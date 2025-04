Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4ec2d1de-90e1-4737-997d-42843b283aa7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A látványos videóiról (is) híres zenekar most önmagát is felülmúlta.","shortLead":"A látványos videóiról (is) híres zenekar most önmagát is felülmúlta.","id":"20250414_ok-go-keleti-palyaudvar-love-videoklip-tukor-robot-kaleidoszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ec2d1de-90e1-4737-997d-42843b283aa7.jpg","index":0,"item":"3c0d4104-ed74-40dd-9e4f-89169bb4ab8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_ok-go-keleti-palyaudvar-love-videoklip-tukor-robot-kaleidoszkop","timestamp":"2025. április. 14. 20:07","title":"Robotok, tükrök és végtelen szerelem – Budapesten forgatta új klipjét az OK Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket vélhetően valaki kiültetett a természetbe.","shortLead":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket...","id":"20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3.jpg","index":0,"item":"9a132875-fede-40b5-8dc5-62f8c38e1254","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","timestamp":"2025. április. 15. 11:55","title":"Annyi invazív kaktuszt találtak a Mátrában, hogy a kiirtásuk után egy utánfutó tele lett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a886987-5833-47d2-8b63-a09fa9b99b8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump-pártiként jellemezte a panamai elnököt, aki egy hónapja még azt mondta, Egyesült Államok vezetője hazudik. ","shortLead":"Trump-pártiként jellemezte a panamai elnököt, aki egy hónapja még azt mondta, Egyesült Államok vezetője hazudik. ","id":"20250414_Pete-Hegseth-szerint-tortenelmi-megallapodasok-szulettek-az-Egyesult-Allamok-es-Panama-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a886987-5833-47d2-8b63-a09fa9b99b8b.jpg","index":0,"item":"bf67f2b0-e217-44b4-92a2-1efd9d6849b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Pete-Hegseth-szerint-tortenelmi-megallapodasok-szulettek-az-Egyesult-Allamok-es-Panama-kozott","timestamp":"2025. április. 14. 05:45","title":"Pete Hegseth szerint történelmi megállapodások születtek az Egyesült Államok és Panama között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038025ed-e9f4-48a9-b15a-c43e98ba8eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr megsérült a biztosítás során.","shortLead":"Két rendőr megsérült a biztosítás során.","id":"20250415_tuntetes-demonstracio-budapest-eljaras-rendorseg-testi-kenyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038025ed-e9f4-48a9-b15a-c43e98ba8eff.jpg","index":0,"item":"151db7cd-bfd0-4197-90bf-0e5779e879dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_tuntetes-demonstracio-budapest-eljaras-rendorseg-testi-kenyszer","timestamp":"2025. április. 15. 10:37","title":"A rendőrség 64 ember ellen indított eljárást a hétfői budapesti tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák. A mesterséges intelligencia az egészséges életet kínálja – eltarthat-e 140 évig? És pontosan milyen áttörések várhatók a daganatos és szívbetegbetegségek, a demencia, az egyénre szabott kezelések és az immunrendszer brutális felturbózása terén?","shortLead":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee.jpg","index":0,"item":"a4024e85-3cc4-40c9-a971-77ca61c462e4","keywords":null,"link":"/360/20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","timestamp":"2025. április. 15. 12:02","title":"„Öt–tíz éven belül megkétszerezheti az ember élettartamát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","shortLead":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","id":"20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"1ac9076b-538f-4ccd-a22d-90cf4bc6b600","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","timestamp":"2025. április. 15. 12:33","title":"Matolcsy Ádám 2,9 milliárdért árulja a dubaji luxuslakását – állítja Hadházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","id":"20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2.jpg","index":0,"item":"65d40417-d740-4ee2-a99c-32318e3ca623","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:37","title":"Hatalmas lángokkal égett a hulladék Rákosrendezőn, fotókon a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi felbukkant Orbán Viktor mellett is egy 2023-as fotón.","shortLead":"A férfi felbukkant Orbán Viktor mellett is egy 2023-as fotón.","id":"20250414_megafon-unitarius-segedlelkesz-rendorseg-tisza-part-szentendre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f.jpg","index":0,"item":"4bb4e65e-d412-4f07-a339-3e80867e3f39","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_megafon-unitarius-segedlelkesz-rendorseg-tisza-part-szentendre","timestamp":"2025. április. 14. 11:24","title":"Megafonos segédlelkészt vittek el a rendőrök a Tisza Párt szentendrei rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]