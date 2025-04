Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db44fbb2-568d-40d3-8d13-3bb75a4866c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy körforgalomban borult az útra egy szállítmány Soproni.","shortLead":"Egy körforgalomban borult az útra egy szállítmány Soproni.","id":"20250429_Szomoru-latvany-az-M6-osnal-tobbezer-uveg-sorben-furdik-az-aszfalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db44fbb2-568d-40d3-8d13-3bb75a4866c8.jpg","index":0,"item":"ac3c64dd-4cbf-4d02-94db-953f464a5dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Szomoru-latvany-az-M6-osnal-tobbezer-uveg-sorben-furdik-az-aszfalt","timestamp":"2025. április. 29. 11:06","title":"Szomorú fotó készült az M6-osnál: több ezer üveg sörben fürdik az aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2155b689-83e4-413b-a459-f2e198420ab3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Első akar lenni a mesterséges intelligencia terén, ezért a cégnél zajló munkavégzést is eléggé átalakítja a Duolingo. Lesznek, akiktől ezzel búcsút is vesz a vállalat.","shortLead":"Első akar lenni a mesterséges intelligencia terén, ezért a cégnél zajló munkavégzést is eléggé átalakítja a Duolingo...","id":"20250429_duolingo-mesterseges-intelligencia-munkakorok-atalakitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2155b689-83e4-413b-a459-f2e198420ab3.jpg","index":0,"item":"4b3d4fd9-355d-4de5-b2b8-d8608a24e1d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_duolingo-mesterseges-intelligencia-munkakorok-atalakitasa","timestamp":"2025. április. 29. 16:03","title":"Hatalmas változások jönnek a Duolingónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b243f952-6690-4449-9f53-0835ca08096e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatók tartanak a következményektől, szerintük az ország kevésbé lesz felkészülve a természeti katasztrófákra, amelyeket részben a globális felmelegedés okoz.","shortLead":"A kutatók tartanak a következményektől, szerintük az ország kevésbé lesz felkészülve a természeti katasztrófákra...","id":"20250430_trump-klimavaltozas-tudosok-feher-haz-washington-egyetem-tanulmany-globalis-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b243f952-6690-4449-9f53-0835ca08096e.jpg","index":0,"item":"0295d05b-9bfe-4cab-91bb-c64fc8886e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_trump-klimavaltozas-tudosok-feher-haz-washington-egyetem-tanulmany-globalis-felmelegedes","timestamp":"2025. április. 30. 11:56","title":"A Trump-kormányzat kirúgta azokat a tudósokat, akik a klímaváltozást tanulmányozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 30. 07:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"09f5a461-9dcf-485a-8725-9aa94df55bbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA és a brit Leicesteri Egyetem mérnökei a plutóniumot egy másik izotópra cserélték, ami olcsóbb működtetést tesz lehetővé.","shortLead":"A NASA és a brit Leicesteri Egyetem mérnökei a plutóniumot egy másik izotópra cserélték, ami olcsóbb működtetést tesz...","id":"20250430_nasa-hold-atomeromu-atomenergia-nuklearis-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09f5a461-9dcf-485a-8725-9aa94df55bbb.jpg","index":0,"item":"4a26ffa4-00f9-4ae0-8e51-9dafa4275a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_nasa-hold-atomeromu-atomenergia-nuklearis-energia","timestamp":"2025. április. 30. 16:03","title":"Ötször olcsóbban termeli az áramot a NASA új űratomerőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aab51c7-43e4-48de-92ac-c995819566ab","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egygólos előnyről várja a visszavágót a francia csapat.","shortLead":"Egygólos előnyről várja a visszavágót a francia csapat.","id":"20250429_bajnokok-ligaja-elodonto-odavago-arsenal-paris-saint-germain-osszefoglalo-ousmane-dembele-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aab51c7-43e4-48de-92ac-c995819566ab.jpg","index":0,"item":"e036aa40-61d8-4109-8f4c-0974530a7a36","keywords":null,"link":"/sport/20250429_bajnokok-ligaja-elodonto-odavago-arsenal-paris-saint-germain-osszefoglalo-ousmane-dembele-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 22:54","title":"Bajnokok Ligája-elődöntő: Egy korai Dembélé-gól elég volt a PSG-nek ahhoz, hogy győzni tudjon Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal tetején. A megoldás felvet kérdéseket, ahogyan a google-ös változata is.","shortLead":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal...","id":"20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"883b71d4-d511-452b-a37a-c3c7fbb3d8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","timestamp":"2025. április. 30. 05:03","title":"Többeknél megjelent egy új funkció a YouTube-on: pár mp alatt megmutatja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miután Nagy Márton a biztosítókat – is – a szőnyeg szélére állította, a KöBE harmadával csökkenti az alapdíjat.","shortLead":"Miután Nagy Márton a biztosítókat – is – a szőnyeg szélére állította, a KöBE harmadával csökkenti az alapdíjat.","id":"20250429_Kgfb-az-egyik-biztosito-eleget-tesz-Nagy-Marton-elvarasanak-a-regi-szerzodesek-dijat-is-harmadolja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"20e768dc-a715-4ec4-a794-0e33093d2696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Kgfb-az-egyik-biztosito-eleget-tesz-Nagy-Marton-elvarasanak-a-regi-szerzodesek-dijat-is-harmadolja","timestamp":"2025. április. 29. 11:46","title":"Kgfb: az egyik biztosító eleget tesz Nagy Márton „elvárásának”, a régi szerződések minimumdíját is harmadolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]