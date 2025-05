Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c49317f5-47c4-488b-9058-99a49c8f1ff5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai PNDbotics mérnökei egy olyan rendszert fejlesztetek, aminek köszönhetően a humanoid robotjuk – Adam – képes a stabil közlekedésre.","shortLead":"A kínai PNDbotics mérnökei egy olyan rendszert fejlesztetek, aminek köszönhetően a humanoid robotjuk – Adam – képes...","id":"20250429_pndbotics-adam-humanoid-robot-kina-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c49317f5-47c4-488b-9058-99a49c8f1ff5.jpg","index":0,"item":"1af09e95-ea26-425a-998b-4569eaa5eeb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_pndbotics-adam-humanoid-robot-kina-video","timestamp":"2025. április. 29. 14:03","title":"Úgy járkál ez a kínai humanoid robot, mint egy ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","shortLead":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","id":"20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9.jpg","index":0,"item":"eaf8a899-b9bc-4748-b8cb-e5ad54b34794","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","timestamp":"2025. április. 29. 14:06","title":"Grönlandig ért a spanyol áramszünet, több régióban is elment a telefon és az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér, így biztonságosabb a legrosszabbra készülni, mint a legjobban reménykedni. Mark Carney és Kanada megverték Trumpot – ennyit arról, hogy északi szomszédja lesz az USA 51. állama. Amit Trump békeegyezségként elővezetett, az nem más, mint megállapodás Ukrajna kifosztására. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér...","id":"20250430_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d4791a06-245a-441c-a560-1f3321928ca3","keywords":null,"link":"/360/20250430_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 30. 10:14","title":"Trump a jólét \"aranykorát\" ígérte, de ehhez kevés az orbáni modell követése – mérlegen az elnök első 100 napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be az amerikai exporttilalom miatt keletkezett űrt.","shortLead":"Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be...","id":"20250429_huawei-ascend-910d-mesterseges-intelligencia-nvidia-h100-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936.jpg","index":0,"item":"a2afbb76-f53a-43fa-89fe-076c4982ed01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_huawei-ascend-910d-mesterseges-intelligencia-nvidia-h100-chip","timestamp":"2025. április. 29. 15:03","title":"Titkos MI-chipet fejleszt a Huawei, megszorítaná az Nvidia H100-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8.jpg","index":0,"item":"9e40ea9f-2977-4dab-8f80-7b53ecf4be26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","timestamp":"2025. május. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Deal, Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy román harci repülőt riasztottak a helyszínre.","shortLead":"Négy román harci repülőt riasztottak a helyszínre.","id":"20250429_ukrajna-romania-dron-legter-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"17ee5b1a-929c-4857-ab19-ed3ca41e7ccb","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukrajna-romania-dron-legter-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:02","title":"A lengyel után az oroszok a román légteret is megsérthették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Sok országban látni lehetett, ahogy a demokrácia fokozatosan eltűnik, bár nem voltak tankok az utcákon. Lehet, hogy Amerika is erre tart – vagy már ott van.","shortLead":"Sok országban látni lehetett, ahogy a demokrácia fokozatosan eltűnik, bár nem voltak tankok az utcákon. Lehet...","id":"20250429_usa-magyarorszag-trump-orban-demokracia-autokracia-new-yorker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"49eed0cb-34d7-428f-8c5c-705ca81442a1","keywords":null,"link":"/360/20250429_usa-magyarorszag-trump-orban-demokracia-autokracia-new-yorker","timestamp":"2025. április. 29. 16:06","title":"Autokrácia lesz az USA? A New Yorker szerzője eljött Magyarországra megnézni, mi az, amit Orbántól tanulhat Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f416e8-0ac9-4d65-a5cf-3cba7eb30ff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A friss felmérések szerint a Tisza továbbra is előzi a Fideszt a pártok támogatottságában.","shortLead":"A friss felmérések szerint a Tisza továbbra is előzi a Fideszt a pártok támogatottságában.","id":"20250430_Publicus-A-magyarok-tobbsege-jobban-orulne-ha-a-Fidesz-elvesztene-a-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f416e8-0ac9-4d65-a5cf-3cba7eb30ff9.jpg","index":0,"item":"959e5c4b-6204-4b53-95fb-d28ed27f4ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Publicus-A-magyarok-tobbsege-jobban-orulne-ha-a-Fidesz-elvesztene-a-valasztasokat","timestamp":"2025. április. 30. 07:44","title":"Publicus: A magyarok többsége jobban örülne, ha a Fidesz elvesztené a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]