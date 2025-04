Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket a megfelelő módon, néhány naponta maguktól újraindulnak majd.","shortLead":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket...","id":"20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250.jpg","index":0,"item":"d67541ee-7351-4598-9033-55e2254d8b0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","timestamp":"2025. április. 17. 08:03","title":"Hamarosan magától újraindulhat a mobilja, és ennek nagyon is lesz értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ca6efe-7767-442f-84f4-ddd6c7308b1a","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A magyar kormány alig várja, hogy csúcstalálkozókra és gigaüzletekre váltsa Donald Trump hűséges támogatását. Washington azonban önzőbb és elfoglaltabb, hogy Orbán Viktornak tegyen nagyobb szívességeket. Egy ajándéka azért van a magyar kormányfőnek: szabad kezet kap a demokrácia leépítésében.","shortLead":"A magyar kormány alig várja, hogy csúcstalálkozókra és gigaüzletekre váltsa Donald Trump hűséges támogatását...","id":"20250417_hvg-fogadas-jobbrol-usa-magyarorszag-orban-trump-palladino-rogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ca6efe-7767-442f-84f4-ddd6c7308b1a.jpg","index":0,"item":"a6da99c0-ec98-4aef-9b3a-d2749660a984","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-fogadas-jobbrol-usa-magyarorszag-orban-trump-palladino-rogan","timestamp":"2025. április. 17. 14:30","title":"Bejött a demokraták Rogán-trükkje, Orbánék most futhatnak az amerikai álmuk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b71e9f7-be14-42c7-8926-722a95a6b454","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kidobók egy játékteremből tiltottak ki három romániai fiatalt, majd kitört a verekedés. Az egyik férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, a biztonsági őrökre börtönbüntetést kért az ügyészség.","shortLead":"A kidobók egy játékteremből tiltottak ki három romániai fiatalt, majd kitört a verekedés. Az egyik férfi életveszélyes...","id":"20250417_bulinegyed-verekedes-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b71e9f7-be14-42c7-8926-722a95a6b454.jpg","index":0,"item":"2f3d81cf-dad2-45de-9bbb-041e2eeabe82","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_bulinegyed-verekedes-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. április. 17. 10:38","title":"Még az eszméletlenre vert fiatalt is rugdosták a biztonsági őrök a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","shortLead":"A bíróság megállapította, hogy a férfi mentális zavarban szenved.","id":"20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a.jpg","index":0,"item":"a834b47f-6a7c-480d-9dbd-49f9c6436e41","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_birosag-felmentes-koros-elmeallapot-tek-legpisztoly-lovoldozes-terezvaros","timestamp":"2025. április. 16. 11:12","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a TEK-esekre légpisztollyal lövöldöző, majd a rátörő rendőröket feljelentő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","shortLead":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","id":"20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad.jpg","index":0,"item":"99e473ff-e234-4534-8952-f61530f612cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","timestamp":"2025. április. 17. 19:38","title":"Hét évbe telt, hogy megérjen Vészabó Noémi a Munkácsy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"kultura","description":"A Fidesz megrendelésére a nemzetközi politikai és médiakorrupciós hálózat magyarországi szálairól szól az egyik dokumentumfilm, a másik meg az illegális migrációról.","shortLead":"A Fidesz megrendelésére a nemzetközi politikai és médiakorrupciós hálózat magyarországi szálairól szól az egyik...","id":"20250416_Kiderult-milyen-propagandafilmeket-rendel-a-Fidesz-frakcio-felmilliardert-a-Kalomista-fia-vezette-cegtol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"7de2dda8-99a1-45d7-b8c1-6a6eb84110eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Kiderult-milyen-propagandafilmeket-rendel-a-Fidesz-frakcio-felmilliardert-a-Kalomista-fia-vezette-cegtol-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 10:59","title":"Kiderült, milyen propagandafilmeket rendel a Fidesz-frakció félmilliárdért a Kálomista fia vezette cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","shortLead":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","id":"20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b.jpg","index":0,"item":"5032fe15-12b6-4045-9512-9da9c179843f","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","timestamp":"2025. április. 17. 17:05","title":"Blokád alatt tartják a szerb köztévét a tüntető egyetemisták, műsorok maradtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fae638-97e3-4b05-9278-255ce473ddcb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban már törvény is született róla, amit Putyin is aláírt.","shortLead":"Korábban már törvény is született róla, amit Putyin is aláírt.","id":"20250417_taliban-terrorizmus-lista-oroszorszag-legfelsobb-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02fae638-97e3-4b05-9278-255ce473ddcb.jpg","index":0,"item":"dcc71b69-914b-4c81-aaa3-02bc4d2003fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_taliban-terrorizmus-lista-oroszorszag-legfelsobb-birosag","timestamp":"2025. április. 17. 16:52","title":"Az orosz legfelsőbb bíróság levette a terrorszervezetek listájárol a tálibokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]