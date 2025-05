Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat szerelni. Japán szakemberek ötlete nemcsak hogy segít az ilyen helyzetekben segít, de még jelentősen meg is növeli a hőelvezetést.","shortLead":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat...","id":"20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50.jpg","index":0,"item":"666bb6cb-c2a7-4621-b487-d2ef42e0920a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","timestamp":"2025. május. 03. 16:03","title":"55-szörösére növelheti az áramkörökben a hőelvezetést ez az ügyes megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1f8ffa-a386-4b2a-8080-88abe191e61e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán saját fejlesztésű railgunt telepített egy kiképzőhajóra, hogy tesztelje, mit tud a fegyver legújabb iterációja.","shortLead":"Japán saját fejlesztésű railgunt telepített egy kiképzőhajóra, hogy tesztelje, mit tud a fegyver legújabb iterációja.","id":"20250503_japan-hadihajo-fegyver-railgun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd1f8ffa-a386-4b2a-8080-88abe191e61e.jpg","index":0,"item":"f0b31bb1-0fad-42e3-99aa-5f996208a20e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_japan-hadihajo-fegyver-railgun","timestamp":"2025. május. 03. 10:03","title":"Brutális fegyvert szereltek egy japán hadihajóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbf273f-863d-4360-bdb8-f142ff7138e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hulladék anyagokból összeállított szobor a Kása-erdőben áll majd.","shortLead":"A hulladék anyagokból összeállított szobor a Kása-erdőben áll majd.","id":"20250503_32-millio-forintbol-keszul-trollszobor-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbf273f-863d-4360-bdb8-f142ff7138e9.jpg","index":0,"item":"c08dd529-401f-4536-a185-949c5223e1de","keywords":null,"link":"/kultura/20250503_32-millio-forintbol-keszul-trollszobor-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. május. 03. 21:19","title":"32 millió forintból készül trollszobor Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 03. 15:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szerb elnök Donald Trumppal is találkozott volna, ám egy váratlan betegség átírta a terveit.","shortLead":"A szerb elnök Donald Trumppal is találkozott volna, ám egy váratlan betegség átírta a terveit.","id":"20250503_Vucsics-egeszsegi-problemak-miatt-leroviditette-amerikai-utjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"1242b5d3-cad4-42d4-8360-a4c3334a0d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Vucsics-egeszsegi-problemak-miatt-leroviditette-amerikai-utjat","timestamp":"2025. május. 03. 12:52","title":"Vucic egészségi problémák miatt lerövidítette amerikai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c040f44-4459-4d2b-9a3f-e4e86f1faa5e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Albanese óriási győzelmet aratott, két évtized óta ő az első ausztrál miniszterelnök, aki egymás után két választást is megnyert.","shortLead":"Albanese óriási győzelmet aratott, két évtized óta ő az első ausztrál miniszterelnök, aki egymás után két választást is...","id":"20250503_ausztral-valasztas-Anthony-Albanese-gyozelem-Trump-ellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c040f44-4459-4d2b-9a3f-e4e86f1faa5e.jpg","index":0,"item":"a0dbff03-4a15-49e1-971c-ecea8834f4bf","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_ausztral-valasztas-Anthony-Albanese-gyozelem-Trump-ellenesseg","timestamp":"2025. május. 03. 16:51","title":"A Trump-ellenes hullámot meglovagolva Anthony Albanese pártja nyerte az ausztrál választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c742c1a3-c389-4c37-898a-f4be25f9d5ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250504_mikromuanyag-gammakitores-google-nest-japan-railgun-hasznalt-telefonok-erteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c742c1a3-c389-4c37-898a-f4be25f9d5ad.jpg","index":0,"item":"8a38fdf3-b8a2-4d03-b90a-eb3fb7c5e7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_mikromuanyag-gammakitores-google-nest-japan-railgun-hasznalt-telefonok-erteke","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Ez történt: Valami elképesztő energia szabadult el a világűrben, egy műhold is észrevette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei falu szélén egy család azonban lassan tíz éve egy darab Dél-Franciaországot próbál megteremteni itt gyógynövényekkel és csúcskonyhával.","shortLead":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei...","id":"20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59.jpg","index":0,"item":"375f0ea9-32e6-4293-8ee3-76b23879902a","keywords":null,"link":"/360/20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","timestamp":"2025. május. 03. 19:30","title":"A Kajla nugáttól a Michelinig: hogyan lett egy cselédházból csúcsétterem egy Pest megyei falu szélén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]