf9f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy rossz keresztpassz és egy üres kapus gól pecsételte meg a csapat sorsát.","shortLead":"Egy rossz keresztpassz és egy üres kapus gól pecsételte meg a csapat sorsát.","id":"20250411_magyar-noi-jegkorong-valogatott-japan-vilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0d42774-f87f-45d9-a892-15d5997cf9f5.jpg","index":0,"item":"ad19f02a-263f-4cf0-ae34-c35fbe9451d8","keywords":null,"link":"/sport/20250411_magyar-noi-jegkorong-valogatott-japan-vilagbajnoksag","timestamp":"2025. április. 11. 14:16","title":"Második meccsét is elvesztette az elitvébén a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77077e51-51c3-4ccc-8f30-9c6182ac350a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a fák beporzására és szűk helyeken való felderítésre is jó lehet az az újfajta robot, ami akkumulátor és elektronika nélkül képes repülni.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a fák beporzására és szűk helyeken való felderítésre is jó lehet az az újfajta robot, ami...","id":"20250412_miniatur-robot-dron-repules-uc-berkeley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77077e51-51c3-4ccc-8f30-9c6182ac350a.jpg","index":0,"item":"75beb01a-14f7-49b6-895f-83f51af53def","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_miniatur-robot-dron-repules-uc-berkeley","timestamp":"2025. április. 12. 16:03","title":"Íme a világ legkisebb repülő robotja, nemhogy akku, még elektronika sem kell neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","shortLead":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","id":"20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"725bdecc-a254-4984-875b-16630353494e","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","timestamp":"2025. április. 11. 16:16","title":"Felmentették annak a grönlandi katonai támaszpontnak a vezetőjét, ahol nemrég J. D. Vance-t fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2770b8-d0a6-470b-8040-4d4d29f95501","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Európa autóipara máris megtorpant, de a gazdasági kapcsolatai új erőre kaphatnak a világ két legnépesebb ázsiai hatalmával – egyelőre ennyit ért el Donald Trump a szövetségesével szemben.","shortLead":"Európa autóipara máris megtorpant, de a gazdasági kapcsolatai új erőre kaphatnak a világ két legnépesebb ázsiai...","id":"20250411_hvg-vamhaboru-trump-europa-vilagkereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de2770b8-d0a6-470b-8040-4d4d29f95501.jpg","index":0,"item":"6bc301e9-9cc2-45b1-8773-a4e191b851cf","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-vamhaboru-trump-europa-vilagkereskedelem","timestamp":"2025. április. 11. 06:30","title":"Vámháború: Trump és Európa is megtette tétjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]