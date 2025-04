Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.","shortLead":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja...","id":"20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc.jpg","index":0,"item":"59a9875f-672a-448e-9873-b919de1032bc","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","shortLead":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","id":"20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f.jpg","index":0,"item":"baeadeb6-c5cb-42bf-92e2-1fdc40ccba46","keywords":null,"link":"/elet/20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","timestamp":"2025. április. 13. 12:04","title":"„Mi legyen ezután, a Puskás?” - Pogány Induló földbe döngölte az Arénát és kijelölte az új célt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti az ukrajnai háború lényegét, mint bármely más nyugati vezető.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti...","id":"20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"148d3a1e-aee7-411f-bac3-ac4820910838","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","timestamp":"2025. április. 12. 17:39","title":"Lavrovnak nagyon tetszik Trump hozzáállása az ukrajnai háborúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65e72cb-5776-47f9-aac0-a768aa21b946","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt.","shortLead":"A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt.","id":"20250412_Losonczi-David-Europa-bajnok-Vitek-Darius-bronzermes-lett-birkozasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65e72cb-5776-47f9-aac0-a768aa21b946.jpg","index":0,"item":"9af42bf3-3fb1-41d4-8e34-934bdacefb43","keywords":null,"link":"/sport/20250412_Losonczi-David-Europa-bajnok-Vitek-Darius-bronzermes-lett-birkozasban","timestamp":"2025. április. 12. 21:37","title":"Losonczi Dávid Európa-bajnok, Vitek Dárius bronzérmes birkózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és a Fideszhez közeli cégek és szervezetek, mint azok, amelyek semlegesek. Ha tehát az unió korlátozza Magyarország hozzáférését a pénzekhez, azt leginkább Bayerék köre érzi meg.","shortLead":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és...","id":"20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357.jpg","index":0,"item":"c4663c7a-dd15-4e51-a00a-d7f20e48a602","keywords":null,"link":"/360/20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","timestamp":"2025. április. 12. 12:24","title":"A Tiborcz-hatás, avagy mi a problémája Bayer Zsoltnak és a Civil Összefogás Fórumnak az európai uniós pénzekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da613fc-a362-46b1-a9be-84ec29405dbe","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Az 57 éves Los Angeles-i könyvtáros nem beszél magyarul, de egy fontos mondatot azért el tud mondani. Családja Brassó közeléből vándorolt ki, őt 10 éves kora után az amerikai légierőnél szolgáló édesapja nevelte. Milyen ma egy könyvtár, ha jól működik? Milyen élményei vannak Magyarországról John F. Szabónak? Mit gondol a könyvek fóliázásáról? HVG-Portré.","shortLead":"Az 57 éves Los Angeles-i könyvtáros nem beszél magyarul, de egy fontos mondatot azért el tud mondani. Családja Brassó...","id":"20250412_hvg-John-F-Szabo-amerika-ev-konyvtarosa-los-angeles-konyvtar-magyar-kivandorlok-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da613fc-a362-46b1-a9be-84ec29405dbe.jpg","index":0,"item":"47e49db1-32be-44c1-ab10-b08ecb1ca45f","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-John-F-Szabo-amerika-ev-konyvtarosa-los-angeles-konyvtar-magyar-kivandorlok-portre","timestamp":"2025. április. 12. 16:30","title":"John F. Szabo, az Év Könyvtárosa Amerikában: Büszkék vagyunk a származásunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bca237-2ff0-4748-ae90-d8c6a788a2c7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Egy kis létszámú stáb már eddig is több nagyívű dokumentumfilmben követte nyomon a lyukóvölgyi mélyszegénységben tengődő cigánygettó lakóinak sorsát. A Dunatáj Alapítvány stúdiójának új krónikája minden korábbinál keserűbb és felzaklatóbb vádirat.","shortLead":"Egy kis létszámú stáb már eddig is több nagyívű dokumentumfilmben követte nyomon a lyukóvölgyi mélyszegénységben...","id":"20250413_hvg-dubaj-lyukovolgy-dokumentumfilm-ciganygetto-suranyi-z-andras-sivo-julia-dunataj-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bca237-2ff0-4748-ae90-d8c6a788a2c7.jpg","index":0,"item":"3a0160f8-07c5-4a9d-ba43-3ecb5eabf372","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-dubaj-lyukovolgy-dokumentumfilm-ciganygetto-suranyi-z-andras-sivo-julia-dunataj-alapitvany","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"„Amúgy semmire sem vágyom, mindenem megvan” – a Dubaj bemutatja, hogy a lyukóvölgyi cigánygettóból nincs kiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95eaf6a9-354e-420d-8439-946a06014fb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Howard Lutnick közölte: külön vámokat készülnek kivetni az elektronikai eszközökre.","shortLead":"Howard Lutnick közölte: külön vámokat készülnek kivetni az elektronikai eszközökre.","id":"20250413_donald-trump-vam-usa-telefon-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95eaf6a9-354e-420d-8439-946a06014fb5.jpg","index":0,"item":"6777200b-ed1a-4804-b554-9dbe1b52b0a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_donald-trump-vam-usa-telefon-szamitogep","timestamp":"2025. április. 13. 17:15","title":"Trump kereskedelmi minisztere tisztázta: mégsem maradnak vámok nélkül a telefonok és a számítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]